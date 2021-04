Ralf Rangnick bald Trainer von ehemaligem HSV-Star?

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 28. April 2021:

Rangnick Trainer-Kandidat bei Tottenham?

Nach dem Wechsel von Wunschkandidat Julian Nagelsmann zu Bayern München steht nach Medienberichten bei Tottenham Hotspur Ralf Rangnick auf der Shortlist für einen neuen Trainer. Wie der „Evening Standard“ berichtete, sollen zudem Erik ten Hag von Ajax Amsterdam und Brendan Rodgers von Leicester City zu den Kandidaten für die Nachfolge von Startrainer José Mourinho gehören.

Nach der Trennung von Mourinho hatten die Spurs Nachwuchscoach Ryan Mason zum Interimstrainer ernannt. Zur neuen Saison sucht der Verein aber einen neuen Coach. Erste Wahl war britischen Medien zufolge Nagelsmann – bis zum Dienstag.

Rangnick war in den vergangenen Monaten für mehrere Ämter gehandelt worden. Zuletzt war der 62-Jährige bei Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Adi Hütter im Gespräch. Rangnick hat in seiner Karriere unter anderem RB Leipzig, Schalke 04, die TSG Hoffenheim, Hannover 96 und den VfB Stuttgart trainiert. Derzeit ist er ohne Job.

Das Team um Stürmerstar Harry Kane und den ehemaligen HSV-Profi Heung-min Son hatte zuletzt schwache Leistungen gezeigt. Als Tabellensiebter der Premier League haben die Spurs derzeit einen Punkt Rückstand auf einen Europa-League-Platz.

Lewandowski: Nagelsmann macht Teams besser

Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich lobend über seinen zukünftigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann geäußert. „Ich kenne Julian Nagelsmann nicht gut, aber was ich sagen kann: Er schafft es immer, Mannschaften auf ein Niveau zu heben, das man ihnen nicht zutraut. Die Performance der Mannschaften liegt bei Nagelsmann meistens über den Erwartungen, über der Summe der Qualität der Einzelspieler“, sagte der 32 Jahre alte Stürmer des deutschen Rekordmeisters in einem Interview der „Sport Bild“.

Lewandowski sprach in den höchsten Tönen über Flick, mit dem die Bayern schon sechs Titel geholt haben und auch in dieser Saison aller Wahrscheinlichkeit nach wieder deutscher Meister werden dürften. „Er ist nicht nur ein toller Trainer, sondern auch ein super Mensch“, sagte Lewandowski. „Mit ihm kann man auch über Privates sprechen, wir haben mit Hansi Flick Historisches geschafft. Das war meine mit Abstand beste Zeit bei Bayern, er hat uns immer einen klaren Plan mitgegeben, was er erwartet.“

Das ist Hans-Dieter Flick Geboren 24. Februar 1965 in Heidelberg 1 von 6

Vereine als Spieler SV Sandhausen (1982-85), Bayern München (1985-90), 1. FC Köln (1990-93) 2 von 6

Erfolge als Spieler Deutscher Meister 1986, 1987, 1989, 1990, DFB-Pokal-Sieger 1986 3 von 6

Stationen als Trainer FC Bammental (1996-2000), TSG Hoffenheim (2000-05), RB Salzburg (Co-Trainer, 2006), deutsche Nationalmannschaft (Co-Trainer, 2006-14), Bayern München (Co-Trainer, 2019), Bayern München (seit 2019). 4 von 6

Erfolge als Trainer Club-Weltmeister, Champions-League-Sieger, deutscher Meister, DFB-Pokal-Sieger, Supercup-Sieger, Uefa-Supercup-Sieger (alles 2021), Weltmeister 2014 als Co-Trainer von Joachim Löw 5 von 6

Sonstiges Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (2014-17), Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim (2017-18) 6 von 6

Ginter: Hütters Art passt nach Mönchengladbach

Nationalspieler Matthias Ginter freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem künftigen Trainer Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach. „Er macht einen ruhigen, sachlichen und bodenständigen Eindruck und kommt dabei ganz cool rüber. Das passt, glaube ich, gut nach Gladbach“, sagte der 27-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch).

„Es ist für mich natürlich wichtig, wer Trainer ist. Adi Hütter hat in Frankfurt über drei Jahre erfolgreich gearbeitet, in Bern zuvor auch. Jetzt mit Frankfurt auf Champions-League-Kurs zu sein ist keine Selbstverständlichkeit.“

Der Österreicher Hütter wird nach dieser Saison Nachfolger von Marco Rose, der Mönchengladbach in Richtung Borussia Dortmund verlässt.

ARD-Sender erweitern Bundesliga-Berichterstattung

Die Radio-Sender der ARD werden ab der kommenden Saison so viel über die Bundesliga berichten wie noch nie. „Wir stocken das Angebot auf und bieten Voll-Reportagen von allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga an“, sagte Marcus Tepper der Deutschen Presse-Agentur. Der ARD-Sportkoordinator für den Hörfunk kündigte zudem eine 90-minütige Konferenz am Sonnabendnachmittag an.

Gesendet werden die neuen Angebote nicht im klassischen UKW-Radio, sondern auf verschiedenen Online-Angeboten wie den Apps und Internetseiten der Sender. „Die ARD ist bemüht, ihr digitales Portfolio zu erweitern“, erklärte Tepper. „Das ist eine Investition in die Zukunft.“

Bis zum Ende der laufenden Saison besitzt die ARD für ihre Radiosender lediglich die Audio-Broadcast-Rechte der Bundesliga für den klassischen Empfang über UKW. Im Juni vergangenen Jahres ersteigerte der Senderverbund auch die Audio-Netcast-Verwertungsrechte für das Internet. Bis zum Ende der Spielzeit liegen diese Rechte noch bei Amazon.

Referee Siebert zu EM-Premiere: Erst Alsterwasser, dann Asket

Diese Nominierung war Daniel Siebert einen kleinen Belohnungsschluck wert. Nachdem der 36 Jahre alte Referee in der Vorwoche für die EM berufen wurde, stieß Siebert nach dem Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen Gladbach im Sinsheimer Bundesliga-Stadion mit seinen Kollegen an.

„Das Spiel lief gut. Und danach haben wir im Stadion mit einem Glas Alsterwasser beziehungsweise Radler angestoßen. Das musste sein. Aber jetzt bleibe ich bis nach der EM Asket“, sagte Siebert, der bei der EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) sein erstes großes Turnier pfeifen wird.

Schiedsrichter Daniel Siebert darf auf EM-Einsätze hoffen.

Foto: Imago/foto2press

Routinier Felix Brych und Siebert stehen auf der EM-Schiedsrichterliste der Uefa. Insgesamt benannte der Verband 19 Unparteiische für das Kontinentalturnier im Sommer, darunter auch den Argentinier Fernando Rappallini. Vom 7. Juni an werden alle Referees ein EM-Camp in Istanbul beziehen. Über die Einsätze bei den 51 Partien wird von der Uefa kurzfristig entschieden.

Sportwissenschaftler Siebert ist seit 2012 in der Bundesliga und leitet seit 2015 internationale Spiele im Seniorenbereich. Er wird von Jan Seidel und Rafael Foltyn an der Seite unterstützt.

Eintracht Frankfurt setzt Zeichen für Meinungsfreiheit

Eintracht Frankfurt setzt im Kampf für Menschenrechte ein spezielles Zeichen. Wie die Hessen mitteilten, werde der Verein vom 3. bis 10. Mai aktiv an der erstmals durchgeführten Woche der Meinungsfreiheit teilnehmen. Dabei soll es eine von der SGE organisierte virtuelle Podiumsdiskussion sowie weitere Inhalte zu diesem Thema auf den Plattformen der Eintracht geben.

Dazu unterschreiben Präsident Peter Fischer und Vorstandssprecher Axel Hellmann stellvertretend die Charta der Meinungsfreiheit. „Wir als Eintracht Frankfurt stehen mit unseren Grundwerten für ein konstruktives Miteinander und Fairness ein“, sagte Hellmann: „Nicht nur im Sport ist eine vorurteilsfreie und hassbefreite Debattenkultur das höchste Gut, das es zu schützen gilt.“

Initiiert wurde die Woche der Meinungsfreiheit vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Unter dem Titel #MehrAlsMeineMeinung formierte sich letztlich ein breites gesellschaftliches Bündnis, das bundesweit zahlreiche Onlineveranstaltungen, Aktionen und Kampagnen organisierte.

Daum lobt Nagelsmann: "Julian hat alle Anlagen"

Christoph Daum sieht in Julian Nagelsmann den richten Trainer für den FC Bayern. „Julian hat alle Anlagen für den nächsten Schritt. Er ist ein absoluter Fußball-Fachmann und hat auch die Führungskompetenzen, um mit so einem Star-Ensemble umgehen zu können“, sagte Daum im Interview mit Sky Sport News. Aus seiner Sicht verstehe es Nagelsmann zudem, junge Spieler im Profi-Bereich zu integrieren. Er sei einer „der besten deutschen Trainer“.

Darüber hinaus äußert sich Daum noch zu weiteren Trainern aus der Bundesliga. Über Kölns Trainer Friedhelm Funkel sagt Daum, dass er es verstanden hätte, „die Mannschaft an ihre Stärken zu erinnern.“ Auch wenn der Trainerwechsel in Köln funktioniert hat, begrüßt Daum, dass in Bremen an Trainer Florian Kohfeldt festgehalten wird: „Ich befürworte es, dass Werder mit Florian Kohfeldt weitermacht und sich keinem blinden Aktionismus hingibt. Ich weiß nicht, ob jemand anderes da der Mannschaft nochmal einen Push geben könnte“.

Schaaf kann sich Investor bei Werder vorstellen

Ex-Meistertrainer Thomas Schaaf steht dem Einstieg eines Investors bei Werder Breme aufgeschlossen gegenüber. „Grundsätzlich glaube ich, dass strategische Investoren gut sind, die eine Zeit lang gemeinsam einen Weg mit einem Verein gehen, von dem beide profitieren – ohne konkret eine genaue Struktur oder ein System zu nennen“, sagte Schaaf der „Sport Bild“.

„Heute ist die Wirtschaftlichkeit noch wichtiger als vor 15, 20 Jahren, um einen Kader zu erstellen, mit dem man erfolgreich im oberen Ranking dabei ist“, sagte Schaaf, der bei den vom Abstieg bedrohten Bremern als Technischer Direktor arbeitet.

Viele Vereine stünden dahingehend vor den gleichen Herausforderungen. „Durch die finanziellen Probleme, die unter anderem auch die Corona-Pandemie hervorgerufen hat, ist das noch viel schwieriger geworden – auch für Werder“, sagte Schaaf.