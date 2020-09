Schalke 04 entlässt Trainer David Wagner

Gelsenkirchen. Aus für einen ehemaligen Hoffnungsträger und großen Fußball-Experten: Nach dem schlechtesten Saisonstart in der Liga-Geschichte (kein Sieg, 1:11 Tore) hat Schalke 04 seinen Trainer David Wagner freigestellt. Das erklärte der Bundesligaverein am Sonntagmorgen. Ein Nachfolger für den 48-Jährigen wurden noch nicht benannt. Als Kandidaten gelten der ehemalige Mainzer Sandro Schwarz, der frühere Augsburger Manuel Baum, der Ex-Stuttgarter Alexander Zorniger und die Schalker Spieler-Ikone Marc Wilmots. 18 Spiele in Folge hatte Schalken nicht gewonnen. Wagner war 15 Monate auf seinem Posten.

„Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können. Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht“, erklärte Sportvorstand Jochen Schneider: „Wir haben uns daher dazu entschlossen, den Weg des personellen Neuanfangs zu gehen. Diese Entscheidung ist uns trotz der enttäuschenden Ergebnisse alles andere als leichtgefallen.“ Mit Wagner müssen auch seine Assistenten Christoph Bühler und Frank Fröhling gehen.

David Wagner ist in der jetzt 58. Bundesliga-Saison erst der vierte Trainer nach Rinus Michels (Köln 1983), Morten Olsen (Köln 1995) und Dieter Hecking (Hannover 2009), der nach einem zweiten Spieltag entlassen wurde. Jörn Andersen musste den FSV Mainz 05 2009 schon vor dem ersten Spieltag verlassen. Wagner, der von 1995 bis 1997 Profi auf Schalke war, hatte noch einen Vertrag bis 2022.