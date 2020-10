Tätlichkeit gegen Trainer: Henke vom DFB doppelt bestraft

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 29. Oktober 2020:

DFB bestraft Henke nach Kniestoß doppelt

Sportdirektor Michael Henke vom Drittligisten FC Ingolstadt kommt sein Kniestoß gegen Trainer Jeff Saibene vom 1. FC Kaiserslautern teuer zu stehen. Das DFB-Sportgericht hat Henke wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für die nächsten beiden Ligaspiele sowie einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt.

Henke hatte den früheren FCI-Coach Saibene nach Ende des hitzigen Drittligaspiels beim FCK am 21. Oktober (1:1) von hinten mit dem Knie Richtung Gesäß gestoßen. Schiedsrichter Asmir Osmanagic (Stuttgart) hatte auf Nachfrage erklärt, diese Szene nicht gesehen zu haben, weshalb der Kontrollausschuss nachträglich ermitteln konnte.

Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke ließ sich nach dem Spiel in Kaiserslautern zu einer Tätlichkeit gegen seinen Ex-Kollegen Jeff Saibene hinreißen.

Foto: Imago/Jan Hübner

Henke hat sich inzwischen bei Saibene, der erst im März bei den Schanzern entlassen worden war, entschuldigt. Bei Sport1 sprach er von einem „Fehlverhalten“, die ganze Aktion sei allerdings von Saibene ausgegangen: „Als ich bei den Schiedsrichtern stand, kam er und stach mir in die Rippen nach dem Motto “Schleich dich'." Saibene nannte Henkes folgende Gegenreaktion “komplett harmlos".

Das DFB-Sportgericht verwies in seiner Urteilsbegründung auch auf das Aufenthaltsverbot für Team-Offizielle im Innenraum. Dieses Verbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Sportdirektoren wie Henke dürften sich in dieser Zeit „weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten“.

BVB zu Geisterspielen: "Schwierig zu akzeptieren"

Borussia Dortmund hat sich nach den jüngsten politischen Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Krise in einem Offenen Brief an die Fans gewandt. „Der Profifußball ist nachweislich kein Treiber der Pandemie. Und ehrlich gesagt sieht das auch niemand anders. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen“, hieß es in dem am Donnerstag auf der Homepage des BVB veröffentlichten Schreibens.

Damit reagierte der Bundesligist auf die Entscheidung, wonach wegen steigender Corona-Infektionszahlen im November Spiele allgemein nur ohne Zuschauer ausgetragen werden dürfen. „Uns trifft diese Entscheidung hart“, kommentierte der BVB und verwies auf ein „von Kommunen sowie Gesundheitsämtern bis ins Detail geschätztes Hygienekonzept“ für Besuche von Zuschauern im Stadion.

Applaus, Applaus für Deine Worte: Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird während des Champions-League-Spiels gegen St. Petersburg auf der Tribüne beklatscht. Auch dieses Heimspiel musste der BVB ohne Fans bestreiten.

Foto: Imago/Moritz Müller

Gleichwohl äußerte der BVB Verständnis: „Die explosionsartige Entwicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland erfordert es, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und gar nicht erst die Erwartungshaltung zu entwickeln, politisch Handelnde könnten es nun jeder Branche, jedem Menschen, bis ins Detail recht machen.“

An die Fans richtete der Club den Wunsch, „dass wir gemeinsam durch diese schwere Zeit gehen, dass wir auf uns und unsere Nächsten aufpassen, dass wir Abstände einhalten, Masken tragen, Ansammlungen meiden, auf private Feiern verzichten und dieses Sch...-Virus umgrätschen, als wär‘s ein gegnerischer Stürmer auf dem Weg zu unserem Tor.“

💛 Wir halten fest und treu zusammen!



Liebe BVB-Fans, vor dem Hintergrund der politischen Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Krise, möchten wir uns mit ein paar Worten an Euch wenden.



✉️ Offener Brief: https://t.co/msbufZCtB7 — Borussia Dortmund (@BVB) October 29, 2020

Regionalliga Nord findet noch einmal statt

Die Begegnungen der Regionalliga Nord der Herren sollen an diesem Wochenende noch stattfinden. Das teilte der Norddeutsche Fußball-Verband am Donnerstag mit. Auch die Partien der Futsal-Regionalliga Nord sollen noch durchgeführt werden, während die Spiele der Frauen-Regionalliga und in den drei Junioren-Regionalligen schon an diesem Wochenende nicht mehr ausgetragen werden.

Ab Montag ist dann der Spielbetrieb in allen Klassen des Norddeutschen Fußball-Verbandes bis mindestens Ende November ausgesetzt. Damit reagiert der Verband auf die Beschlüsse der Politik vom Mittwoch.

Allerdings gibt es in der Regionalliga Nord der Herren bereits zwei Absagen. Die Partien BSV Rehden gegen SSV Jeddeloh II und Atlas Delmenhorst gegen VfL Wolfsburg II finden wegen Covid-19-Fällen bei Spielern nicht statt.

Nach U23-Panne: Kaiserslautern kommt davon

Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist nach seinem Verstoß gegen die U23-Regel ein Punktabzug erspart geblieben. Das DFB-Sportgericht belegte den Traditionsclub nach dem Fauxpas in der Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden „wegen unsportlichen Verhaltens“ lediglich mit einer Geldstrafe von 4000 Euro. Die Pfälzer stimmten dem Urteil zu, es ist damit rechtskräftig.

Kaiserslautern hatte bei der Partie am 5. Oktober (2:2) nur drei statt der vorgeschriebenen vier sogenannten U23-Spieler im 18-köpfigen Aufgebot, die für eine DFB-Auswahlmannschaft spielberechtigt gewesen wären. Durch einen Fehler im DFBnet, dem Eingabetool für die Aufstellungen, fiel das Fehlen eines vierten deutschen U23-Spielers vor Spielbeginn zunächst nicht auf. Deshalb zeigte das Sportgericht auch Nachsicht.

„Ein solcher Verstoß hätte normalerweise die Rechtsfolge, dass die Partie für Kaiserslautern mit null Punkten und 0:2 Toren zu werten wäre, während die Wertung für den gegnerischen Verein unberührt bliebe“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, Fred Kreitlow: „Aufgrund des mitverantwortlichen Fehlers im DFBnet und den pandemiebedingten Besonderheiten (...) erschien uns eine solch gravierende Rechtsfolge allerdings als nicht sachgerecht.“

Hertha gegen Wolfsburg als Geisterspiel

Hertha BSC bestreitet bereits das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion ohne Zuschauer. „Es ist schade und schon auch ein wenig bedauerlich, dass wir die nächsten Spiele trotz unseres gut funktionierenden Hygienekonzeptes zunächst erst einmal wieder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer austragen werden“, sagte Manager Michael Preetz. Der Club akzeptiere diese Entscheidung aber „nicht nur“, sondern betonte, „dass die Gesundheit der Allgemeinheit auch für uns stets im Vordergrund stand und weiterhin steht“.

Die neuesten Beschlüsse der Politik, nach denen im Profisport bis Ende November nur noch Geisterspiele ausgetragen werden dürfen, greifen eigentlich erst ab kommenden Montag. Trotzdem werden am sechsten Spieltag im Corona-Hotspot Berlin mit stark steigenden Infektionszahlen bereits keine Fans mehr dabei sein. Schon am Montag hatte Hertha den bereits angelaufenen Ticketvorverkauf für die Begegnung ausgesetzt.

Italien-Chef für europaweite Gehälter-Kürzung

Der Präsident des italienischen Fußball-Verbandes FIGC, Gabriele Gravina, hat eine europaweite Initiative zur Senkung der Spielergehälter gestartet. In einem Schreiben an die größten Fußballverbände, die Fifa, Uefa und die europäische Clubvereinigung ECA, betonte Gravina, dass eine Reduzierung der Gehälter angesichts von Geisterspielen und dem Sponsorenschwund eine absolute Priorität sei.

Die Gehälter, die die Profis beziehen, seien angesichts der Wirtschaftskrise, mit der Europa konfrontiert sei, nicht mehr finanzierbar. „Die Situation ist gravierend. Wir müssen konkrete Antworten und Lösungen im Interesse des europäischen Fußballs finden“, hieß es in Gravinas Schreiben. Man müsse global die finanziellen Verpflichtungen überdenken, die die europäischen Topclubs gegenüber den Spielern eingegangen seien.

Nach der erneuten Schließung der Stadien für Fans wächst in Italien die Angst vor der Pleite von Serie-A-Clubs. Sowohl der Fußball-Verband als auch die Liga warnten die italienische Regierung in einem offenen Brief vor möglichen Verlusten von bis zu 600 Millionen Euro. Die neuen Corona-Maßnahmen würden die gesamte Wirtschaft treffen, hieß es.

Ein Regierungserlass, der am Montag für mindestens einen Monat in Kraft trat, hebt die zuletzt gültige Regelung von bis zu 1000 Zuschauern in Stadien bei allen Sportarten auf. Profispiele in Freiluftarenen sind nur ohne Fans erlaubt.

Lampard lobt Rüdiger: "Hatte nie Zweifel an Toni"

Chelseas Teammanager Frank Lampard hat Nationalspieler Antonio Rüdiger nach dessen gelungener Rückkehr auf großer Bühne mit einem Sonderlob bedacht. „Ich hatte nie Zweifel an Toni“, sagte Lampard nach dem 4:0 (1:0) der Blues in der Champions League beim FK Krasnodar. Für Rüdiger war es der erste Einsatz für seinen Club in dieser Saison.

„Seine Trainingsleistungen und seine Professionalität waren immer gut, seit ich hier bin, besonders in den vergangenen Wochen“, ergänzte Lampard. Dennoch hatte der frühere englische Nationalspieler den Verteidiger in den vorherigen neun Pflichtspielen nur dreimal in den Kader berufen, Rüdiger spielte aber keine einzige Sekunde.

Nicht zu bezwingen: Antonio Rüdiger (3.v.l.) und der FC Chelsea beim Spiel in Krasnodar.

Foto: Imago/MB Media Solutions

Der 27-Jährige hatte deshalb einen Wechsel erwogen, ein mögliches Leihgeschäft mit Stadtrivale Tottenham Hotspur zerschlug sich aber. Zuletzt soll es zwischen Rüdiger und Lampard ein klärendes Gespräch gegeben haben. Ein Abschied im Winter ist dennoch nicht vom Tisch: Rüdiger hofft mit Blick auf die EM im kommenden Sommer weiter auf mehr Einsatzzeiten.

Lampard betonte außerdem, er sei „sehr zufrieden mit der Konzentration und der Hingabe“ gewesen, mit der seine Abwehr um Rüdiger die Null verteidigte. Dabei hob er das Zentrum mit Rüdiger und Kurt Zouma besonders hervor. Dass Chelsea das Spiel ohne Gegentor überstanden habe, sei „ihr Verdienst“.

Dresden verlängert vorzeitig mit Königsdörffer

Ransford Königsdörffer bleibt bis mindestens Sommer 2023 bei Dynamo Dresden. Wie der Drittligist bekannt gab, wurde der bis ursprünglich zum 30. Juni 2022 gültige Kontrakt vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. „Mit Ransford binden wir ein vielversprechendes Talent aus dem eigenen Nachwuchs noch länger an den Verein“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Er sei bereits eine echte Alternative für das Drittliga-Team geworden, sagte Becker über den 19-Jährigen.

Ransford-Yeboah Königsdörffer durchlief bis zu seinem Wechsel im Sommer 2019 nach Dresden die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC und erzielte in der vergangenen A-Junioren-Bundesliga in 19 Spielen 13 Tore und bereitete fünf weitere vor.

Frankreich: Weiter Profisport trotz Lockdowns

Der Profisport in Frankreich darf ungeachtet des ab Freitag verhängten Lockdowns seinen Trainings- und Spielbetrieb weiter fortsetzen. „Spitzen- und Profisportler werden weiter trainieren können. Und sie werden auch weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen können, da Reisen aus beruflichen Gründen erlaubt sind“, sagte Sportministerin Roxana Maracineanu am frühen Donnerstagmorgen vor der Nationalversammlung. Unter anderem kann damit das ab Montag angesetzte ATP-Masters der Tennisprofis in Paris planmäßig stattfinden.

Staatspräsident Emmanuel Macron hatte am Mittwochabend angesichts der zweiten Coronawelle bis zum 1. Dezember einen zweiten landesweiten Lockdown ausgerufen. Anders als beim ersten Shutdown werden die Berufssportler allerdings nicht so stark davon betroffen sein.

Im Frühjahr war zeitweise über Monate der komplette Trainings- und Spielbetrieb lahmgelegt, selbst Individualsportler durften nur noch in den eigenen vier Wänden trainieren. Unter anderem war auch die vergangene Spielzeit der Fußball-Liga Ligue 1 bereits im März abgebrochen worden.

Benfica: Präsident trotz Gerichtsverfahren bestätigt

Luis Filipe Vieira ist trotz mehrerer gegen ihn laufender Gerichtsverfahren als Präsident von Benfica Lissabon wiedergewählt worden. Der 71 Jahre alte Geschäftsmann setzte sich auf der virtuellen Mitgliederversammlung mit 62,6 Prozent der Stimmen gegen Joao Noronha Lopes durch und wird damit in seine sechste Amtszeit gehen. Gegen Vieira laufen derzeit verschiedene Verfahren wegen Steuerbetrugs sowie Korruption.

Erst Mitte Juli war Vieira samt dem Unternehmen, das den Klub verwaltet, sowie der Firma, der das Stadion gehört, von der Justiz angeklagt worden. Der seit 2003 im Amt befindliche Präsident und die beiden Firmen sollen die Steuerbehörden in den Jahren 2016 und 2017 um 600.000 Euro betrogen haben.

Im zweiten Verfahren wird Vieira gemeinsam mit 16 weiteren Personen wegen „Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils“ beschuldigt. Er selbst bestreitet jegliche Vorwürfe. „Ich habe kein Verbrechen begangen“, sagte Vieira im Interview mit dem portugiesischen Fernsehsender CM-TV und beteuerte: „Wenn ich eines Tages wegen Korruption verurteilt werde, werde ich Benfica sofort verlassen.“

Buchwald erzählt kuriose Maradona-Anekdote

Guido Buchwald oder Diego Maradona – wen von beiden würden die meisten Fußballinteressierten auf dieser Welt wohl eher erkennen? Vermutlich den Argentinier Maradona, einer der Schillerndsten und Besten, die dieser Sport je hervorgebracht hat. Dennoch kann sich Ex-Nationalspieler Buchwald, der Maradona im WM-Finale 1990 ausgeschaltet hatte, an eine kuriose Begegnung mit dem einstigen Weltstar erinnern.

Szene aus dem Fußball-Geschichtsbuch: Diego Maradona und Guido Buchwald im WM-Finale 1990.

Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Beim Endspiel der Weltmeisterschaft 2002 zwischen Deutschland und Brasilien saßen Buchwald und Maradona rund 50 Meter voneinander entfernt als Gäste auf der Tribüne in Yokohama. "Dann kamen auf einmal viele Japaner auf uns zu, die sind dann aber größtenteils nicht zu ihm, sondern zu mir gelaufen", erzählte Buchwald, der als Spieler und Trainer in Japan Popularität erlangt hatte, der Deutschen Presse-Agentur. "Da war er schon ein bisschen verwundert, er hatte sich schon in Pose gebracht."

Zu Maradonas 60. Geburtstag an diesem Freitag wünscht ihm sein einstiger Gegenspieler "Gesundheit, Zufriedenheit und dass er noch sehr lange lebt." Maradona sei ein "genialer Fußballer" gewesen. Trotzdem hatte er im WM-Finale 1990 keine Chance gegen Buchwald. "Ich habe immer gemerkt, wie er an dem Tag alles versucht hat, aber er hat es nicht geschafft", sagt der 59-Jährige. "Diese Duelle mit ihm kommen mir noch heute immer wieder in den Kopf."

Nagelsmann nach Klatsche: "Hat mit Respekt zu tun"

Nach der 0:5-Pleite von RB Leipzig in der Champions League bei Manchester United hat Trainer Julian Nagelsmann sein Team für das Abwehrverhalten kritisiert. „Du kannst so ein Spiel mal verlieren, aber du darfst dann nicht ohne Gegenwehr die letzten drei Tore kriegen, weil das auch etwas mit Respekt zu tun hat“, sagte der Coach dem TV-Sender Sky. Die 15 Minuten nach dem 0:2 seien „die schlechtesten seit Langem“ gewesen.

Die Körperlichkeit habe seiner Mannschaft im Vergleich zu Man United gefehlt. „Einmal die schlichte Größe der Gegner, die uns überlegen waren in vielen Luftduellen, aber auch am Boden. Da ist die Premier League offensichtlich härter als die Bundesliga, was die Zweikampfführung angeht“, ergänzte Nagelsmann.