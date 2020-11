DFB-Präsident versteht Corona-Maßnahmen nur bedingt

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 1. November 2020:

Ex-Schiedsrichter Kinhöfer genervt vom "Reklamier-Arm

Der frühere Bundesliga- und Fifa-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat das Verhalten von Bundesliga-Profis auf dem Platz bemängelt. „Es wird ständig versucht, sich mit illegalen Mitteln einen Vorteil zu verschaffen, selbst wenn es der Spieler eindeutig besser weiß. Weil ihm völlig klar ist, dass er als Letzter am Ball war. Oder dass es kein Abseits war, obwohl er sofort den Reklamier-Arm hochreißt“, schrieb der 52-Jährige in seiner Kolumne für die „Bild am Sonntag“.

Ihm sei schon klar, erklärte Kinhöfer weiter, dass es zum Profifußball dazugehöre, zu versuchen, dem maximalen Profit rauszuholen. Die besagten Aktionen gehen ihm aber „tierisch auf die Nerven. Auch, weil ich merke, dass das immer mehr zunimmt. Achten Sie mal darauf: Wenn der Ball zum Beispiel ins Aus geht, heben beide Spieler den Arm.“ Einer lüge dabei bewusst.

Kinhöfer prangerte auch jene Spieler an, „die bei der kleinsten Berührung hinfallen“. Konkret nannte er den Stürmer Gonçalo Paciência vom FC Schalke 04: „Mann, das ist so eine Kante - und sinkt bei jeder Berührung zu Boden wie mit der Axt gefällt.“ Dies sei sogar kontraproduktiv, da sich die Unparteiischen so etwas merken würden und besonders vorsichtig seien, für solche Spieler auf Strafstoß zu entscheiden

"Tote Hose" Campino schwärmt von Jürgen Klopp

Kultsänger Campino von den Toten Hosen hat als langjähriger Fan des FC Liverpool ein Loblied auf Meistertrainer Jürgen Klopp gesungen. „Das Tolle an ihm ist, dass er als Privatmensch noch viel netter ist als man ihn ohnehin schon so vor der Kamera wahrnimmt“, sagte der 58-Jährige im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Klopp sei „ein guter Zuhörer, weil er sich überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen muss“, meinte Campino. „Das Große an ihm ist seine Warmherzigkeit und die Fähigkeit, Teamgeist auszubilden, die Leute zu motivieren und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt sind.“

Nach 30 Jahren hatte der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Klopp im Sommer wieder den Titel in England geholt - auch für Edelfan Campino soll es nicht der letzte gewesen sein. „Ich glaube fest daran, dass wir das nochmal wiederholen können, dass die Mannschaft darauf ausgerichtet ist anzugreifen“, sagte der Frontmann der Toten Hosen, der an der berühmten ZDF-Torwand bei sechs Versuchen einmal traf. Schon seit seiner Kindheit ist der Düsseldorfer glühender Fan der Reds. Seit 2019 besitzt der Sohn einer englischen Mutter und eines deutschen Vaters auch die britische Staatsbürgerschaft.

„Es geht darum, ob man es schafft, den Spirit der Mannschaft hoch zu halten, ob die als Team funktionieren“, sagte der Sänger, der Anfang Oktober sein erstes Buch „Hope Street - wie ich einmal englischer Meister wurde“ veröffentlicht hat. „Ich bin zuversichtlich, wir sind wieder auf Platz eins“, sagte Campino wenige Stunden nach dem 2:1-Heimsieg der Liverpooler gegen West Ham United, mit dem das Klopp-Team zunächst wieder an die Spitze der Premier League rückte.

HSV-Idol Seeler adelt Fritz Walter

Zum 100. Geburtstag von Fritz Walter (31. Oktober) hat das deutsche HSV-Idol Uwe Seeler den legendären Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1954 mit großer Anerkennung gewürdigt. „Er war einer der ersten Weltstars im Sport aus Deutschland, dabei ein Weltstar ohne Allüren, eine Persönlichkeit und richtiger Kapitän, ein beispielloser Anführer, auch wenn er nicht die Binde trug“, sagte Seeler in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe über den 2002 verstorbenen Pfälzer.

Ehrenspielführer unter sich: Uwe Seeler (r.) schwärmt von seinem ehemaligen Mitspieler und Freund Fritz Walter

Foto: dpa

Seeler, nach Walter der zweite Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, betonte besonders den Umgang des berühmten Mittelfeldspielers mit jüngeren Akteuren beim Nationalteam. Wie Walter den Debütanten Seeler wenige Monate nach dem „Wunder von Bern“ bei der WM 1954 in der Schweiz unterstützt hatte, prägte Jahre später in den 1960ern auch die Einstellung von „Uns Uwe“ Jahre gegenüber der nächsten nachrückenden Generation.

„Ich habe mich bemüht“, berichtete der 83 Jahre alte Hamburger, „Fritz Walter nachzueifern und einem Neuling wie dem Franz Beckenbauer den Einstieg in die Nationalelf zu erleichtern.“

DFB-Präsident Keller versteht Corona-Maßnahmen nur bedingt

DFB-Präsident Fritz Keller hat sich erneut teilweise kritisch über die neuerlichen Einschränkungen für den Sport in der Corona-Krise geäußert. „Ich verstehe die Maßnahmen nur zum Teil“, sagte der 63 Jahre alte Chef des Deutschen Fußball-Bundes der „Bild am Sonntag“. „Beim Fußball etwa ist das Risiko einer Infektion auf dem Platz gering. Ist es also besser, die Kinder zu Hause zu lassen, wo sie nun mangels Alternativen möglicherweise Partys feiern, statt auf dem Platz zu trainieren?“

Keller wies darauf hin, dass Schulen und Kindergärten geöffnet bleiben würden, „obwohl sich die Kids in geschlossenen Räumen aufhalten“, Sport im Freien aber verboten sei. „Unsere Vereinsmitglieder haben sich in den vergangenen Monaten sehr verantwortungsvoll und diszipliniert verhalten.“

Bund und Länder hatten sich bei einem Corona-Krisengipfel am vergangenen Mittwoch für den November auf vorübergehende massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens ähnlich wie im Frühjahr verständigt. Der Amateur- und Freizeitsport soll ab Montag bis zum Monatsende komplett ruhen.