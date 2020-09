Zwei von drei Zugpferden scheitern am Rothenbaum

Hamburg. Top-Favorit Stefanos Tsitsipas ist dem Tennis-Turnier am Rothenbaum erhalten geblieben, doch auf deutsche Spieler müssen die wenigen zugelassenen Zuschauer bei den Hamburg European Open seit Donnerstag verzichten. Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies schieden im Viertelfinale als letzte Teilnehmer der Gastgeber aus. Das Duo unterlag den diesjährigen US-Open-Finalisten Wesley Koolhof aus den Niederlanden und Nikola Mektic aus Kroatien mit 3:6, 5:7.

Damit geht bei dem mit rund 1,2 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event neben der Einzel- auch die Doppelkonkurrenz ohne deutsche Spieler weiter. Als letzte Einzel-Spieler waren am Tag zuvor Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann gescheitert.

Tsitsipas liefert sich ein hochklassiges Duell

Druckabfall: Stefanos Tsitsipas hat am Donnerstag seinen Status als Top-Favorit untermauert.

Foto: Witters

Immerhin kann das Turnier in dem Griechen Tsitsipas weiter einen Star präsentieren. Der Weltranglisten-Sechste behielt gegen den 34-jährigen Uruguayer Pablo Cuevas mit 7:5, 6:4 die Oberhand und zog in das Viertelfinale ein. Breaks am jeweiligen Satzende genügten dem 22-Jährigen in dem phasenweise hochklassigen Match zum Sieg. In der Runde der letzten Acht trifft der Grieche an diesem Freitag auf Dusan Lajovic. Der Serbe hatte zuvor den Russen Karen Chatschanow klar mit 6:1, 6:2 geschlagen.

Nach dem Aus in Hamburg richten der 28-jährige Krawietz und der zwei Jahre ältere Mies ihren Fokus nun auf die French Open. Die Kombination aus Coburg und Köln reist als Titelverteidiger nach Paris, wo am Sonntag das Grand-Slam-Turnier beginnt. Dort hatte das Doppel im vergangenen Jahr völlig überraschend den Titel gewonnen.

Das deutsche Doppel Andreas Mies (l.) und Kevin Krawietz schied im Viertelfinale aus. Foto: Witters

Die Köche Stefan Linnemann (l.) und Tim Mälzer servierten am Donnerstag im Foodtruck am Rothenbaum. Foto: Witters

Druckabfall: Stefanos Tsitsipas untermauerte auch im Achtelfinale seinen Status als Top-Favorit. Foto: Witters

Rothenbaum-Moderatorin Barbara Schett stand einst selbst als Spielerin auf dem Platz. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Gemischtes Moderatoren-Doppel: Barbara Schett und Johannes B. Kerner bei der Eröffnung der Hamburg European Open. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Der an Position zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas machte mit seinem Auftaktgegner Daniel Evans kurzen Prozess. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Yannick Hanfmann scheiterte dagegen im Achtelfinale am Chilenen Christian Garín. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Benoît Paire brach sein Auftrakktmatch gegen den Norwweger Casper Ruud entkräftet ab. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Anschließend berichtete der Franzose von zwei positiven Corona-Tests und löste damit große Irritationen aus. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Der topgesetzte Daniil Medwedew enttäuschte bei seiner Zweisatzniederlage gegen den Franzosen Ugo Humbert. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Immerhin: Auf diesem Bild hinterließ Daniil Medwedew bleibenden Eindruck Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Felix Auger-Aliassime aus Kanada setzte farblich Akzente. Im Achtelfinale gegen Alexander Bublik aus Kasachstan war allerdings Endstation. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Seinen Auftaktgegner Lorenzo Sonego hatte Felix Auger-Aliassime noch besiegen können. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Philipp Kohlschreiber rutschte dank einer Wildcard ins Hauptfeld. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Allerdings musste sich der Augsburger im Einzel schon in der Auftaktrunde gegen Fabio Fognini aus Italien verabschieden. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Fokussiert: Tennis-Altstar Boris Becker, jetzt Head of Men's Tennis Deutschland, hält den Moment fest. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Tenniseltern: Thomas und Uta Koepfer beobachten ihren Sohn Dominik bei dessen Auftaktsieg gegen den Japaner Yoshihito Nishioka. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Dominik Koepfer ist so etwas wie der Aufsteiger der Saison im deutschen Herrentennis. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies zogen im Doppel standesgemäß ins Achtelfinale ein. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Zuvor hatten sie ein Showmatch gegen Philipp Kohlschreiber (l.) und Yannick Hanfmann betritten. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Andrej Rublew aus Russland lässt sich von einem Ballmädchen bedienen. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Hockey-Ikone Moritz Fürste brachte den Nachwuchs mit an den Rothenbaum. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Hier trifft man sich: HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (l.) und Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Pablo Cuevas aus Uruguay bittet Schiedsrichterin Isabell Seefried (nicht im Bild) instäändig um eine weitere Prüfung der Linie. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Pro Tag dürfen 2300 Tennisfans auf die Anlage. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Das Stadion am Rothenbaum wurde aufwendig instandgesetzt. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Der modernisierte Centre-Court fasst jetzt nur noch 10.000 Zuschauer. Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Roberto Bautista Agut und die Ästhetik des Aufschlags. Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Fabio Fognini siegte 2013 am ROthenbaum Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker

Voll im Fokus: Daniil Medwedew (l.) und Ugo Humbert bei ihrem Auftaktmatch. Foto: Alexander Scheuber / Getty Images for matchmaker



Krawietz: "Es war eine coole Stimmung"

„Natürlich hätten wir gerne noch zwei Matches hier in Hamburg gespielt“, sagte der 28-jährige Krawietz. „Es war eine coole Stimmung.“ Dennoch versuchten die beiden der Niederlage am Rothenbaum noch etwas Positives mit Blick auf Paris abzugewinnen. „Klar ist es bestimmt kein Nachteil, ein paar Tage früher vor Ort zu trainieren“, meinte Mies. Aktuell müssten sie noch an ihrer Form arbeiten.

Sorgen wegen der sich verschärfenden Corona-Situation in der französischen Hauptstadt macht sich das Duo nicht und vertraut den Veranstaltern. „Ich glaube, dass sie die Bedingungen hinbekommen für die Spieler, fürs Turnier“, meinte Mies. „Es ist schön, dort Zuschauer dabei zu haben. Allein schon, wenn es 200 sind, macht das einen Unterschied.“

( dpa )