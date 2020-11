Bitter und ein weiterer Nationalspieler positiv getestet

Hamburg/Köln. Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter (38) vom TVB Stuttgart hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der frühere Weltmeister und Profi des HSV Hamburg (HSVH) befindet sich in Isolation, verspürt aber keinerlei Symptome. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) knapp 48 Stunden nach dem EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Estland (35:23) mit. Ein Positivtest vom Sonntagabend wurde erneut bestätigt. Das Ergebnis dürfte die Diskussionen über Länderspielabstellungen neu befeuern. „Für mich ist unerklärlich, was Ursache der Infektion ist“, sagte Bitter: „Wir Nationalspieler haben uns während des gesamten Lehrgangs sehr sicher gefühlt. Die Abläufe waren sehr professionell.“

Am Mittwoch gab der DHB bekannt, dass nach Bitter ein weiterer Nationalspieler positiv auf Corona getestet wurde. Der Spieler befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, einen Namen nannte der Verband nicht. Er habe sich bereits einem zweiten Test unterzogen, dessen Ergebnis im Laufe des Mittwochs erwartet werde. Ob noch mehr Nationalspieler positiv getestet wurden, blieb weitere offen, teilweise standen Laborergebnisse noch aus. Alle Akteure waren angehalten, in Quarantäne zu bleiben und auf Weisung der lokalen Gesundheitsämter zu warten.

Flensburgs Bundesligaspiel abgesagt

Die Auswirkungen treffen die Bundesliga (HBL), wo an diesem Mittwoch und Donnerstag ein kompletter Spieltag angesetzt ist. „Wir finden die Situation natürlich blöd, aber wir sitzen in einem Boot“, sagte HBL-Boss Frank Bohmann: „Niemandem ist ein Vorwurf zu machen.“ Bitter wird Stuttgart am Mittwoch in Erlangen fehlen. Da er im Auto mit den Göppinger Nationalspielern Sebastian Heymann und Marcel Schiller reiste, droht auch ihnen eine längere Quarantäne.

Am Mittwoch wurde dann schließlich die für den Abend geplante Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen vorsorglich abgesagt. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Beide Clubs hatten für die deutsche Nationalmannschaft Spieler abgestellt, aus Melsungen waren in Estland fünf Spieler dabei.

„Die Spielabsage ist sehr zu bedauern, aber sie entspricht den Vorsichtsmaßnahmen und dem verantwortungsvollen Umgang mit den Spielern“, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. „Wir hoffen natürlich, dass alle SG Spieler auch weiterhin infektionsfrei bleiben. Wir werden uns leider mit solchen Situationen auch in Zukunft arrangieren müssen.“

Flensburgs Semper freiwillig isoliert

Der Flensburger Rückraumspieler Franz Semper, der bei Nationalmannschaft war, werde auf freiwilliger Basis vorerst von der Bundesliga-Mannschaft isoliert und nehme nicht am Trainingsbetrieb teil, teilte der Verein zudem mit. Außerdem werde er täglich auf das Corona-Virus getestet.

Möglicherweise wirken sich die Corona-Fälle im Nationalteam auch auf den restlichen Bundesliga-Spielplan aus. Die vier weiteren Mittwochspartien sollen laut HBL zwar stattfinden. Ob jedoch auch die für Donnerstag angesetzten Spiele alle wie geplant ausgetragen werden können, hängt laut HBL von den bislang nicht vorliegenden Testergebnissen der übrigen deutschen Nationalspieler ab.