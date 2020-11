Hamburg. Sinisa Veselinovic (30) startete seine Karriere 2009 beim FC Bergedorf 85. In drei Regionalligen (Nord, Nordost und West) stürmte er für sechs Vereine. Im Januar 2020 erlebte Veselinovic als Spieler die Insolvenz des Nordost-Regionalligsten Rot-Weiß Erfurt. Seitdem spielt der gebürtige Hamburger wieder in seiner Heimat beim FC Teutonia 05.

Aufgewachsen ist der 1,96 Meter große Hüne mit serbischen Wurzeln im Stadtteil Mümmelmannsberg. Beruflich ist Veselinovic als Technischer Einkäufer und Administrator für eine Schifffahrtsgesellschaft tätig und steht vor dem Abschluss seines Studiums „Sportmanagement und Kommunikation“ an der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Kurz vor dem Lockdown im Amateurfußball konnte Veselinovic als Joker die 1:2-Niederlage vor 315 Fans im Spitzenspiel der Regionalliga Nord gegen Tabellenführer SC Weiche Flensburg 08 nicht mehr abwenden.

Hamburger Abendblatt: Herr Veselinovic, Sie dürfen nun lange kein Fußball mehr spielen. Wie fühlt sich das an?

Sinisa Veselinovic: Eklig! Wir alle lieben Fußball seit Kindertagen. In den Spielpausen kann man sonst kicken gehen. Jetzt nicht. So tut das 1:2 doppelt weh.

Welche Erfahrungen haben Sie im ersten Lockdown im Frühjahr gemacht?

Das war schwierig. Wir haben über zwei Monate keinen Ball gesehen. Danach trainierten wir in Kleingruppen ohne Körperkontakt. Das geht gegen alles, was Fußball ausmacht. Wir sind schließlich für das Training auf einen Platz in Niedersachsen ausgewichen, haben dort auch Testspiele absolviert. Dazu ein Kurztrainingslager in Berlin. Lange war unklar, ob unser Pokalviertelfinale gegen Norderstedt stattfindet. Wir haben alle gemeinsam das Beste daraus gemacht.

Nun ist Amateurfußball bis Ende November verboten. Verstehen Sie das?

Ja. Teutonia hat stets professionell gehandelt. Überspitzt gesagt war es so: Hustete einer, durfte er gar nicht erst mittrainieren und musste so bald wie möglich einen Corona-Test durchführen. Das geht aber nicht im gesamten Amateurfußball. Das geben die Mittel der Clubs nicht her. Außerdem kannst du für einen Spieltag alles gut organisieren. Für den Trainingsalltag ist das ein höherer Aufwand. Sicher könnten die Entscheidungsträger in Verbänden und Politik ein paar Sachen anders machen, aber sie haben es auch wirklich schwer. Die Pandemie stellt sie vor eine Mammutaufgabe mit riesiger Verantwortung. Ich vermute, wir werden länger nicht spielen.

Warum nicht?

Wegen des Verletzungsrisikos. Du kannst nicht einen Monat individuell trainieren und sofort wieder spielen. Du brauchst zwei Wochen Vorbereitungszeit. Auf unserem Niveau in der Regionalliga Nord eigentlich fünf bis sechs Wochen. Was viele vergessen: Die meisten Amateurteams haben keine Physiotherapeuten und Mannschaftsärzte an Bord. Ich rechne leider damit, dass wir frühestens im Februar wieder spielen.

Was tun Sie, um fit zu bleiben?

Sicher werden wir Trainingspläne erhalten. Ich gehe wieder jeden Tag um die Alster laufen. Dazu werde ich auf unserem Dachboden in meinem kleinen, selbst eingerichteten Fitnessstudio ein wenig pumpen. Stupides Joggen reicht nicht, um die Fitness zu erhalten. Unser Abwehrchef Davidson Eden ist von Beruf Fitnesstrainer. Ich hoffe, er gibt uns wieder per Videoschalte einen Fitnesskurs wie im ersten Lockdown. Großen Respekt an ihn, er macht einen klasse Job.

Haben Sie schon ausgerechnet, auf wie viel Geld Sie nun verzichten müssen?

Nein. Grundsätzlich wird kein Verein Punktprämien ausschütten. Logisch, es finden keine Spiele statt. Alles andere sind interne Absprachen zwischen Spielern und Vereinen. Bei Teutonia haben wir das im ersten Lockdown mit dem Club sehr fair und einvernehmlich geregelt. Das wird auch dieses Mal so sein.

Wie können Amateurfußballer sich für Individualtraining motivieren?

Wenn du dir sagst „Morgen gehe ich irgendwann laufen“ wird es schwer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein gutes Zeitmanagement sehr wichtig ist. Ich lasse mir wenig Freiheiten und lege klar fest, wann ich was zu tun habe.

Es bleibt die Isolation von den Kollegen…

Unser Teamgeist bleibt erhalten. Weil wir gefestigt sind, keine Diven in der Mannschaft haben. Wir Spieler haben eine lebhafte WhatsApp-Gruppe. Das habe ich bei anderen Mannschaften schon anders erlebt. Passierte etwas Negatives, war die Stimmung dort schnell gedrückt. Bei Teutonia wird kein Geburtstag vergessen, Videos werden gepostet, Bilder hin- und hergeschickt. Leistet sich einer etwas Peinliches, wird er ein bisschen aufgezogen. Neulich hat unser Torwart Yannick Zummack, der sich beim Spiel in Heide den Kiefer brach, nach seiner gut verlaufenen Operation ein Video von sich aus dem Krankenhaus reingestellt. Alle haben sich riesig gefreut.

132 Tage nach dem ersten Lockdown haben Sie für Teutonia beim TV Meckelfeld am 18. Juli das erste Tor eines Hamburger Amateurclubs erzielt. Erinnern Sie sich daran?

Das war unglaublich schön. Als Fußballer lebt man für den richtigen Wettkampf. Dieses Testspiel damals hat sich für uns alle fast angefühlt wie ein Punktspiel.

Werden Sie wieder das erste Tor nach dem Lockdown schießen?

Darüber würde ich mich freuen. Aber viel mehr hoffe ich einfach für uns alle, dass 2021 ein gesundes Jahr wird, sich die Lage beruhigt und keiner mehr unter den Folgen von Covid-19 leiden muss.