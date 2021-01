Nanu? Tuchel benötigte bei Chelsea-Debüt Namenshilfe

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 28. Januar 2021:

Tuchel brauchte bei Chelsea-Debüt Namenshilfe

Thomas Tuchel hatte nach einem Tag als neuer Trainer des FC Chelsea noch nicht alle Namen seiner Spieler richtig im Kopf. So habe Christian Pulisic nicht nur gut gespielt nach seiner Einwechslung, sondern ihn auch mit dem Namen von Kapitän Cesar Azpilicueta geholfen. „Er hat das überragend gemacht und in der Halbzeit hat er mir gesagt, dass ich Azips Name falsch ausgesprochen habe und hat mir damit geholfen. Das war eine große Hilfe“, berichtete Tuchel nach dem 0:0 gegen die Wolverhampton Wanderers. Pulisic war bereits beim BVB Spieler unter ihm.

Erst etwa 24 Stunden vor der Begegnung hatte der 47 Jahre alte Schwabe seine Aufgabe als Nachfolger von Frank Lampard in London angetreten. „Ich hatte nicht erwartet, dass wir nach einer Trainingseinheit und zwei Treffen auf diesem Level sind“, sagte Tuchel nach seinem Debüt in der Premier League.

Chelsea bestimmte an der Stamford Bridge das Spiel, hatte deutlich mehr Ballbesitz und gab auch mehr Torschüsse ab. Die Gäste hielten aber gut dagegen und kamen selbst zu gefährlichen Kontern. „Ich bin in die Kabine gelaufen und habe jedem gesagt, dass es keinen Platz gibt für Enttäuschung. Keinen Platz für Zweifel. Im Gegenteil, ich war sehr glücklich über die Leistung energietechnisch, unsere Intensität“, sagte Tuchel.

ManUnited blamiert sich gegen Schlusslicht

Nach der sensationellen 1:2 (0:1)-Niederlage von Manchester United gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United hält Trainer Ole Gunnar Solskjaer Kritik für angebracht. „Wir sollten alle kritisiert werden, weil wir nicht gut aufgetreten sind“, sagte der Norweger. Das gelte nicht nur für Stürmer Anthony Martial, dem ein Treffer wegen Foulspiels nicht anerkannt wurde. „Das ganze Team wird heute wahrscheinlich kritisiert, ich auch“, sagte Solskjaer nach dem verpassten Sprung an die Tabellenspitze der Premier League. Mit einem Punkt Rückstand und einem Spiel weniger steht United weiter hinter dem Lokalrivalen Manchester City.

Kean Bryan (23.) hatte den Außenseiter in Führung gebracht, Harry Maguire traf zum Ausgleich (64.). Doch das Tor von Oliver Burke nach 74 Minuten sorgte für den zweiten Sieg des Abstiegskandidaten aus Sheffield. „Das zweite Tor, das wir bekommen haben, war einfach so arm. So schludrig. Wir haben den Ball so einfach verloren“, klagte Solskjaer. Seine Mannschaft habe insgesamt einfach zu wenig „Magie“ gehabt. „Das hat gefehlt, dieses kleine bisschen extra“, sagte Solskjaer. „Das Leistungslevel war nicht da, die Geschwindigkeit war nicht da, die Qualität war nicht da.“

Hertha: Pikante Klausel im Dárdai-Vertrag

Hinter der Verweildauer von Pál Dárdai als Trainer von Hertha BSC steht bereits kurz nach seinem Amtsantritt ein Fragezeichen. Laut dem „Kicker" wird der 44 Jahre alte Ungar nicht automatisch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen. Demnach müsse Dárdai „in den restlichen 16 Spielen einen Schnitt von ziemlich genau 1,5 Punkten pro Partie“ schaffen, um in die Saison 2021/22 gehen zu dürfen. Von dieser Klausel war bei der Bekanntgabe von Dárdais Rückkehr am Montag keine Rede.

Zurück an alter Wirkungsstelle: Pál Dárdai ist wieder Trainer von Hertha BSC – wie schon von 2015 bis 2019.

Foto: imago / Sven Simon

Messi schießt Barça ins Pokal-Viertelfinale

Einen Tag nach der Veröffentlichung der aktuellen Schuldenlast in Höhe von 1,17 Milliarden Euro ist der FC Barcelona mit einem 2:1 (0:0)-Zittersieg beim Zweitligisten Rayo Vallecano in das Viertelfinale des spanischen Pokals eingezogen. Trotz Feld-Überlegenheit geriet Barcelona nach 63 Minuten gegen den klaren Außenseiter, für den Francisco Garcia traf, sogar in Rückstand. Doch einmal mehr war es Lionel Messi, der Barça mit seinem Tor wieder ins Spiel brachte (70.). Auch an der Vorbereitung des Siegtreffers von Frenkie de Jong (80.) war Messi beteiligt.

Preetz-Nachfolger? Bobic blockt ab

Und noch eine Meldung zu Hertha BSC: Frankfurts Manager Fredi Bobic beteiligt sich nicht an Spekulationen über die Nachfolge in Berlin geschassten Michael Preetz. „Davon weiß ich nichts“, sagte Bobic der „Bild“ vor dem Duell der beiden Clubs. Hertha hatte sich am Sonntag von Trainer Bruno Labbadia und Manager Preetz, der ein Freund von Bobic ist, getrennt. Die Aufgaben des ehemaligen Sport-Geschäftsführers übernimmt bis zum Ende dieser Saison Sportdirektor Arne Friedrich.

Der frühere Stürmer Bobic, der von 2003 bis 2005 in Berlin spielte, ist noch Hertha-Mitglied und hat zudem ein Haus in der Hauptstadt. Auch die handelnden Personen im Club sind ihm bestens bekannt. „Ich kenne und schätze ihn sehr. Ich habe ihm auch zum Einstieg bei der Hertha gratuliert. Ich glaube, dass er dem Club mit seiner Funktion insgesamt gut tun wird“, sagte Bobic über Carsten Schmidt, den neuen Boss der Hertha-Geschäftsführung, der seit 1. Dezember im Amt ist.

Fredi Bobic steht derzeit bei Eintracht Frankfurt in der Verantwortung. Wechselt er zu Hertha BSC?

Foto: dpa

Italien: Juve ohne Mühe im Halbfinale

Juventus Turin hat ohne Mühe das Halbfinale der Coppa Italia erreicht. Ohne Superstar Cristiano Ronaldo, der von Trainer Andrea Pirlo geschont wurde, siegte Juve gegen den Zweitligisten SPAL Ferrara mit 4:0 (2:0) und trifft nun auf Inter Mailand, das sich bereits am Dienstag durch ein 2:1 gegen den Stadtrivalen AC Mailand als erstes Team für das Halbfinale qualifiziert hatte. Alvaro Morata (16., Foulelfmeter), Gianluca Frabotta (33.), Dejan Kulusevski (78.) und Federico Chiesa (90.+4) trafen für Juve.

Spitzenklub Atalanta Bergamo mit dem deutschen Nationalspieler Robin Gosens war bereits zuvor ins Halbfinale eingezogen. Der Champions-League-Achtelfinalist siegte in einem turbulenten Pokal-Duell gegen Lazio Rom 3:2 (2:2) und blieb damit im 14. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen.