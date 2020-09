Tennis: Andrej Rubljow erreicht Finale der Hamburg European Open

Hamburg. Andrej Rubljow ist zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel des Tennisturniers am Rothenbaum eingezogen – und wie! Der 22 Jahre alte Russe zeigte sich am Sonnabendnachmittag im ersten Halbfinale spielfreudig wie bislang im gesamten Turnier noch nicht und bezwang den Norweger Casper Ruud (21/Nr. 30 der Weltrangliste) in 1:25 Stunden Spielzeit mit 6:4 und 6:2.

Rubljow, der Ruud 2019 in Hamburg im Achtelfinale in drei Sätzen ausgeschaltet hatte, schlug deutlich stärker auf als zuletzt, machte mit seiner Vorhand viel Druck von der Grundlinie und ließ den Überraschungs-Halbfinalisten des Mastersturniers in Rom in der vergangenen Woche selten zur Entfaltung kommen.

Rubljow zum zweiten Mal nacheinander im Rothenbaum-Finale

„Ich bin zum ersten Mal in meiner Karriere zweimal in Folge beim gleichen Turnier im Finale. Insofern ist Hamburg ein sehr spezielles Turnier für mich“, sagte der Weltranglisten-14., der in seiner Karriere bislang vier ATP-Turniere gewinnen konnte, aber noch keines der 500er-Kategorie (500 Weltranglistenpunkte für den Sieger). Rubljow wäre der zweite Russe nach Nikolaj Dawidenko 2009, der am Rothenbaum den Titel gewinnen würde.

„Das Ergebnis sieht lockerer aus, als das Match war. Casper hatte in den vergangenen zwei Wochen einen tollen Run, ich habe heute die wichtigen Punkte gemacht. Aber ich wünsche ihm alles Gute für Paris“, sagte der Sieger. In Paris beginnen an diesem Sonntag die French Open, das dritte und in dieser seltsamen Corona-Saison letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Bilder von den Hamburg European Open am Rothenbaum:

Das deutsche Doppel Andreas Mies (l.) und Kevin Krawietz schied im Viertelfinale aus. Foto: Witters

Die Köche Stefan Linnemann (l.) und Tim Mälzer servierten am Donnerstag im Foodtruck am Rothenbaum. Foto: Witters

Druckabfall: Stefanos Tsitsipas untermauerte auch im Achtelfinale seinen Status als Top-Favorit. Foto: Witters

Rothenbaum-Moderatorin Barbara Schett stand einst selbst als Spielerin auf dem Platz. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Gemischtes Moderatoren-Doppel: Barbara Schett und Johannes B. Kerner bei der Eröffnung der Hamburg European Open. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Der an Position zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas machte mit seinem Auftaktgegner Daniel Evans kurzen Prozess. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Yannick Hanfmann scheiterte dagegen im Achtelfinale am Chilenen Christian Garín. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Benoît Paire brach sein Auftrakktmatch gegen den Norwweger Casper Ruud entkräftet ab. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Anschließend berichtete der Franzose von zwei positiven Corona-Tests und löste damit große Irritationen aus. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Der topgesetzte Daniil Medwedew enttäuschte bei seiner Zweisatzniederlage gegen den Franzosen Ugo Humbert. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Immerhin: Auf diesem Bild hinterließ Daniil Medwedew bleibenden Eindruck Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Felix Auger-Aliassime aus Kanada setzte farblich Akzente. Im Achtelfinale gegen Alexander Bublik aus Kasachstan war allerdings Endstation. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Seinen Auftaktgegner Lorenzo Sonego hatte Felix Auger-Aliassime noch besiegen können. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Philipp Kohlschreiber rutschte dank einer Wildcard ins Hauptfeld. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Allerdings musste sich der Augsburger im Einzel schon in der Auftaktrunde gegen Fabio Fognini aus Italien verabschieden. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Fokussiert: Tennis-Altstar Boris Becker, jetzt Head of Men's Tennis Deutschland, hält den Moment fest. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Tenniseltern: Thomas und Uta Koepfer beobachten ihren Sohn Dominik bei dessen Auftaktsieg gegen den Japaner Yoshihito Nishioka. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Dominik Koepfer ist so etwas wie der Aufsteiger der Saison im deutschen Herrentennis. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies zogen im Doppel standesgemäß ins Achtelfinale ein. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Zuvor hatten sie ein Showmatch gegen Philipp Kohlschreiber (l.) und Yannick Hanfmann betritten. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Andrej Rubljow aus Russland lässt sich von einem Ballmädchen bedienen. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Hockey-Ikone Moritz Fürste brachte den Nachwuchs mit an den Rothenbaum. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Hier trifft man sich: HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (l.) und Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Pablo Cuevas aus Uruguay bittet Schiedsrichterin Isabell Seefried (nicht im Bild) instäändig um eine weitere Prüfung der Linie. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Pro Tag dürfen 2300 Tennisfans auf die Anlage. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Das Stadion am Rothenbaum wurde aufwendig instandgesetzt. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Der modernisierte Centre-Court fasst jetzt nur noch 10.000 Zuschauer. Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Roberto Bautista Agut und die Ästhetik des Aufschlags. Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Fabio Fognini siegte 2013 am ROthenbaum Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Voll im Fokus: Daniil Medwedew (l.) und Ugo Humbert bei ihrem Auftaktmatch. Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker



Im Finale am Sonntag (12 Uhr/NDR live) bekommt es Rubljow, der im vergangenen Jahr gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili (28) verloren hatte, mit dem Sieger des Duells von ATP-Weltmeister Stefanos Tsitsipas (22/Griechenland/Nr. 6) mit dem Chilenen Cristian Garín (24/Nr. 22) zu tun, die am späten Sonnabendnachmittag aufeinandertrafen. Zum Endspiel hat sich Hamburgs Sportsenator Andy Grote als Ehrengast angesagt.