Ted Daisher wird Headcoach der Hamburg Sea Devils

Hamburg. Einen „Knaller“ hatte Patrick Esume angekündigt, als er vor einigen Wochen über die Besetzung des Cheftrainerpostens bei den Hamburg Sea Devils sprach. Und obwohl der Commissioner der neu gegründeten American-Football-Europaliga ELF in den Aufbau der Hamburger Franchise nicht eingebunden ist, sollte er recht behalten. Am Freitagvormittag gaben die Sea Devils bekannt, dass Ted Daisher als Headcoach die Leitung des neuen Teams übernehmen wird.

Daisher stand im Super-Bowl-Finale

Der 66 Jahre alte US-Amerikaner hatte nach verschiedenen Stationen im Highschool- und Collegefootball 2004 den Sprung in die Eliteliga NFL geschafft. Als Special-Teams-Coordinator arbeitete er für die Philadelphia Eagles, mit denen er 2005 im Super Bowl den New England Patriots unterlag, die Oakland Raiders und die Cleveland Browns. Während der Zeit in Oakland lernte Esume, damals als Praktikant in den USA unterwegs, Daisher kennen. „Ich hatte das Glück, dass Patrick mir zugeteilt wurde. Er hat einen großartigen Job gemacht“, sagte Daisher, der das Engagement in Europa keinesfalls als Rückschritt bewertet. „Es gibt gute Athleten in Europa, die großes Potenzial haben. Ich werde alles dafür tun, um ihnen mit meinem Wissen über Football zu helfen, noch besser zu werden.“

Der neue 65-Mann-Kader der Sea Devils steht soweit

Max Paatz, Geschäftsführer der Sea Devils, ist glücklich über den Vertragsabschluss. „Ted blickt auf eine großartige Karriere zurück, ist aber noch immer voller Leidenschaft und freut sich auf die neue Herausforderung. Er ist die Führungsfigur, die unser Team braucht, um erfolgreich zu sein“, sagte er.

Der 65-Mann-Kader steht weitestgehend, ebenso das Trainerteam. Der Trainingsauftakt ist für den 15. April geplant, eine Trainingsstätte ist auch gefunden, es fehlt nur noch die finale Einigung mit der Stadt. Die Premierensaison, an der neben den Sea Devils Teams aus Frankfurt, Stuttgart, Ingolstadt, Hannover/Hildesheim, Berlin, Barcelona (Spanien) und Breslau (Polen) teilnehmen, beginnt im Juni. Ihre Heimspiele tragen die Hamburger im Stadion Hoheluft aus. Für das Auftaktspiel steht Paatz in Verhandlungen mit dem HSV. Sofern Zuschauer zugelassen werden dürfen, soll dieses im Volksparkstadion stattfinden.