Hamburg. Anfang kommender Woche haben die Crocodiles Hamburg einen Punkt auf ihrer To-do-Liste, der für die Zukunft des Vereins aus der Eishockey-Oberliga Nord als überlebenswichtig bezeichnet werden muss. Ihr Steuerberater reicht den Antrag ein, mit dem die Farmsener um Unterstützung aus dem Hilfspaket des Bundes werben.

200 Millionen Euro stehen für Proficlubs, zu denen auch die Drittligisten im Eishockey zählen, bereit. Bis zu 80 Prozent der nachgewiesenen Fehlbeträge im Vergleich zu den Monaten des vergangenen Jahres, in denen der Spielbetrieb normal lief, können erstattet werden.

Crocodiles-Sportchef malt düsteres Szenario

Sven Gösch (48) ist Geschäftsführer und Sportdirektor der Crocodiles Hamburg.

Was passieren würde, wenn diese Hilfe nicht kommt, beschreibt Sven Gösch in drastischen Worten. „Wenn im Dezember nicht die erste Rate auf dem Konto ist, dann werden einige Clubs alle Viere von sich strecken, die Crocodiles eingeschlossen“, sagt der Geschäftsführer und Sportdirektor.

Die am Mittwoch beschlossenen Corona-Beschränkungen, die bis mindestens Ende November einen Spielbetrieb ohne Zuschauer vorschreiben, haben im Lager des Profisports nirgendwo für Partystimmung gesorgt. „Bei uns machen die Ticketeinnahmen bis zu 60 Prozent des Etats aus. Wenn die wegfallen, kommen wir schnell an Grenzen“, sagt Gösch (48).

Crocodiles-Spieler verzichten auf Gehalt

Bis Jahresende habe man vorsichtig mit den 240 Fans pro Heimspiel kalkuliert, die eine Dauerkarte für die Saison 2020/21 besitzen. Die Spielzeit startet am Freitag kommender Woche, bis Monatsende stehen je vier Heim- und Auswärtspartien an, dazu an diesem Freitag (20 Uhr) daheim und am Sonntag (19 Uhr) auswärts die letzten beiden Tests gegen die Hannover Indians.

Die Spieler verzichten bereits auf 15 Prozent ihrer Gehälter, „mehr können wir ihnen nicht zumuten. Und Kurzarbeit ist auch nicht möglich, wenn wir spielen.“ Einige Wochen ohne Fans zu absolvieren sei deshalb besser als gar nichts. „Aber wenn sich 2021 nichts ändert und das Ausfallgeld nicht verlängert wird, werden wir die Saison nicht beenden können.“