Matthäus warnt vor zu vielen Stars im EM-Kader

Henry will mit Social-Media-Rückzug Zeichen setzen

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Thierry Henry hat nach seinem Rückzug aus den sozialen Netzwerken wegen rassistischer Anfeindungen auch andere Betroffene zum Handeln aufgerufen. „Genug ist genug. Ich hatte das Gefühl, es war an der Zeit, Stellung zu beziehen“, sagte der 43 Jahre alte Franzose am Montagabend der BBC. „Es war an der Zeit, den Leuten zu verstehen zu geben, dass es nicht okay ist, online beschimpft zu werden, dass es nicht okay ist, online schikaniert oder diskriminiert zu werden. Wir brauchen Taten.“

Der frühere Weltklasse-Profi und spätere Trainer hatte in der vergangenen Woche seinen vorläufigen Rückzug aus den sozialen Medien bekanntgegeben und auf „das schiere Ausmaß von Rassismus und Schikane“ verwiesen und die „daraus resultierende mentale Folter von Individuen“ als „zu giftig“ beschrieben, „um sie zu ignorieren“.

Dinge, die er früher in Stadien oder auf der Straße gehört habe, fänden sich vermehrt in den sozialen Medien, sagte Henry dem britischen Sender. „Es ist zu einfach, sich einen Account zuzulegen und dann damit davonzukommen“, sagte der frühere französische Nationalspieler und Ex-Profi des FC Arsenal. Es sei zu leicht, sich hinter „fake Accounts“ zu verstecken. „Es ist kein sicherer Ort.“

Der walisische Nationalspieler Gareth Bale von Tottenham Hotspur hatte am Montag angekündigt, er würde im Fall einer gemeinsamen Kampagne einen Boykott sozialer Plattformen unterstützen.

Zuletzt hatte Facebook auf die rassistischen Beleidigungen gegen Bales Nationalteamkollegen Rabbi Matondo reagiert und die entsprechenden Instagram-Accounts gelöscht. Am Sonntag hatte der im Winter vom Bundesligisten FC Schalke 04 an den englischen Club Stoke City verliehene Stürmer Matondo Instagram vorgeworfen, „absolut nichts“ gegen rassistische Äußerungen auf der Plattform zu tun.

Ehemalige HSV-Spielerin fordert mehr Frauen in Trainerstäben

Die ehemalige HSV-Spielerin Imke Wübbenhorst und Inka Grings haben dafür plädiert, mehr Frauen in den Trainerstäben und Führungsebenen im Männerfußball einzusetzen. „Ein Trainer-Team, eine Scoutingabteilung, ein Vorstand oder der Aufsichtsrat besteht selten aus ein oder zwei Personen. Also warum dann nicht das Team um eine weibliche Person erweitern?“, sagte die 42 Jahre alte Grings der Deutschen Presse-Agentur. Die Ex-Nationalspielerin und Wübbenhorst haben als bisher einzige Frauen mit dem SV Straelen beziehungsweise den SF Lotte einen Männer-Regionalligisten trainiert.

Die ehemalige HSV-Spielerin Imke Wübbenhorst würde gerne im Herrenbereich als Trainerin arbeiten.

„Mehr Frauen einstellen und sie in allen Bereichen am Arbeitsleben Profifußball beteiligen. So werden Erfahrungswerte weitergegeben, von denen das Team und jeder einzelne im Team profitiert. Ein Anfang muss gemacht werden, das ist Fakt“, sagte Grings, derzeit Coach der Frauen des FC Zürich.

„Teamführung können Frauen ja genauso gut, aber das wird wenig beachtet“, bemängelte Wübbenhorst, die derzeit ohne Amt ist. Die Misere liege daran, „dass der Frauenfußball allgemein nicht so anerkannt ist in Deutschland. Ich glaube, dass deswegen gefragt wird: Warum sollte eine Frau, die - logischerweise - aus dem Frauenfußball kommt, uns hier beibringen können, wie es funktioniert?“

Die 32-Jährige wurde im Dezember in Lotte beurlaubt und würde „super gerne im professionellen Männerbereich bleiben, könnte mir aber auch vorstellen, im professionellen Frauenbereich zu arbeiten. Es geht nur darum, dass ich diese Passion weiterhin professionell ausüben kann - ob in erster oder zweiter oder dritter Reihe“.

Matthäus warnt vor zu vielen Stars im EM-Kader

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht davon aus, dass Bundestrainer Joachim Löw den Bayern-Profi Thomas Müller für die Spiele der Fußball-Europameisterschaft nominiert. Er sei der Meinung, „dass so ein Spieler gesetzt sein muss. Müller auf der Bank würde nur zu unnötigen Diskussionen führen und das Gebilde vom Wesentlichen ablenken“, schrieb der 60 Jahre alte Matthäus in seiner Kolumne bei Sky.

Nach der WM 2018 hatte Löw den Mittelfeldspieler Müller und auch dessen Weltmeister-Kollegen Mats Hummels und Jérôme Boateng aus der A-Auswahl aussortiert. „Ich würde Müller aus zwei Gründen mitnehmen. Qualität und Mentalität. Wenn er weiter so spielt wie bisher, führt aufgrund der Qualität kein Weg an ihm vorbei“, unterstrich Matthäus.

Damit könnte es aber im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft ein Überangebot an Topspielern geben. „Kroos und/oder Gündogan auf der Bank sorgen natürlich auch nicht für sonderlich viel Frieden, aber das ist ein Luxus-Problem. Fakt ist, dass keiner die Qualitäten in der Schaltzentrale mitbringt, die einen Joshua Kimmich auszeichnen“, schreibt Matthäus. „Zu viele Stars, die der Meinung sind, spielen zu müssen, jedoch nur auf der Bank sitzen, bringen mehr Unruhe als Erfolg“, schrieb Matthäus.