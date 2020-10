Matthäus will sich mit dem Bundestrainer versöhnen

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (r.) will nach seiner öffentlichen Kritik das Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw suchen.

Fußball-Ticker am Dienstag, den 13. Oktober 2020:

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 13. Oktober 2020:

Premier-League-Reform soll Frauenfußball fördern

Die erwogenen Reformen der Premier League sollen offenbar auch massive Investitionen in den englischen Frauenfußball beinhalten. Wie der Telegraph zum Projekt „Big Picture“ berichtet, sollen laut dem neuesten Entwurf ab der Saison 2022/2023 jährlich 51 Millionen Pfund (56,3 Millionen Euro) in die obersten beiden Frauen-Ligen, den FA Cup der Frauen sowie in den Frauen-Amateurfußball fließen.

Die Gelder sollen aus den FA-Cup-Einnahmen der Männer stammen. Angedacht ist laut Bericht auch eine neue Frauen-Liga, die unabhängig vom Verband und der Premier League operieren soll. Die englische Women's Super League ist seit 2018 eine Profiliga und hat unlängst US-Superstars wie Alex Morgan (Tottenham Hotspur) und Rose Lavelle (Manchester City) sowie die Bundesliga-Torschützenkönigin Pernille Harder (FC Chelsea) angelockt.

Die in den Medien kolportierten Premier-League-Reformpläne beinhalten unter anderem eine Reduzierung von 20 auf 18 Klubs, die Einführung von Relegationsspielen und die Abschaffung des Ligapokals sowie des Supercups. Die treibenden Kräfte sollen Meister FC Liverpool und Manchester United sein.

Ex-Trainer Wenger setzt sich für Özil ein

Der langjährige Arsenal-Trainer Arsène Wenger wünscht sich eine Rückkehr von Mesut Özil auf den Platz. Der deutsche Fußball-Weltmeister von 2014 spielt in dem Londoner Club unter Trainer Mikel Arteta derzeit keine Rolle mehr. „Man muss einen Weg finden, ihn wieder einzubeziehen“, sagte Wenger, der den 31-Jährigen einst von Real Madrid zu Arsenal geholt hatte, der britischen BBC.

Die Karriere von Mesut Özil stagniert seit Monaten. Mit Glück schafft es der Ex-Nationalspieler beim FC Arsenal auf die Bank

Den jetzigen Zustand bezeichnete Wenger als Verschwendung. „Zum einen, weil er in den Jahren ist, in denen ein Spieler mit seinem Talent am produktivsten ist. Und es ist auch eine Verschwendung für den Club, weil er ein Supertalent ist, ein kreatives Talent, das im letzten Drittel den tödlichen Pass kreieren kann“, erklärte der 70 Jahre alte Franzose.

Dass Özil sportlich derzeit keine Rolle mehr spielt, hängt für Wenger auch mit dem bevorzugten Fußball-Stil mit schnellem Gegenpressing und schnellem Umschalten zusammen. Dadurch sei für Spieler wie Özil kein Platz mehr. „Obwohl man nicht vergessen darf, wer dieser Junge ist. Ein Weltmeister, der bei Real Madrid gespielt hat.“

Özil hat bei Arsenal noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer und will diesen erfüllen. Für den Europapokal wurde der zuletzt im März eingesetzte Mittelfeldspieler jedoch nicht gemeldet. Aus der Nationalmannschaft war Özil nach dem WM-Vorrunden-Aus 2018 zurückgetreten. Vor dem Turnier hatte er sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren lassen. Dies hatte für großen Wirbel gesorgt.

Nationalspieler glänzen als Ratefüchse

Bei welcher Sportart stehen Angreifer und Verteidiger desselben Teams in der Regel nicht gleichzeitig auf dem Feld? Für die Fußball-Nationalspieler Niklas Süle und Lukas Klostermann war diese Frage bei einer Sondersendung der Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ kein Problem - und sie antworteten richtig mit American Football. Der Bayern-Spieler und der Leipzig-Profi erspielten im Vergleich mit den beiden anderen Fußball-Duos den höchsten Betrag in der RTL-Spezialausgabe, die am Montagabend ausgestrahlt wurde.

Ein Zweikampf der besonderen Art: Die Nationalspieler Joshua Kimmich (M.) und Leon Goretzka (l.) wurden von Moderatoren-Legende Günther Jauch in die Mangel genommen.

Hilfe benötigten die beiden Profis bei der Frage, wie viel Pfand eine Kiste mit 24 Bierflasche einbringt - die richtige Antwort 3,42 Euro wusste dafür ein Joker im Studio. Schluss war erst bei der Frage: Welches Instrument gibt in der Regel den Ton an, wenn sich ein großes Orchester einstimmt? Oboe wäre richtig gewesen - aber immerhin erspielten Süle und Klostermann 125 000 Euro für den guten Zweck.

Leon Goretzka und Joshua Kimmich erspielten 64 000 Euro, Kevin Trapp und Oliver Bierhoff 32 000 Euro. Zusammen mit den Gewinnen der Zusatzjoker kamen die fünf Fußball-Nationalspieler und DFB-Direktor Bierhoff auf insgesamt 222 500 Euro. Das Geld wird gespendet. Die Sendung mit Quizmaster Günther Jauch war am vergangenen Mittwoch vor dem Test-Länderspiel gegen die Türkei aufgezeichnet worden.

Den Großteil des Geldes erhält nach RTL-Angaben die „Treuhandstiftung der DFB-Stiftung Egidius Braun“. 50 Prozent des Gewinns von Goretzka und Kimmich gehen an ihre selbst initiierte Spendenaktion „We Kick Corona“. Süle und Klostermann geben die Hälfte des von ihnen gewonnen Geldes an den „RTL-Spendenmarathon – Wir helfen Kindern“ und an die „Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.“. Trapp und Bierhoff unterstützen unter anderem die „DFB Mexiko-Hilfe“.

Matthäus will sich mit dem Bundestrainer aussöhnen

Der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat nach seiner jüngsten Kritik an der Taktik von Bundestrainer Joachim Löw versöhnliche Töne angeschlagen. „Wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen, trinken wir auch wieder einen Kaffee miteinander und wechseln mit Sicherheit nicht die Straßenseite“, schrieb der ehemalige Fußball-Profi in seiner Kolumne für den TV-Sender "Sky". „Meine Kritik hat nie persönlich mit Löw zu tun. Es geht dabei nie um den Menschen, sondern nur um fußballerische Inhalte.“

Matthäus hatte nach dem 3:3 gegen die Türkei am vergangenen Mittwoch die Personalauswahl des Bundestrainers und auch taktische Fehler bei den Einwechslungen kritisiert.Löw hatte zu Matthäus' Kritik gesagt: „Ich bin Lothar auch nicht böse. Er analysiert ja schon lange Spiele. Grundsätzlich schätze ich seine Meinung schon, er macht sich Gedanken.“

Zum 2:1 der DFB-Auswahl in der Nations League am Samstagabend gegen die Ukraine hatte Matthäus sich nicht geäußert. „Das hätte ich übrigens auch aus der Toskana machen können, wenn ich es für nötig gehalten hätte, aber es war erstmal alles zu dieser Thematik gesagt“, schrieb der Rekordnationalspieler. Er hatte sich am Wochenende in Italien mit mehreren Weltmeister von 1990 getroffen.