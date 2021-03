Der Fußball-Ticker am Montag, den 8. März 2021:

Leipzig zahlt hohe Strafe für Verlegung des Liverpool-Spiels

Leverkusen an Friedrich von Union Berlin interessiert

Petersen schwitzt weniger ohne Zuschauer

Fan-Organisation fordert DFB zum WM-Boykott auf

BVB gegen Sevilla weiter ohne Guerreiro

Wechselfehler beim Debüt? Kramer klärt mit Scherz auf

Leipzig zahlt hohe Strafe für Verlegung des Liverpool-Spiels

RB Leipzig muss für die Verlegung seines Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen den FC Liverpool eine Strafe in Millionenhöhe zahlen. Weil Liverpool sein Heimspiel am Mittwoch (21 Uhr/Sky) aufgrund von deutschen Reisebeschränkungen in Budapest austragen muss, erhalten die Briten von Leipzig eine Entschädigung von zehn Prozent des Startgeldes. Das geht aus dem Anhang K der Regularien der Uefa hervor. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Das genaue Startgeld ist von der Uefa noch nicht kommuniziert worden. Da es in der vergangenen Saison 15,25 Millionen Euro waren, ist davon auszugehen, dass RB mindestens 1,525 Millionen zahlen muss. Das Geld wird bei der Überweisung der Gesamtprämien einbehalten und an Liverpool gezahlt. Zudem müssen sich die Sachsen zur Hälfte an den Kosten zur Austragung des Spiels in der ungarischen Hauptstadt beteiligen. Bereits im Hinspiel hatte Leipzig laut „Bild“ Mehrkosten in Höhe von 300.000 Euro stemmen müssen.

Weil Großbritannien zu den besonders von einer Coronavirus-Mutation gefährdeten Gebieten gehört, müsste die Leipziger Mannschaft bei ihrer Rückkehr aus Liverpool in Quarantäne. Um dies zu verhindern, hatte die Uefa den englischen Meister bereits frühzeitig um eine Verlegung gebeten. Das ebenfalls in Budapest ausgetragene Hinspiel hatte Liverpool 2:0 gewonnen.

Leverkusen an Friedrich von Union interessiert

Bayer Leverkusen soll an Innenverteidiger Marvin Friedrich von Liga-Rivale Union Berlin interessiert sein. Der 25-Jährige, der in der Jugend des FC Schalke 04 groß wurde, zeigt für das Überraschungsteam aus der Hauptstadt in dieser Saison überwiegend starke Leistungen und hat sich offenbar auch in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt. Sein Vertrag läuft bis 2022. Friedrichs Schwester Melissa spielt schon seit 2016 für die Bundesliga-Frauen von Bayer.

Das Leverkusener Männer-Team hat aktuell zwar sechs Innenverteidiger im Kader, könnte auf dieser Position aber durchaus Bedarf haben. Sven Bender beendet nach der Saison seine Karriere, der Vertrag von Aleksandar Dragovic läuft aus, Tin Jedvaj kommt kaum zum Einsatz, Timothy Fosu-Mensah spielt meist als Rechtsverteidiger und Nationalspieler Jonathan Tah, Ex-HSV-Profi, trug sich schon mehrfach mit Abwanderungsgedanken, weil ihm der Club nicht mehr 100-prozentig vertraut.

Ein Abwehrhüne für die Werkself? Unions Marvin Friedrich (M.) hat Begehrlichkeiten geweckt.

Foto: Imago / Matthias Koch

Petersen schwitzt weniger ohne Zuschauer

Für Nils Petersen hat die Zeit ohne Zuschauer körperliche Auswirkungen. Er schwitze weniger, sagte der Stürmer des SC Freiburg dem „Kicker“. „Ich hasse dieses Gefühl von Aufregung, Nervosität, Bauchschmerzen, da gehst du dreimal auf Toilette und schwitzt viel, das ist unangenehm. Das ist jetzt alles ein bisschen weniger, weil das direkte Feedback der Leute fehlt. Es fühlt sich teilweise wie ein Trainingsspiel an“, sagte Petersen.

Auswirkungen auf die Qualität der Spiele habe das Fehlen der Zuschauer seiner Meinung nach nicht. „Das Niveau hat sich nicht geändert, es ist nur ein Stück gelassener geworden“, sagte er. Als Torjäger bemerke er die Leere ganz besonders, „weil das Gefühl nach einem Heimtor mit all den glücklichen Gesichtern unbeschreiblich ist. Wenn ich zu meiner zukünftigen Frau und Freunden auf der Tribüne schaue und sehe, wie sie abdrehen, da fährt mir ein Schauer des Glücks durch den Körper und ich spüre richtig Schwingungen im Stadion.“

Er freue sich auf volle Stadien. „Als beim Heimspiel gegen Wolfsburg einmal 3000 Zuschauer da waren, hatten wir alle Gänsehaut beim Aufwärmen. Was macht das erst mit uns, wenn das Stadion wieder voll ist?“, fragte Petersen. Grundsätzlich sei es so: „Ich fahre zur Arbeit, so fühlt es sich derzeit an.“

Fans fordern DFB zum WM-Boykott auf

Die Fan-Organisation „ProFans“ hat den DFB zum Boykott der WM 2022 in Katar aufgefordert. „Wir wissen sehr wohl, dass viele Fußballfreunde den Spielen der deutschen Nationalmannschaft entgegenfiebern. Uns ist ebenso bewusst, dass eine Weltmeisterschaft für die Sportler der Höhepunkt ihrer Laufbahn schlechthin ist. Aber es gibt nichts, was es rechtfertigen könnte, die Menschenrechtsverletzungen in Katar hinzunehmen, ja, gar durch die Teilnahme am Turnier wissentlich, billigend zu unterstützen. Wir fordern den DFB auf, die Teilnahme an der WM in Katar abzusagen“, heißt es in einer Mitteilung.

Die britische Zeitung „Guardian“ hatte unlängst gemeldet, dass seit der WM-Vergabe im Jahr 2010 in Katar mehr als 6500 Gastarbeiter gestorben seien. Das Blatt berief sich dabei auf Regierungsangaben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte Katar daraufhin dazu aufgerufen, Todesfälle unter Arbeitsmigranten unabhängig zu untersuchen. Katars Regierung teilte hingegen mit, die Sterberate unter Millionen ausländischer Arbeiter liege in einem zu erwartenden Bereich. Der Zeitungsbericht führe die Öffentlichkeit in die Irre.

Dennoch werden die Stimmen nach einem Boykott lauter. Für ProFans steht fest: „Ein rauschendes Fußballfest auf den Gräbern von Tausenden Arbeitsmigranten – daran teilzuhaben, wäre das Ende von Ethik und Würde.“ Der Fußball trage gesellschaftliche und soziale Verantwortung. „Will der DFB noch einen letzten Rest von Glaubwürdigkeit behalten, muss er seine Teilnahme an diesem Turnier absagen, und zwar jetzt!“, hieß es in der Mitteilung.

BVB gegen Sevilla weiter ohne Guerreiro

Außenverteidiger Raphael Guerreiro hat das Dortmunder Abschlusstraining vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla verpasst. Damit dürfte der Portugiese für das Spiel am Dienstag (21 Uhr/Sky) ausfallen. Guerreiro hatte schon beim 2:4 bei Bayern München gefehlt. Darüber hinaus stehen dem BVB am Dienstag auch Jadon Sancho und Giovanni Reyna nicht zur Verfügung.

Dagegen kann Trainer Edin Terzic mit Erling Haaland planen. Die Fersenprobleme des Torjägers, die in München zu seiner Auswechslung geführt hatten, scheinen überwunden. Nach dem 3:2-Erfolg vor drei Wochen im Hinspiel bietet sich der Borussia die große Chance auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der europäischen Königsklasse seit 2017.

Lesen Sie auch:

Wechselfehler? Kramer klärt mit Scherz auf

Bielefelds neuer Trainer Frank Kramer begann die Erklärung mit einem Witz. Nach seinem Debüt gegen Union Berlin (0:0) wurde er gefragt, was bei einem Dreifach-Wechsel in der Schlussphase für Verwirrung gesorgt habe – denn es standen vier Einwechselspieler parat, Arminia durfte aber nur noch dreimal wechseln. „Wir wollten verwirren“, scherzte der Coach und ergänzte: „Wir haben gedacht, vielleicht kann man so Überzahl herstellen, wenn wir vier aufs Feld schicken und es keiner merkt.“

Daumen hoch für den Humor von Frank Kramer.

Foto: Imago / Matthias Koch

Dann klärte der 48-Jährige auf, was wirklich passiert war. Kurz vor dem Wechsel sei Außenverteidiger Cedric Brunner zu Boden gegangen. Dessen Auswechslung sei nicht geplant gewesen. „Wir mussten kurz warten, ob er weitermachen kann“, sagte Kramer, der zuletzt das Nachwuchsleistungszentrum von Salzburg geleitet hatte. Es sei „professionell“, eine Alternative vorzubereiten.

Abwehrspieler Nathan de Medina habe sich deshalb als möglicher Brunner-Ersatz fertig gemacht. Der Belgier wurde schließlich tatsächlich bei dem Dreifach-Wechsel in der 79. Minute gebracht. „Aus vier macht drei. Wir haben uns nicht verzählt“, betonte Kramer.