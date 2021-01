David Alaba beruhigt alle Fans des FC Bayern München

Der Fußball-Ticker am Montag, den 11. Januar 2021:

Alaba: "Finde nicht, dass es für mich so schlecht läuft"

Abwehrchef David Alaba macht sich trotz der jüngsten Schwächephase offenbar keine Sorgen um die Titelverteidigung des FC Bayern München in der Bundesliga. „Wir sind nach wie vor Tabellenführer und ich bin mir sicher, dass wir die nächsten Spiele wieder gewinnen werden und am Ende auch ganz oben stehen werden“, sagte der Österreicher der „Bild“-Zeitung.

Diskussionsbedarf: Alaba (M.), Manuel Neuer (l.) und der FC Bayern kassierten auch in Gladbach wieder mehr Gegentreffer als gewohnt.

In den vergangenen Wochen wirkten die Münchner vor allem defensiv anfällig, gerieten oft in Rückstand und schafften seit Oktober in der Bundesliga keinen Sieg mehr ohne Gegentor. Alaba nimmt nicht nur die Abwehr in die Pflicht, sondern fordert ein kompaktes Auftreten aller. „Zurzeit gelingt uns das als Mannschaft in ein paar Situationen nicht so gut“, sagte er. Der 28-Jährige sieht keinen Grund, am System etwas zu ändern. „Mit unserer Spielweise haben wir letzte Saison doch ein paar Titel gewonnen und wissen, dass wir so erfolgreich Fußball spielen können“, betonte er. In Spitzenspielen wie gegen Gladbach (2:3) entschieden Nuancen.

Seine nach wie vor ungeklärte Zukunft ab Sommer wertete Alaba nicht als Beleg dafür, dass er selbst schwächer geworden sei. „Nein, absolut nicht. Ich persönlich finde auch nicht, dass es für mich diese Saison so schlecht läuft, und ich habe meinen Spielstil im Gegensatz zu letztem Jahr nicht verändert. Ich habe es schon oft erwähnt: Für mich zählt absolut nur, eine erneut erfolgreiche Saison mit dem FC Bayern zu spielen.“ Alabas Vertrag läuft Ende Juni aus.

VfB: Mislintat scherzt über Matarazzos "Drohung"

Die Profis des VfB Stuttgart dürfen vor Heimspielen weiterhin zuhause schlafen. Vorerst. „Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir auch einen Tag vor Heimspielen ins Hotel gehen“, hatte Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem 4:1 beim FC Augsburg am Sonntag scherzhaft über sein Team gesagt. Schließlich ist seine Mannschaft auswärts aktuell die beste der Bundesliga, zuhause in dieser Saison aber noch sieglos.

„Das kam überhaupt nicht gut an in der Mannschaft“, kommentierte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag mit einem Augenzwinkern die Aussage von Matarazzo.

Japan: "King Kazu" will auch mit 54 weiter ran

Der älteste Profi-Fußballer der Welt, der 53 Jahre alte Japaner Kazuyoshi Miura, ist nicht zu stoppen. Wie sein Erst-Liga-Club Yokohama FC am Montag kurz vor Miuras Geburtstag am 26. Februar bekanntgab, wird der von seinen Fans liebenvoll „King Kazu“ genannte Stürmer auch mit 54 weiter für den Verein antreten.

Kazuyoshi Miura (l., Yokohama FC) tritt auch 2021 weiter professionell gegen den Ball.

Damit setzt der Ausnahmesportler seine Karriere im nunmehr 36. Jahr fort. Sie hatte begonnen, als Miura 1982 als Teenager nach Brasilien zu CA Juventus aus Sao Paulo gegangen war und 1986 seinen ersten Profi-Vertrag beim FC Santos unterschrieben hatte.

An die Fußball-Rente denkt er noch lange nicht: Der Fan-Liebling stellte zuletzt erst klar, dass er seine Karriere nicht vor dem 60. Geburtstag beenden will. „Meine Bestrebungen und meine Leidenschaft für Fußball nehmen nur noch zu“, erklärte „King Kazu“ in einer Stellungnahme. Er war in der vergangenen Saison vier Mal in der 1. Liga der J-League zum Einsatz gekommen, in die sein Club erstmals seit 2007 zurückgekehrt war. Allerdings gelang es Miura dabei nicht, ein Tor zu schießen.

Lahm lobt Kimmich: "Weltklasse ist möglich"

Philipp Lahm war Weltklasse, als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld. Seinem Nachfolger Joshua Kimmich traut er eine ähnliche Entwicklung zu - als Sechser. „Jetzt, da er etabliert ist, ist es schon wichtig, dass man ihn mit einer Position identifiziert und dass er sich auf dieser Position zu einem Weltklassespieler entwickelt. Bei Joshua sehe ich diese Möglichkeit im zentralen Mittelfeld“, sagte Lahm im Kicker über den Bayern-Profi.

Auf der defensiven Außenbahn dagegen seien „schon immer schnelle Spieler zum Einsatz gekommen. Dieser Trend verstärkt sich, gepaart mit einer starken Physis“, meinte Lahm (37).

Kimmich (25) ist unter Trainer Hansi Flick als Sechser gesetzt, musste zuletzt aber auch wieder rechts hinten aushelfen. Lahm sieht dessen Aufstieg „sehr positiv. Joshua macht von Jahr zu Jahr eine starke Entwicklung und hat sowohl für den FC Bayern als auch für die Nationalmannschaft einen hohen Wert“. Dass er so vielseitig sei, sei auch „ein Segen“.

Frecher Fan fragt nach Klopps Nummer

Teammanager Jürgen Klopp beflügelt im Fußball-Mutterland inzwischen sogar die romantischen Gefühle der weiblichen Fans. Beim ungleichen Viertrundenduell im FA Cup zwischen Achtligist FC Marine und Tottenham Hotspur (0:5) suchte eine Anhängerin die Nähe zum Starcoach. „Ich bin Single und kontaktbereit. Habt ihr Jürgens Nummer?“, schrieb sie auf ein Plakat.

Das Pappschild, das im Rossett Park Stadium am Zaun hing, war am Sonntagabend im englischen Fernsehen zur besten Sendezeit zu sehen. Neben anderen Medien berichtete das Boulevardblatt Sun über den „vorwitzigen Fan“. Und Klopp war sogar höchstpersönlich vor Ort - allerdings nur als „Starschnitt“, ebenfalls aus Pappe.

Jürgen Klopp als Pappkamerad im FA-Cup-Duell zwischen Marine und Tottenham.

Der FC Marine ist in der Nähe von Klopps großem FC Liverpool beheimatet und erfuhr vor dem Treffen mit den Spurs vielfach Unterstützung aus dem Profibereich. Klopp ließ dem Underdog eine Gegneranalyse seiner Scoutingabteilung zukommen. Marine durfte auf dem Gelände von Liverpools Stadtrivale FC Everton trainieren, Reds-Legende Jamie Carragher trat als Sponsor auf.

Möller: DFB "in europäischer Spitze" konkurrenzfähig

Der frühere Welt- und Europameister Andreas Möller zählt die deutsche Nationalmannschaft bei der EM zu den Titelkandidaten. Auf die Frage in einem „Kicker“-Interview, was er der DFB-Auswahl in diesem Jahr zutraue und ob Bundestrainer Joachim Löw noch der richtige Mann sei, antwortete Möller: „Jogi Löw hat eine tolle Auswahl an Spielern für die Nationalmannschaft. Daraus lässt sich eine richtig starke Mannschaft basteln, die auch in der europäischen Spitze absolut konkurrenzfähig ist. Er weiß, wie man erfolgreich sein kann, das hat er auch schon bewiesen.“

Möller wurde 1990 mit dem Nationalteam Weltmeister und 1996 Europameister. Der 53-Jährige arbeitet mittlerweile als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Eintracht Frankfurt.

Magath: FC Bayern hat sich "geistig müde gesiegt"

Felix Magath (67) hat beim von Defensivschwächen geplagten FC Bayern ein Kopfproblem ausgemacht. Durch den Dauerdruck und die Erwartungshaltung mit Siegen und Titeln hätten die Münchner Substanz gelassen, sagte der frühere Bayern-Trainer am Sonntagabend in „Blickpunkt Sport“ im BR Fernsehen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick habe einen „müden Kopf“ und nicht müde Beine. Der Triple-Gewinner könne sich „geistig eher müde gesiegt“ haben, befand Magath.

Zudem sei den Münchnern die Stärke in der Abwehr verloren gegangen. „Alle verteidigen nicht mehr so wie im Sommer, sie verteidigen halbherzig“, meinte Magath, der seit Anfang 2020 „Head of Flyeralarm Global Soccer“ ist, also der Fußball-Chefstratege des Hauptsponsors des Zweitligisten Würzburger Kickers.

Der frühere Nationalspieler, der 2005 und 2006 mit den Münchnern als Coach das Double gewann, traut dem Zweitligisten Holstein Kiel im DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern am Mittwoch sogar eine Sensation zu. „Die Voraussetzung ist, dass sie es sich zutrauen“, meinte er. „Es könnte schwierig werden, wenn Kiel furchtlos mit Mut einfach nach vorne spielt und Druck macht.“

Werner und Havertz: Lob nach Ende der Torflauten

Die zuletzt schwächelnden Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz vom FC Chelsea sind nach ihren Treffern im FA Cup von Teammanager Frank Lampard gelobt worden. „Es ist ein schöner kleiner Schritt für beide“, sagte der Coach nach dem 4:0 (2:0)-Sieg am Sonntag im Drittrunden-Spiel gegen den Viertligisten FC Morecambe. Werner hatte unter anderem durch seinen Treffer zum 2:0 (44.) seine 827 Minuten lange Torflaute beendet.

„Ich freue mich, dass Timo getroffen hat, weil Stürmer Tore schießen wollen – er hat zuletzt viele Chancen knapp vergeben“, sagte Lampard: „Er war in der Position, um zu treffen, aber sie sind nicht reingegangen.“ Zuvor war Werner, der im Sommer für 53 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen war, medial und zwischenzeitlich auch von Lampard öffentlich kritisiert worden.

Havertz, der gegen Morecambe wie Werner in der Startelf stand, hatte mit seiner Kopfball-Vorlage Anteil am Ende der Durststrecke seines Landsmannes. In der 85. Minute traf der frühere Leverkusener selbst per Kopf zum 4:0-Endstand.

Insgesamt traut Lampard Havertz, dem in den vergangenen Wochen die Folgen einer Corona-Infektion zu schaffen gemacht hatten, noch einiges zu: „Er hat viel Potenzial, aber wir müssen geduldig bleiben. Er ist hergekommen und hat riesiges Talent, ab

Werner und Havertz treffen endlich wieder für Chelsea

BVB plant nach Witsel-Aus keinen Ersatz

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc will nach der schweren Verletzung von Axel Witsel keinen Ersatz für den belgischen Nationalspieler holen. „Wir werden diese Lücke mit dem eigenen Personal schließen. Emre (Can, Anm. d. Red.) hat das sehr gut gemacht und ist Eins-zu-Eins für Axel eingesprungen, Jude (Bellingham, Anm. d. Red.) kommt nächste Woche wieder zurück. Da haben wir keine Sorge“, sagte Zorc bei Sport1.

Witsel hatte sich beim 3:1 bei RB Leipzig ohne gegnerische Einwirkung die Achillessehne gerissen. Für den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler ist die Saison damit bereits früh beendet, er wird dem BVB monatelang fehlen.