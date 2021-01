Bundesliga: Borussia Dortmund patzt im Meisterrennen gegen Mainz 05

Auch RB Leipzig kommt nicht über ein Unentschieden in Wolfsburg hinaus. Werder gelingt Befreiungsschlag gegen Augsburg.

Borussia Dortmund hat seine Aufholjagd Richtung Tabellenspitze durch fahrlässigen Umgang mit Torchancen selbst ins Stocken gebracht. Beim 1:1 (0:0) gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 verschenkte der BVB trotz drückender Überlegenheit zwei Punkte im Titelkampf. Mainz holte im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Bo Svensson mit Glück und einem starken Torhüter Robin Zentner den ersten Punkt, der die 05er zumindest für eine Nacht auf Platz 17 bringt. Der BVB hatte eine Vielzahl von Gelegenheiten, aber das Führungstor schoss sensationell Levin Öztunali (58.) für Mainz. Thomas Meunier (73.) gelang der Ausgleich, anschließend schoss Marco Reus für die Dortmunder einen Foulelfmeter neben das Tor (75.).

Leipzig konnte BVB-Ausrutscher nicht nutzen

RB Leipzig hat derweil den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und damit seinem Coach Julian Nagelsmann dessen kleines Jubiläum verdorben. Beim 50. Spiel des Trainers auf der Bank der Sachsen kam der Tabellenzweite beim VfL Wolfsburg über ein 2:2 (1:2) nicht hinaus. Die Wölfe wahrten ihren Heimnimbus und sind in der Volkswagen-Arena weiterhin ungeschlagen.

Die Treffer für die Niedersachsen, die ihren sechsten Heimsieg in Serie feierten, erzielten Jubilar Wout Weghorst, der sein 100. Pflichtspiel für die Norddeutschen bestritt in der 22. Minute per Kopfball sowie Renato Steffen mit einen abgefälschten Schuss (35.). Leipzigs frühe Führung gelang Nordi Mukiele (5.). Orban traf zum 2:2 (54.)

Werder gelingt Befreiungsschlag gegen Augsburg

Werder Bremen hat nach monatelanger Durststrecke im Weserstadion die Kurve bekommen und ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze aufgebaut. Dem Team von Trainer Florian Kohfeldt gelang mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Augsburg am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein echter Mutmacher nach zuvor drei Heimniederlagen in Serie. Der FCA ließ die Chance auf den dritten Auswärtssieg nacheinander aus.

Theodor Gebre Selassie (M.) freut sich mit seinen Kollegen über seinen Treffer zum 1:0.

Foto: dpa

Theodor Gebre Selassie sorgte mit seinem späten Treffer (84.) für große Erleichterung bei den Bremern, die sich auch gegen die Augsburger von Trainer Heiko Herrlich schwer taten. Zudem traf Felix Agu (87.). Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte war der Sieg nicht unverdient, Werder rückt bis auf einen Punkt an den FCA (20) heran.

Hoffenheims Trainer Hoeneß weiter unter Druck

Für Trainer Sebastian Hoeneß wird die Luft bei der TSG Hoffenheim immer dünner. Die Kraichgauer kamen nicht über ein 0:0 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld hinaus. Damit stehen für die TSG nur vier Zähler aus den vergangenen sechs Punktspielen zu Buche. Dazu kommt das Aus im DFB-Pokal.Angesichts von lediglich 16 Zählern auf dem Konto werden die Fragezeichen hinter der Zukunft des angezählten Trainerneulings Hoeneß beim ambitionierten Club von Mehrheitseigner Dietmar Hopp immer größer - trotz der jüngsten Treuebekundungen der Verantwortlichen.

Köln baut Horrorbilanz weiter aus. Hertha enttäuscht erneut

Der 1. FC Köln hat seine düstere Serie fortgesetzt und wartet nun bereits seit 14 Heimspielen in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg. Das abstiegsbedrohte Team von Trainer Markus Gisdol kam gegen Hertha BSC nur zu einem enttäuschenden 0:0 und bleibt mit zwölf Punkten auf dem Relegationsrang. Zuletzt hat der FC am 29. Februar 2020 im heimischen Stadion gewonnen, seit 484 Minuten hat der FC außerdem nicht mehr getroffen Immerhin holte Köln nach dem 0:5 in der Vorwoche beim SC Freiburg einen Zähler, spielerisch waren aber kaum Fortschritte zu erkennen.

Der ehemalige HSV-Trainer Bruno Labbadia und Assistent Eddy Sözer (l.) bekommen Hertha BSC nicht in die Erfolgsspur.

Foto: Witters

Auch für die Hertha war das Unentschieden zu wenig - Berlin ist mit jetzt 17 Punkten weiter im grauen Mittelfeld der Tabelle und verpasste es, eine Antwort auf das jüngste 0:1 in Bielefeld zu geben.