"Du bist nicht Zlatan!": Ibrahimovic in neuem Corona-Video

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 30. Oktober 2020:

Ibrahimovic als Star in Anti-Corona-Kampagne

Typisch Zlatan: Superstar Ibrahimovic nimmt den Kampf gegen Covid-19 weiter auf seine Art auf.

Der schwedische Star Zlatan Ibrahimovic (39), der vor Kurzem eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, ist von der norditalienischen Region Lombardei für eine Werbekampagne zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angeheuert worden. In einem Video fordert Ibrahimovic die Bürger auf, Mundschutz zu tragen und sich an die Sicherheitsvorkehrungen zu halten.

„Das Virus hat mich herausgefordert, und ich habe gewonnen. Aber du bist nicht Zlatan, fordere das Virus nicht heraus. Nutz dein Gehirn, halte dich an die Regeln: Distanzierung und Mundschutz, immer. Wir werden siegen!“, betonte Ibrahimovic in dem Video, das auf der Terrasse eines Mailänder Hochhauses aufgenommen wurde.

Der AC-Mailand-Star war Ende September positiv auf das Coronavirus getestet worden und absolvierte eine zweiwöchige Quarantäne.

Ibrahmovic in italienischer Anti-Corona-Kampagne

Hainers Bayern-Wunsch: Wieder vor Fans spielen

Knapp zwei Wochen vor dem einjährigen Amtsjubiläum beim FC Bayern München hat Präsident Herbert Hainer seinen größten Wunsch für das zweite Jahr geäußert. „Am Morgen nach dem 8:2 über den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League hat es mich besonders beschäftigt, wie sehr die Fans fehlen: Man erlebt solche magischen Nächte nicht oft – und wenn du mal Barça 8:2 schlägst, ein Barça mit Lionel Messi wohlgemerkt, dann blutet dir das Herz, dass keine Anhänger diese Emotionen vor Ort miterleben durften“, sagte Hainer im Mitgliedermagazin „51“. „Mein größter Wunsch für mein zweites Amtsjahr: Dass die Fans wieder ins Stadion dürfen.“

In den kommenden Wochen wird daraus erstmal nichts. Der Profifußball darf zwar auch während der verschärften Corona-Beschränkungen weiterspielen, aber dann in jedem Fall ohne Zuschauer.

Hainer (66), der vor einem Jahr als Nachfolger von Uli Hoeneß (68) gewählt wurde, blickt zurück auf ein „ungemein bewegendes Jahr mit vielen tollen Momenten und riesigen Erfolgen – aber wir haben wegen Corona nun schon seit Monaten auch einen Ausnahmezustand auf der ganzen Welt“, sagte der frühere Adidas-Chef.

Auf seine erste Jahreshauptversammlung, die Hainer als Präsident beginnt, muss er noch etwas warten. Anders als gewöhnlich findet diese nicht im November statt; der FC Bayern hatte sie wegen der Coronavirus-Pandemie auf den 15. April 2021 verschoben.

NFV-Boss: Möglich, Saisons zu beenden

Der Präsident des Norddeutschen und des Niedersächsischen Fußballverbands ist zuversichtlich, die Saisons im Amateurfußball trotz der coronabedingten Unterbrechungen im November beenden zu können. „Wenn es bei den vier Wochen bleibt und uns anschließend nicht das Wetter einen Streich spielt, können wir im Spielplan bleiben“, sagte Günter Distelrath der Deutschen Presse-Agentur.

„Unsere Spielausschüsse haben vor Saisonbeginn sehr weitsichtig gehandelt, in dem sie für viele unserer Staffeln die sogenannte "2 x 2-Lösung" eingeführt haben. Sprich die Teilung der Ligen, zum Beispiel in Nord und Süd“, erklärte Distelrath. „Dadurch haben wir jetzt ein bisschen Luft, die wir angesichts des nun bevorstehenden vierwöchigen Lockdowns auch dringend brauchen.“ Über eine Verkürzung der Spielzeit werde derzeit nicht nachgedacht.

Für Distelrath, der auch Vizepräsident des DFB ist, sind die Fußballvereine in Niedersachsen derzeit trotz der erneuten Unterbrechung des Spiel- und Trainingsbetriebs nicht akut gefährdet. „Von welch' fundamentaler Bedeutung das ehrenamtliche Engagement für unseren Sport, für unseren Fußball ist, merken wir gerade jetzt in der Pandemiezeit“, sagte er. „Vereine, die ein starkes Ehrenamt haben, sind bisher relativ gut durch diese Zeit gekommen und werden das auch in den kommenden vier Wochen schaffen. Die Ehrenamtlichen in den Vereinen sind für mich Corona-Helden!“

Neymar fehlt PSG wohl gegen Leipzig

Paris Saint-Germain muss im Champions-League-Spiel bei RB Leipzig am kommenden Mittwoch (21 Uhr) französischen Medienberichten zufolge auf Neymar verzichten. Der brasilianische Star falle wegen einer Oberschenkelverletzung sowohl für das Ligaspiel an diesem Sonnabend beim FC Nantes sowie gegen Leipzig aus, berichtete unter anderem das Portal RMC Sport. Auch im Punktspiel am 7. November gegen Rennes werde der 28-Jährige nicht dabei sein, danach folgt die Länderspielpause.

PSG-Trainer Thomas Tuchel hatte Neymar beim 2:0-Sieg von PSG am Mittwoch im Champions-League-Spiel bei Basaksehir Istanbul in der 26. Minute ausgewechselt und dies als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet. Tuchel nannte die Adduktoren als Ursache für ein unangenehmes Gefühl bei Neymar und äußerte die Hoffnung, dass der Offensivspieler nicht verletzt sei.

Klinsmann-Sohn erhält neuen Trainer

Torhüter Jonathan Klinsmann (23) bekommt beim MLS-Club Los Angeles Galaxy einen neuen Trainer. Der Verein aus der nordamerikanische Profiliga trennte sich nach nur fünf Siegen aus 19 Spielen vom argentinischen Coach Guillermo Barros Schelotto. „Aufgrund der Ergebnisse haben wir uns entschlossen, in eine andere Richtung zu gehen“, sagte General-Manager Dennis te Kloese. Für den Rest des Jahres übernimmt Dominic Kinnear den Trainerposten.

Klinsmann war im Sommer vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen nach Los Angeles gewechselt. Zunächst saß der Sohn des früheren Bundestrainers Jürgen Klinsmann nur auf der Bank, in den vergangenen vier Spielen stand er aber im Tor. Zuletzt gab es eine 2:5-Niederlage in Portland.

Bosz hadert nach erster Pflichtspielniederlage

Vor dem nächtlichen Rückflug aus Prag ärgerte sich Peter Bosz immer noch über die erste Pflichtspielniederlage der Saison. Richtig akzeptieren wollte Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz das 0:1 (0:0) in der Europa League beim tschechischen Meister Slavia Prag nicht. „Es ist schwer, wenn man ab der 22. Minute mit zehn Mann weiterspielen muss. Auch mit zehn Mann dürfen wir dieses Spiel nicht verlieren“, sagte der Niederländer hin und hergerissen bei Nitro.

Nach einer frühen und unberechtigten Roten Karte gegen Karim Bellarabi (22.) hatte die Werkself im zweiten Gruppenspiel knapp 70 Minuten in Unterzahl spielen und erst in der Schlussphase durch Joker Peter Olayinka (80.) den Gegentreffer hinnehmen müssen. Bayer-Torhüter Lukas Hradecky hatte zuvor einen Foulelfmeter von Nicolae Stanciu (65.) pariert, den er selbst verschuldet hatte. „Wir haben nicht zu viele Chancen zugelassen. Das Gegentor war aber unnötig“, konstatierte der Finne: „Schade, dass es nicht 0:0 oder 1:1 ausgegangen ist.“

Trotz des Frustes: Bayer bleibt trotz des Rückschlages Tabellenführer in der Gruppe C vor OGC Nizza, das die Leverkusener zum Auftakt vergangene Woche mit 6:2 geschlagen hatten. Bereits am kommenden Donnerstag können die Rheinländer den nächsten Schritt in Richtung ausgegebenes Ziel K.o.-Phase machen. Dann reist Leverkusen zum israelischen Pokalsieger Hapoel Beer Sheva (18.55 Uhr/DAZN).

„Es bleibt spannend. Natürlich sind wir hierhin gekommen, um den Abstand zu vergrößern und die drei Punkte zu holen“, sagte Hradecky: „Jetzt müssen wir weitermachen. Nächste Woche haben wir wieder eine lange Reise nach Israel. Hoffentlich scheint die Sonne dort und dann holen wir die nächsten drei Punkte da auch.“

Kölns Heldt: Flick wird keinen Oscar bekommen

Der Sportchef des 1. FC Köln, Horst Heldt (50), schätzt Bayern-Trainer Hansi Flick (55) für dessen ungekünstelte Art. „Einen Oscar für schauspielerisches Auftreten wird er nicht mehr bekommen“, sagte Heldt im Interview des „Münchner Merkur“ kurz vor dem Heimspiel seiner Mannschaft gegen Flicks FC Bayern München an diesem Sonnabend. „Aber genau das tut diesem großen Club gut. Hansis Akzeptanz bei allen ist derzeit das Erfolgsgeheimnis. Sie folgen ihm bedingungslos, weil er auftritt, wie er auftritt.“

Flick habe sich seit seiner Zeit als Spieler nicht verändert, sagte der Kölner Sport-Geschäftsführer. „An seinem Naturell hat sich nichts geändert. Hansis Auftreten beschreibt eigentlich seinen außerordentlich guten Charakter in vielerlei Hinsicht. Mit einer gewissen Ruhe, Souveränität, er will nicht in den Vordergrund.“

Mourinho wollte das ganze Team auswechseln

Tottenham Hotspurs Teammanager José Mourinho wird sich in Zukunft vielleicht keine großen Gedanken mehr über die Aufstellung seiner Mannschaft machen. „Ihr wisst, welche unsere beste Mannschaft ist. Aber ich denke immer, dass Spieler eine Chance verdienen, weil wir einen großen Kader haben. Aber meine zukünftigen Entscheidungen werden sehr einfach sein“, sagte der Portugiese (57) nach der blamablen 0:1-Niederlage seiner Spurs in der Europa League beim FC Antwerpen. Das Spiel habe für ihn einige Dinge bestätigt, andere Fragezeichen aufgeworfen und „wird mir in Zukunft bei meinen Entscheidungen helfen. Ich lerne auch jeden Tag dazu.“

Zur Halbzeit hätte er am liebsten „elf Spieler ausgewechselt“, vier Wechsel nahm Mourinho vor. Nach 58 Minuten brachte er Torjäger Harry Kane für Spurs-Rückkehrer Gareth Bale und hatte sein Wechselkontingent damit ausgeschöpft. „Ich wollte zur Pause nicht direkt fünfmal wechseln, weil wir noch lange 45 Minuten vor uns hatten. Das bessere Team hat gewonnen, das schlechtere verloren. Wir haben sie gewinnen lassen“, sagte der Coach, der auf Instagram unter ein Bild von sich aus dem Mannschaftsbus postete: „Schlechte Leistungen verdienen schlechte Resultate. Ich hoffe, jeder im Bus ist so verärgert wie ich. Morgen 11 Uhr Training.“

Eckel über Walter: "Großherzig und bescheiden"

Auf Horst Eckel hat Fritz Walter einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Noch heute denke ich jeden Tag an ihn und frage mich, wie er in bestimmten Situationen wohl reagiert hätte“, schrieb der letzte noch lebende Weltmeister von 1954 in einem Beitrag für den Sportbuzzer anlässlich des 100. Geburtstages des Spielführers beim Wunder von Bern.

Walter sei „ein besonderer Mensch gewesen: Großherzig, bescheiden und hilfsbereit“. Er habe sich nie „für etwas Besseres gehalten“. Für den heute 88-jährigen Eckel war Walter „ein Mentor, der mich auch mal davor bewahrt hat, Unsinn zu machen“.

Am Sonnabend wäre der vor 18 Jahren verstorbene DFB-Ehrenspielführer 100 Jahre alt geworden.