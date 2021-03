Box-Legende Marvin Hagler überraschend gestorben

New York/Hamburg. Er war eine Box-Legende, die unter Experten und Fans den Beinamen "Marvelous" etablierte: fabelhaft, wunderbar, fantastisch. Zwölfmal verteidigte er in den Achtzigerjahren seinen Weltmeistertitel im Mittelgewicht. Jetzt ist Marvelous Marvin Hagler mit 66 Jahren in den USA gestorben. Seinen "Kampfnamen" hatte er sogar in seinen Pass eintragen lassen. Seine Familie bestätigte den Tod auf Facebook. Haglers beeindruckende Siegesserie (67 Kämpfe, 62 Siege mit 52 KOs, 3 Niederlagen, 2 Unentschieden) wurde erst 1987 im Kampf gegen eine andere Legende gestoppt: Sugar Ray Leonard. Doch auch diese 2:1-Entscheidung der Punktrichter war umstritten.

"Marvin Hagler war einer der formidabelsten Kämpfer seiner Ära", schrieb die "New York Times" und verwies auf Ringschlachten mit Roberto Duran und Thomas Hearns.

Marvin Haglers Tod auf Facebook bestätigt

Den Tod Haglers bestätigte Frau Kay. Ihr „geliebter Ehemann Marvelous Marvin“ sei „unerwartet in seinem Haus in New Hampshire gestorben“, schrieb sie. Zu den Umständen des Todes äußerte sie sich nicht und bat zugleich darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Marvelous Marvin Hagler im Kampf gegen Sugar Ray Leonard.

Foto: dpa

Haglers Duell gegen Thomas Hearns im April 1985 ging als „The War“ („der Krieg“) in die Geschichtsbücher ein. Hagler gewann diesen Kampf in Las Vegas in der dritten Runde. Die ersten drei Minuten zählen zum Besten, das es im Boxen je gab. Anschließend verteidigte er seine Titel nochmals erfolgreich gegen John Mugabi (Uganda), ehe er im April 1987 gegen Sugar Ray Leonhard verlor und seine Karriere im Juni 1988 für beendet erklärte.

