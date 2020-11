ETV-Basketballern fehlt vor Heimpremiere noch Fitness

Sükran Gencay stieg mit den ETV-Basketballern in acht Jahren sechsmal auf.

Hamburg. Im dritten Versuch soll es nun endlich klappen, die Heimpremiere der Basketballer des Eimsbütteler TV in der 2. Basketball-Bundesliga Nord ProB. Nachdem die ersten beiden Versuche in der Sporthalle Wandsbek gegen Schwelm und Köln ausfielen, weil die Mannschaft in Quarantäne musste, ist der Tip-off gegen die TKS 49ers aus dem brandenburgischen Stahnsdorf für Sonntag um 16 Uhr fest eingeplant. Die Ausnahmegenehmigung des Sportamtes liegt vor, Zuschauer sind nicht zugelassen, bei Sportdeutschland.tv ist das Spiel im kostenlosen Livestream zu sehen.

Sein Debüt in der neuen Liga hatte der Aufsteiger vergangenen Sonnabend 91:88 nach Verlängerung beim ersatzgeschwächten Towers-Kooperationspartner SC Rist Wedel gewonnen – nach nur fünf Trainingseinheiten. Kraft und Ausdauer aufzuholen, ist derzeit eine der Hauptaufgaben von Trainerin Sükran Gencay (34).

„Nach dem Spiel in Wedel waren die Jungs richtig platt. Wir versuchen jetzt, unser Fitnesslevel und unseren Spielrhythmus zu verbessern. Das wird jedoch noch dauern“, sagt sie.

Gegen die 49ers, Ex-Team von ETV-Neuzugang Mubarak Salami (24), erwartet Gencay eine äußerst knifflige Aufgabe: „Stahnsdorf ist gut drauf, die sind ziemlich gefährlich.“ Die Brandenburger um den zuletzt verletzten US-Center Malik Toppin (23) verloren ihre ersten beiden Auswärtsspiele – bei allerdings als stark eingeschätzten Gegnern.

( HA )