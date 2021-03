Die Handballer können im Spitzenspiel gegen Altmeister Gummersbach in Bestbesetzung ihren Ambitionen Nachdruck verleihen.

Lizenzantrag eingereicht HSV Hamburg will als Vorzeigeclub in die Bundesliga

Hamburg. Als am vergangenen Freitag, drei Tage vor Abgabefrist, der Lizenzantrag des Handball Sport Vereins Hamburg (HSVH) auf der Geschäftsstelle der Bundesliga in Köln eintraf, hatte der HSVH ein weiteres Zeichen gesetzt, dass er gewillt ist, sich zu einem Vorzeigeclub zu entwickeln.

Vergessen scheint die Ära, als der Vorgängerverein HSV Handball die Unterlagen in allerletzter Minute abgab, weil das finale Zahlenwerk oft an der Patronatserklärung von Andreas Rudolph hing, dem langjährigen Präsidenten, Hauptsponsor und Mäzen. Und der ließ sich gern mehrmals bitten, bevor er zur Unterschrift bereit war.

Solide zu wirtschaften fällt in diesen unsicheren Zeiten jedem Verein schwer, der HSV Hamburg glaubt jedoch, der Liga ein tragfähiges Finanzkonzept vorgelegt zu haben. Für die 2. Bundesliga plant Geschäftsführer Sebastian Frecke mit einem Etat zwischen 2,5 und drei Millionen Euro, stark abhängig davon, wann wieder Zuschauer in die Hallen gelassen werden.

HSVH reduziert Budget wegen des Lockdown

In der laufenden Spielzeit musste wegen des Lockdowns das Budget von 2,5 Millionen (2019/20) auf rund zwei Millionen Euro reduziert werden. Im Falle des Aufstiegs sollen sich die Ausgaben mindestens verdoppeln, um konkurrenzfähig zu werden. Mehrere Neuverpflichtungen sind geplant.

Der Lizenzantrag für die Erste Liga ist jedoch erst Ende des Monats fällig, die Eckpfeiler stünden aber bereits, sagt Frecke. Ausrüster und Hauptsponsor fehlen allerdings noch für die nächste Spielzeit. Entsprechende Verhandlungen laufen gerade.

HSVH ohne ganz großen Druck gegen Gummersbach

Der Blick auf die Tabelle lässt vermuten, dass mit dem HSVH, dem VfL Gummersbach und dem TuS N-Lübbecke (Geschäftsführer Torsten Appel: „Wir können Erste Liga!“) nur noch drei Mannschaften um den Aufstieg werfen. Im Spitzenspiel gegen Gummersbach können die Hamburger an diesem Mittwoch (20 Uhr/sportdeutschland.tv) in der Sporthalle Hamburg ihren Ambitionen Nachdruck verleihen.

„Wir müssen nicht aufsteigen“, betont Präsident Marc Evermann, „aber es ist in dieser Saison sicherlich einfacher als in der nächsten. Wobei aufzusteigen nie einfach ist.“ Während in der aktuellen Spielzeit kein Bundesliga-Absteiger im Unterhaus mitmischt, wären es 2021/22 gleich vier.

Gummersbach bekennt sich zu Aufstiegsplänen

Von den derzeitigen Aufstiegskandidaten bekennt sich nur Gummersbach klar zu der Zielsetzung. Der zwölfmalige deutsche Meister war 2019 erstmals abgestiegen, der Saisonabbruch 2020 nach 24 Spieltagen erwischte den Club auf Platz vier, zwei Positionen hinter den beiden Aufstiegsrängen.

Lübbecke, seit 2018 wieder zweitklassig, war damals Sechster, der HSVH in seinem zweiten Zweitligajahr Achter. Und bis zu WM-Pause lagen die Gummersbacher auch voll im Plan, die jüngsten Niederlagen gegen die Aufsteiger Großwallstadt (28:29) und Fürstenfeldbruck (25:32) haben das Team aber verunsichert.

In Fürstenfeldbruck erlitt zudem mit Alexander Hermann (27) der Topscorer (89 Feldtore/38 Vorlagen) nach einem Zusammenprall mehrere Gesichtsfrakturen. Der österreichische Nationalspieler fällt mindestens zwei Monate aus.

„Wir müssen das letzte Spiel schnell aus den Köpfen bekommen, uns wieder auf die Sachen konzentrieren, die uns stark machen“, sagt Gummersbachs Kapitän Timm Schneider: „Wenn wir das schaffen, weniger Fehler als die Hamburger machen, können wir Alex’ Ausfall kompensieren.“

HSVH kann mit Forstbauer in Bestbesetzung antreten

Der HSVH kann wohl in Bestbesetzung antreten, der Halbrechte Jan Forstbauer kehrt nach seinem Hexenschuss in den Kader zurück.

Bei der 25:26-Hinspielniederlage im November hielt Torhüter Jonas Maier die Hamburger mit 17 Paraden im Spiel, inzwischen vertraut Trainer Torsten Jansen dem aus Wilhelmshaven geholten Jens Vortmann, der beim 25:25 gegen Lübbecke mit 14 gehaltenen Bällen das Remis rettete – und auf Spielmacher Leif Tissier (85 Tore/45 Vorlagen), der eine Sekunde vor Schluss den Ausgleich warf.

Korrekturen auf den letzten Drücker sollen beim HSV Hamburg jedoch die Ausnahme bleiben.