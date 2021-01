Erster Saisonsieg für Skeletonpilotin Hermann

St. Moritz. Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann hat beim Weltcup in St. Moritz ihren ersten Saisonsieg eingefahren.

Trotz eines kapitalen Fehlers am Start des ersten Laufes, als ihr Schlitten aus der Anlaufspur rutschte, fuhr sie im unteren Bereich der langen Natureisbahn die höchste Geschwindigkeit und schob sich dann im zweiten Durchgang noch an der führenden Österreicherin Janine Flock vorbei. Am Ende hatte die dreimalige Weltmeisterin vom WSV Königssee bei starkem Schneefall am Freitag nach einer Bahnbestzeit von 1:10,06 Minuten 0,32 Sekunden Vorsprung auf die Weltcupführende Flock. Dritte wurde die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland vor der Winterbergerin Hannah Neise.

Die einzige Natureisbahn der Welt wird jedes Jahr Ende November von einem Spezialistenteam aus 10 000 Kubikmetern Schnee und 5000 Kubikmetern Wasser auf 1722 Meter Länge in nur drei Wochen neu erbaut. Daher gibt es keine Bahnrekorde, nur Saisonbestzeiten.

