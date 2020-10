Matthäus wirft Löw taktische Fehler vor – miese TV-Quote

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 8. Oktober 2020:

Wird Rangnick Sportchef bei der AS Rom?

Ralf Rangnick ist offenbar Favorit auf den Posten als Sportdirektor bei der AS Rom. Das berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero". Der frühere Trainer von RB Leipzig soll sich bereits Mitte August mit dem milliardenschweren neuen Roma-Eigentümer Dan Friedkin in London getroffen haben.

Rangnick, der Ende Juli seinen Posten als „Head of Sport and Development Soccer“ bei Red Bull geräumt hatte, erfülle das Anforderungsprofil für die Stelle bestens, berichtet das Blatt. Zuletzt hatte der 62-Jährige mit AC Mailand über eine Zusammenarbeit verhandelt, Rangnick hätte dort den Posten als Sportdirektor und Trainer übernehmen sollen. Nach wochenlangen Gesprächen kam das Engagement jedoch nicht zustande.

Derweil muss der texanische Unternehmer Friedkin mit dem schweren Erbe seines Vorgängers James Pallotta kämpfen. Die Roma hat das Geschäftsjahr 2019/20 mit einem Rekordverlust von 204 Millionen Euro abgeschlossen. Die Schulden kletterten auf 242,5 Millionen Euro.

Matthäus wirft Löw taktische Fehler vor

Lothar Matthäus hat nach dem erneuten Unentschieden der DFB-Elf heftige Kritik geübt und dabei explizit Bundestrainer Joachim Löw genannt. „Deutschland hat jetzt zum fünften Mal die Führung verspielt, gegen die Türkei dreimal in einem Spiel. Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg“, sagte der ehemalige Kapitän des Nationalteams der „Bild“ nach dem 3:3 gegen die Türkei.

„Ich wundere mich, wenn ich sehe, dass da viele Spieler wie Nico Schulz für Deutschland auflaufen, die in ihren Vereinen auf der Bank sitzen“, sagte Matthäus weiter. „Genau deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr den Fernseher ein.“

Welchen Anteil hat Bundestrainer Joachim Löw am verspielten Sieg gegen die Türkei?

Foto: Lars Baron/Getty Images

DFB-Team weiter im Quoten-Tief

Und tatsächlich steckt die Nationalmannschaft weiter im Quoten-Tief. Das 3:3 (1:0) im Länderspiel gegen die Türkei in Köln lockte nur 6,77 Millionen Zuschauer vor die Fernseher. Durchschnittlich kam die Live-Übertragung bei RTL auf 5,82 Millionen TV-Fans. Das entspricht einem Marktanteil von 21,6 Prozent – der niedrigste Wert der über 14-jährigen Ära von Bundestrainer Joachim Löw. Allerdings war das Länderspiel die meistgesehene Sendung des Tages aller Sender, wie RTL auf Anfrage mitteilte.

Bereits beim jüngsten Nations-League-Gruppenspiel in Basel gegen die Schweiz (1:1) hatten im September im ZDF im Schnitt nur 6,51 Millionen Menschen (Marktanteil: 21,7 Prozent) eingeschaltet. Zum Auftakt in die EM-Saison beim Spiel gegen Spanien (1:1) in Stuttgart saßen 7,94 Millionen Anhänger vor den Bildschirmen.

Arsenal nominiert Özil nicht für Europa League

Ex-Weltmeister Mesut Özil muss beim FC Arsenal offenbar den nächsten Nackenschlag verkraften. Britischen Medienberichten zufolge gehört der 31-Jährige nicht zum Kader für die Europa League. Die offizielle Spielerliste des Clubs ist noch nicht veröffentlicht.

Özil hat seit Monaten bei Arsenals Teammanager Mikel Arteta sportlich – trotz eines persönlich guten Verhältnisses – einen schweren Stand. Seinen bislang letzten Einsatz für den Ex-Meister bestritt der ehemalige Nationalspieler Anfang März noch vor der Corona-Unterbrechung. Seit Ende Juni stand Özil auch nicht mehr in Artetas Aufgeboten.

Ein Bild, das der Vergangenheit angehört: Arsenal-Coach Mikel Arteta gibt Mesut Özil schon lange keine Anweisungen mehr auf dem Platz.

Foto: imago / Sportimage

Der Vertrag des gebürtigen Gelsenkircheners läuft am Saisonende aus. Die Vereinsführung will den Spitzenverdiener der Mannschaft – Özil kassiert 386.000 Euro pro Woche – schon seit geraumer Zeit abgeben, allerdings scheiterten diese Bemühungen bislang an Özils Ablehnung eines vorzeitigen Vereinswechsels.

Costa-Transfer: Salihamidzic dementiert Einfluss der Profis

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Spekulationen über einen Einfluss der Profis bei der Rückholaktion von Douglas Costa dementiert. „Das ist ein Märchen“, sagte der 43-Jährige dem „Kicker": „Bei Bayern sind die Aufgaben und Kompetenzen seit Jahrzehnten klar verteilt: Die Mannschaft spielt Fußball, die Vereinsführung kümmert sich um den Kader. Kaderplanung ist nicht Sache der Mannschaft.“