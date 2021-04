Vom Rentner zum Retter? Funkel übernimmt in Köln

Der Fußball-Ticker am Montag, den 12. April 2021:

Vor Paris-Hit: Kimmich fordert elf Bayern-Leader

Joshua Kimmich sieht bei der geplanten Aufholjagd des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nicht nur die Führungsspieler beim Titelverteidiger besonders in der Pflicht. „Jeder Spieler muss in diesem Spiel zu einem Leader werden, jeder muss Mentalität an den Tag legen und die absolute Überzeugung in sich tragen. Und dann müssen wir zuschlagen, wenn die Chance da ist!“, sagte der 26 Jahre alte Fußball-Nationalspieler in einem Interview auf der Vereins-Homepage mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel am Dienstagabend. Das Hinspiel hatten die Bayern mit 2:3 verloren.

Joshua Kimmich (v.) ist beim FC Bayern in der Hierarchie ganz oben. Der Mittelfeldspieler nimmt nun seine Mitspieler wie Leon Goretzka in die Pflicht.

Foto: dpa

Kimmichs Überzeugung, den Einzug ins Halbfinale gegen Borussia Dortmund oder Manchester City doch noch schaffen zu können, speist sich daraus, „weil wir die bessere Mannschaft sind“. Das Ergebnis habe bei der ersten Partie in München leider nicht der Leistung entsprochen, meinte er: „Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir das im Rückspiel noch drehen können.“

Neben der Mentalität werde es auf die Effizienz ankommen, sagte Kimmich. Die Bayern müssen im Prinzenpark mindestens zwei Tore erzielen. Im Hinspiel hatten das ersatzgeschwächte Team von Trainer Hansi Flick ohne den verletzten Torjäger Robert Lewandowski und den ebenfalls fehlenden Serge Gnabry reihenweise Chancen ausgelassen. Beide Angreifer werden auch in Paris ausfallen.

Leipzig vor fester Verpflichtung von Nationalspieler Henrichs

RB Leipzig steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor der festen Verpflichtung von Nationalspieler Benjamin Henrichs. Der bisher von der AS Monaco ausgeliehene Verteidiger wechsele für etwa 15 Millionen Euro nach Sachsen, berichteten mehrere Medien. Durch seinen 15. Saisoneinsatz am Samstag beim 4:1 bei Werder Bremen greife eine Kaufvereinbarung zwischen Leipzig und dem französischen Erstligisten.

Henrichs ist in Leipzig derzeit weit davon entfernt, Stammspieler zu sein. Der 24-Jährige hatte wegen Knieproblemen zwischen Mitte November und Ende Februar pausieren müssen und kämpft um den Anschluss. Die 45 Minuten in Bremen waren Henrichs längster Einsatz seit dem 3:0 gegen Freiburg Anfang November. Zuletzt hatte Henrichs erklärt, sich noch Hoffnungen auf eine EM-Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw zu machen.

DFL-Chef Seifert warnt vor Champions-League-Reform

Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), hat die Uefa mit mahnenden Worten aufgefordert, die anstehende Champions-League-Reform nicht zu Lasten der nationalen Ligen durchzuführen. Angesichts der widerstrebenden Interessen sei es „umso wichtiger, dass die Uefa bei der Verteilung der Erlöse einen guten Weg findet, die Balance mit Blick auf den Wettbewerb in allen nationalen Ligen zu halten“, schrieb Seifert in einem kicker-Gastbeitrag.

Die Bundesliga und ihre internationalen Entsprechungen bildeten „nach wie vor die Herzkammer des Profifußballs“, betonte Seifert: „Hieran darf es keinen Zweifel geben. Ich bin sehr sicher, dass Uefa-Präsident Aleksander Ceferin dies richtig einschätzt.“

Insgesamt sieht Seifert das aktuell im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union zur Diskussion stehende „Schweizer Modell“ als ausgewogen an. Es trage „einigen Bedenken Rechnung. Die Uefa muss dabei unterschiedlichsten Perspektiven gerecht werden, denn die Interessenlage ist und bleibt vielfältig.“ Dass nicht alle deutschen Bedenken Gehör finden könnten, liege auf der Hand. „Wir sollten uns – übrigens nicht nur im Fußball – davor hüten, zu glauben, die Wahrheit sei für die deutsche Sichtweise gepachtet.“

Zugleich forderte Seifert deutlich eine „gestärkte Regulierung“ des Financial Fairplay. Zudem brauche es „weitere Ansätze im Sinne wirtschaftlicher Nachhaltigkeit“. Er hält den Zeitpunkt „für einen Salary Cap auf europäischer Ebene für gekommen“.

Hütter und Mönchengladbach vor Einigung?

Eine mögliche Verpflichtung von Trainer Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach rückt Medienberichten zufolge näher. Der Club und der Coach von Eintracht Frankfurt seien sehr weit, was eine Zusammenarbeit angehe, berichtete der „Kicker“. Ob es bereits eine Einigung gebe, sei offen. Auch "Sport1" berichtete, dass sich beide Parteien angenähert hätten.

Adi Hütter besitzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Für 7,5 Millionen Euro darf er Frankfurt verlassen. Wird Mönchengladbach zum "Loser"?

Foto: dpa

Der Österreicher Hütter hat zwar in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023, soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen und wird als möglicher Nachfolger von Marco Rose bei Gladbach gehandelt. Spekulationen über seine Zukunft wollte der 51 Jahre alte Hütter zuletzt nicht mehr kommentieren. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte jüngst erklärt, dass man sehr klar im Kopf habe, wer neuer Trainer werden solle.

Als derzeitiger Tabellenvierter könnte Hütter die Eintracht erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Champions League führen. Am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) treffen Mönchengladbach und Frankfurt in der Bundesliga aufeinander.

Nach Gisdol-Aus in Köln: Funkel übernimmt

Der erfahrene Feuerwehrmann Friedhelm Funkel sieht sich bei seiner Rückkehr zum akut abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln vor eine große Herausforderung gestellt. „Ich weiß, dass die Aufgabe anspruchsvoll wird“, sagte Funkel dem "Kölner Express".

Der 67-Jährige soll vom FC „zeitnah“ als Nachfolger des am späten Sonntagabend entlassenen Trainers Markus Gisdol vorgestellt werden. „Wir werden uns am Montagvormittag treffen und versuchen, eine Einigung zu erzielen. Es sieht gut aus, dass wir das hinbekommen“, sagte Funkel nach einem Gespräch mit Sport-Geschäftsführer Horst Heldt.

Funkel war zuletzt beim Rivalen Fortuna Düsseldorf tätig, wo er im Januar 2020 seinen Hut nehmen musste. Danach hatte er eigentlich erklärt, seine Karriere beenden zu wollen. Köln hatte der gebürtige Neusser bereits von Februar 2002 bis Oktober 2003 trainiert.

Nach der bitteren 2:3-Niederlage im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 bleiben Funkel noch sechs Spiele, um den Klassenerhalt doch noch zu erreichen. Der Tabellenvorletzte Köln hat drei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16.