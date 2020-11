Trauriger Corona-Höchstwert für die Premier League

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 17. November 2020:

Nächster Corona-Fall in der Bundesliga

Die Corona-Fälle in der Bundesliga reißen nicht ab. Nun meldete Eintracht Frankfurt den positiven Test von Neuzugang Amin Younes. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde bereits am vergangenen Dienstag trotz eines negativen Testergebnisses vorsichtshalber in Quarantäne geschickt, da er in seinem privaten Umfeld Kontakt zu einer infizierten Personen hatte.

Mittlerweile haben weitere Tests bei Younes einen positiven Befund hervorgebracht, sodass sich der gebürtige Düsseldorfer weiterhin in Quarantäne befindet. Durch das präventive Fernbleiben aus dem Trainingsbetrieb hatte Younes laut dem Club „seither zu keinen Personen von Eintracht Frankfurt Kontakt“. Younes hat gegenwärtig keine Symptome. Für die Partie am kommenden Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) fällt er aus.

16 Corona-Fälle: Höchstwert für Premier League

Die Premier League hat in der Länderspielpause einen traurigen Höchstwert an Corona-Infektionen vermeldet. In der wöchentlichen Testbilanz verzeichnete die höchste Fußballliga bei 1207 Spielern und Teammitgliedern 16 Corona-Fälle. Das sind zwölf mehr als in der Vorwoche, in der sogar noch rund 400 Spieler mehr getestet worden waren. Die Namen der Spieler wurden wie üblich nicht genannt. Alle positiv getesteten Personen haben sich laut der Liga in eine zehntägige Quarantäne begeben.

Luis Suárez mit Corona infiziert

Uruguays Stürmerstar Luis Suárez (33) von Atletico Madrid ist an Corona erkrankt. Das gab der nationale Fußball-Verband AUF bekannt. Auch Torhüter Rodrigo Munoz (Club Cerro Porteno/Paraguay) und ein Funktionär sind demnach positiv getestet worden.

Laut AUF-Mitteilung sind alle Betroffenen „bei guter Gesundheit“, sie haben sich in häusliche Isolation begeben. Am Freitag hatte Uruguay in der südamerikanischen WM-Qualifikation 3:0 in Kolumbien gewonnen – Suárez spielte und traf, Munoz saß auf der Bank. Am Mittwoch steht für Uruguay in Montevideo das Eliminatorias-Spitzenspiel gegen Brasilien auf dem Programm.

Gegen Brasilien nur Zuschauer: Luis Suárez hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Foto: imago / Fotoarena

Mourinho lästert über Länderspiele

Tottenham-Coach José Mourinho hat sich in seiner typischen Art über die aktuelle Länderspielpause in der Corona-Saison ausgelassen. „Eine großartige Fußball-Woche. Tolle Emotionen bei den Länderspielen, super Freundschaftsspiele und totale Sicherheit“, schrieb der Portugiese auf Instagram. Dabei sieht man den 57-Jährigen beim Workout an einem Fitnessgerät.

Die aktuelle Länderspielphase wird nicht nur von Mourinho wegen der unsicheren Pandemie-Lage, international unterschiedlicher Vorschriften und der Abstellung von Nationalspielern heftig kritisiert. „Corona-Testergebnisse nach Spielen, Unbekannte, die auf den Platz laufen, während die Mannschaften trainieren, und vieles mehr“, schrieb der Spurs-Coach, dem wegen der internationalen Einsätze derzeit viele Club-Profis fehlen. „Nach einer weiteren Einheit mit nur sechs Spielern ist es jetzt an der Zeit, mich um mich selbst zu kümmern.“

Matthäus wirbt für Klopp als Löw-Nachfolger

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (59) ist klar, wer nach einer Ära Joachim Löw der neue Bundestrainer werden muss. „Wenn man über mögliche Kandidaten spricht, gibt es nur einen, den sich in Zukunft alle wünschen würden, und das ist Jürgen Klopp“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Der Trainer des FC Liverpool sei „extrem erfolgreich, sympathisch und bei Fans und Medien gleichermaßen beliebt.“ „Doch“, schob Matthäus nach, „der ist in Liverpool noch lange nicht fertig und für die Nationalmannschaft hat er auch noch in einigen Jahren Zeit.“

Die Zukunft von Joachim Löw hänge laut Matthäus vom Abschneiden der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr ab. „Ein Ausscheiden in der Vorrunde ist gleichbedeutend mit einem Aus als Bundestrainer.“

BVB-Juwel Reyna mit historischem Tor-Debüt

Die Nationalmannschaft der USA hat dank ihrer Jungstars um Giovanni Reyna ihr letztes Länderspiel des Jahres gewonnen. Der Offensivspieler vom BVB erzielte beim 6:2 (3:1) gegen Panama in der Wiener Neustadt seinen ersten Treffer. Mit 18 Jahren und drei Tagen ist Reyna der drittjüngste Torschütze in der Geschichte der US-Nationalmannschaft.

Der Rechtsfuß verwandelte in der 18. Minute einen Freistoß aus 20 Metern zum 1:1. Nicholas Gioacchini (22./26.) und der eingewechselte Ex-Hannoveraner Sebastian Soto (82./90.+1) erzielten ebenfalls ihre ersten Tore im Nationaltrikot.

Hier trifft Giovanni Reyna per Freistoß für die USA gegen Panama.

Foto: imago / GEPA pictures

In der 80. Minute wurde Chris Richards vom FC Bayern eingewechselt. Der 17-Jährige ist der neunte Spieler, der in dieser Länderspielpause seine Premiere im US-Team feierte. Mit im Schnitt 22 Jahren schickte Trainer Gregg Berhalter wie am Donnerstag gegen Wales (0:0) eine sehr junge Startelf ins Spiel.