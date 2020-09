Boateng-Brüder: Lila Geständnis und Wechsel zu Berlusconi

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 24. September 2020:

Boateng verrät Grund für lila Haare

Bayern-Star Jérôme Boateng (32) hat das Geheimnis seiner lila gefärbten Haare gelüftet. „Es war eine Wette“, sagte der Innenverteidiger in einem Video auf der Internetseite des Clubs. Vor der Reise der Münchner zum siegreichen Champions-League-Finalturnier in Lissabon habe er diese mit „einem Freund“ geschlossen.

Im Eröffnungsspiel gegen Schalke (8:0) trug Jérôme Boateng erstmals seine neue Haarpracht zur Schau.

Foto: Imago/ActionPictures

„Er hat gesagt, er ist sich sicher, dass wir gewinnen werden und wettet darauf. Wenn wir gewinnen, muss ich meine Haare lila färben. Falls nicht, würde er das sofort machen“, berichtete Boateng. „Ich war so überrascht davon und habe direkt zugestimmt. Ich kann damit ganz gut leben, wenn ich mir die Haare aus so einem guten Grund färbe.“ Wer der Freund ist, verriet der Ex-Nationalspieler nicht.

Mainzer Spielerstreik: "Kein schöner Moment"

Nach dem Trainingsstreik der gesamten Mannschaft wird Mainz 05 am Donnerstagnachmittag wieder die planmäßige Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart aufnehmen. „Wir werden selbstverständlich trainieren, uns auf den VfB vorbereiten und am Samstag alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen“, sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder.

Im persönlichen Gespräch mit dem Mannschaftsrat seien die Geschehnisse vom Mittwoch, als die Profis aus Protest gegen die Suspendierung von Stürmer Adam Szalai das Training verweigert hatten, aufgearbeitet und die Konsequenzen aufgezeigt worden. Schröder sprach von einer „Eskalationsstufe“, mit der man nun umgehen müsse. „Das war kein schöner Moment. Ich bin überzeugt, dass wir nicht noch einmal in eine solche Situation kommen“, betonte der Mainzer Sportvorstand.

Trainer Achim Beierlorzer sieht trotz der in der Bundesliga bisher wohl einzigartigen Aktion kein Zerwürfnis zwischen ihm und dem Team. „Die Mannschaft hat ein Statement gesetzt, das aber nicht persönlich gegen mich gerichtet war“, sagte der 52-Jährige. Er könne den Zusammenhalt der Profis und die Solidarität mit Szalai, der am Donnerstag erstmals bei der U23 trainierte, nachvollziehen. „Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass dies in den Trainingsbereich reinspielte“, sagte Beierlorzer.

BVB holt nächstes englisches Top-Talent

Nach Jadon Sancho und Jude Bellingham hat sich Borussia Dortmund das nächste Top-Talent aus England gesichert. Wie Manager Michael Zorc am Donnerstag bestätigte, verpflichtete der BVB den 16 Jahre alten Jamie Bynoe-Gittens von Manchester City. Der offensive Außenbahnspieler soll „zunächst Teil der Jugend-Akademie sein und im Nachwuchs-Haus wohnen. Aber natürlich steckt die Hoffnung dahinter, dass er irgendwann im Profi-Bereich aufschlägt.“

Die Dortmunder hatten 2017 den damals 17-Jährigen Sancho verpflichtet, der heute über 100 Millionen Euro wert ist. In diesem Sommer kam der ebenfalls 17 Jahre alte Jude Bellingham, der bisher in beiden Spielen in der Startelf stand. Die wegen der ähnlichen Position häufigen Vergleiche mit Sancho sind laut Zorc aber nicht angebracht. „Der Junge ist gerade 16 geworden, er ist nochmal ein Jahr jünger als Jadon es war. Von daher verbieten sich diese Vergleiche eigentlich.“

Man solle Bynoe-Gittens „nicht zu viele Erwartungen auf die Schultern laden, er soll sich in Ruhe entwickeln“. Der Teenager sei aber „ein hoch veranlagter Spieler, der Tore vorbereiten und erzielen kann. Da hat unsere Scouting-Abteilung einen hervorragenden Job gemacht.“

Corona: Ex-Profi Köhler schließt Eiscafé

Ex-Profi Benjamin Köhler hat sein Eiscafé in Berlin nach knapp zwei Jahren wieder schließen müssen. „Die Corona-Krise war ein Grund, aber nicht der einzige“, sagte der 40-Jährige am Donnerstag. Bis zum kommenden Frühjahr will der gebürtige Berliner nun abwarten, bis er ein anderes Projekt startet. „Ich habe ein, zwei Ideen“, sagte Köhler. Mit Fußball hätten diese aber wieder nichts zu tun.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Schließung von Köhlers Eisladen in einer Mall im Berliner Stadtteil Friedrichshain berichtet. Im Frühjahr hatte Köhler das Café im Lockdown bereits schließen müssen, dann aber wieder eröffnet. Vor der Corona-Krise hatte er sogar Expansionspläne gehabt, diese dann aber verworfen. Köhler hatte seine Fußballer-Karriere 2017 bei Union Berlin beendet.

Derby Osnabrück – Hannover doch mit Fans

Das Niedersachsen-Duell der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Osnabrück und Hannover 96 darf nun doch vor Zuschauern stattfinden. Die zuständigen Behörden hätten Grünes Licht für die Wiederzulassung von Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke gegeben, teilte der Club mit.

Demnach stehen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) 20 Prozent der Stadionkapazität zur Verfügung, das entspricht rund 3200 Sitzplätzen. Gäste-Fans sind nicht erlaubt. Zunächste hatte es geheißen, dass in Niedersachsen erst ab Sonnabend die 20-Prozent-Regel greifen solle.

Union Berlin: Max Kruse muss weiter warten

Max Kruse arbeitet weiter an seiner Fitness und ist auch im Auswärtsspiel von Union Berlin bei Borussia Mönchengladbach kein Kandidat für die Startformation. „Für 90 Minuten ist er sicher noch nicht bereit. Aber er ist weiter als vor einer Woche“, sagte Trainer Urs Fischer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Sturmneuzugang Taiwo Awoniyi könnte hingegen am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) sein Debüt im Trikot der Eisernen feiern – möglicherweise sogar in der Startelf.

„Mit ihm haben wir auch individuell gearbeitet, weil wir es als wichtig erachten, dass er unsere Prinzipien verinnerlicht. Er hat den Eindruck gegeben, dass er spielbereit ist“, sagte Fischer. Der 23 Jahre alte Nigerianer war unmittelbar nach dem 1:3 zum Saisonstart gegen den FC Augsburg als Leihspieler vom FC Liverpool vorgestellt worden.

In der Auftaktpartie hatte Kruse erstmals nach seiner langwierigen Knöchelverletzung rund 20 Minuten mitwirken können. „Er konnte in dieser Woche ohne Schmerzen alle Trainingseinheiten absolvieren. Er hat einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte Fischer über seinen offensiven Schlüsselspieler.

Boateng wechselt zu Berlusconis AC Monza

Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng (33) wechselt zum italienischen Zweitligisten AC Monza. Das bestätigte ein Sprecher des Clubs von Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlusconi am Donnerstag. Boateng war zuletzt vom Serie-A-Club AC Florenz an Besiktas Istanbul ausgeliehen.

Berlusconi, der den Club vor zwei Jahren erworben hatte, will Monza mit Boateng in die Serie A führen. Der Verein war in der vergangenen Saison in die Serie B aufgestiegen. Von 2010 bis 2013 hatte Boateng für den AC Mailand gespielt - zu dieser Zeit gehörte der Club ebenfalls Berlusconi. In der Bundesliga spielte Boateng für Hertha BSC, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt.

Kieler Pechvogel Awuku fällt lange aus

Zweitligist Holstein Kiel muss für längere Zeit auf Noah Awuku verzichten. Der 20 Jahre alte Offensivspieler hat sich im Training am Donnerstagvormittag die Achillessehne gerissen. Der Profi soll zeitnah im Kieler Mare Klinikum operiert werden und stehe den Schleswig-Holsteinern danach auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung, teilte der Verein mit.

„Für Noah tut es mir sehr leid, da er sich schon im Dezember letzten Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und in den vergangenen Monaten intensiv in der Reha gearbeitet hat“, sagte Holstein-Sportchef Uwe Stöver. Und ergänzte: „Dass er sich nun kurz nach der Rückkehr ins Mannschaftstraining erneut schwer verletzt hat, ist besonders bitter. Ich bin mir aber sicher, dass er sich erneut zurückkämpfen wird.“ In der vergangenen Saison war der gebürtige Kieler ab den damaligen Drittligisten Chemnitzer FC ausgeliehen.

Chelsea: Konkurrenz für teuersten Torhüter der Welt

Einen Tag nach dem 6:0-Sieg im Ligapokal beim FC Barnsley mit dem Dreierpack von Kai Havertz hat der FC Chelsea einen neuen Schlussmann verpflichtet. Der senegalesische Nationaltorhüter Edouard Mendy wechselt aus der ersten französischen Liga von Stade Rennes nach London und unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag.

er 28-Jährige könnte den zuletzt glücklosen Kepa Arrizabalaga im Tor ersetzen. Der Spanier war durch seinen Wechsel im August 2018 von Athletic Bilbao zu Chelsea für rund 80 Millionen Euro zum teuersten Fußballtorhüter avanciert.

Bielefeld vor besonderem Heim-Comeback

Arminia Bielefelds Sportchef Samir Arabi (41) trifft im ersten Heimspiel als Bundesliga-Funktionär am Sonnabend gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/siehe auch dieser Eintrag) gleich auf den Lieblingsverein seiner Jugend. „Wenn man als kleiner Junge immer im Müngersdorfer Stadion war, ist das Spiel natürlich etwas Besonderes“, sagte Arabi am Donnerstag: „Aber deshalb werde ich am Samstag nicht sentimental, da geht es einzig und alleine um die drei Punkte für Arminia Bielefeld.“

Der in Aachen geborene Arabi lebte lange in Köln, sagte dem FC aber im vergangenen Herbst ab. Die Kölner holten am Ende Horst Heldt. Auch für Mittelfeldregisseur Marcel Hartel, der gebürtiger Kölner ist und 15 Jahre für den FC spielte, wird es eine Reise in die Vergangenheit. „Ich habe gefühlt mein ganzes Leben in Köln gespielt, aber das spielt am Samstag keine Rolle“, sagte der 24-Jährige.

Nach dem beachtlichen 1:1 zum Auftakt bei Eintracht Frankfurt gehen die Ostwestfalen optimistisch in ihr erstes Bundesliga-Heimspiel seit elf Jahren. Zumal erstmals wieder Zuschauer dabei sein werden. „Ich glaube schon, dass 6000 Zuschauer in einem so kleinen Stadion richtig Stimmung machen“, sagte Trainer Uwe Neuhaus.

Möglicherweise wird sich der Zweitliga-Meister des Vorjahres noch weiter verstärken. „Wir sind in der Lage, auf dem Transfermarkt noch was zu machen. Und wir haben da auch die ein oder andere Idee“, sagte Arabi: „Aber Uwe und ich werden keine schlaflosen Nächte haben, wenn jetzt kein neuer Spieler mehr dazu kommt.“

DFL und DFB starten neues Ausbildungsprojekt

Das von DFL und DFB-Akademie initiierte Projekt „Management im Profifußball“ startet am 12. Oktober mit 14 Teilnehmern. Zu diesen zählen ehemalige Nationalspieler wie Stefan Kießling, Sascha Riether und Marcel Schäfer sowie mit Christian Gentner (1. FC Union Berlin) auch ein aktueller Bundesligaspieler.

Man ermögliche den ehemaligen Profis damit „den Schritt in die Top-Managementkarriere im Fußball“, sagt Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB. Das Programm wird in einer Mischung aus 19 Präsenztagen und weiteren Online-Phasen stattfinden und voraussichtlich im April 2022 enden.

„Wir möchten mit dem deutschen Fußball zurück an die Weltspitze – dazu gehört auch, dass wir die zukünftigen Verantwortlichen im Sport bestmöglich ausbilden. Ich freue mich, dass uns dies gemeinsam mit der DFL und den Bundesligisten gelingen wird“, wurde Bierhoff weiter zitiert. Zu den Ausbildungsinhalten gehören die Kompetenzbereiche Bundesliga-Know-how, sportliches Know-how und Management-Know-how.

Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Themenfelder wie Sportrecht, Lizenzierung, Kaderplanung, Finanzmanagement und Leadership. Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, sprach von einem „weiteren Meilenstein“ für die DFB-Akademie und sagte: „Inhaltlich bilden wir die Meistermacher der Zukunft aus.“

Die @DFB_Akademie startet gemeinsam mit der @DFL_Official das Programm "Management im Profifußball" - im Oktober geht's los ⤵️ https://t.co/axiOYsR5Bt — DFB (Verband) (@DFB) September 24, 2020

1. FC Köln: Andersson wackelt, Debütanten lauern

Der 1. FC Köln bangt eine Woche nach dem starken Debüt von Sebastian Andersson vor dem zweiten Saisonspiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld (Siehe auch dieser Eintrag) um den Einsatz des Schweden. „Wir müssen uns anschauen, wie der Fuß reagiert. Entwarnung kann ich noch nicht geben“, sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag. Andersson, der beim 2:3 gegen Hoffenheim vier Tage nach seiner Verpflichtung von Union Berlin debütiert hatte und gleich ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, hatte sich am Mittwoch im Training verletzt und bandagiert den Platz verlassen.

Derweil stehen wie gegen Hoffenheim mit Andersson und Ondrej Duda auch in Bielefeld wieder zwei Offensiv-Spieler beim FC vor dem Debüt: Der am vergangenen Freitag vom lettischen Erstligisten Valmiera FC ausgeliehene Tolu Arokodare (19) und der am Montag mit zweiwöchiger Verspätung nach einem positiven Corona-Test eingetroffene Dimitrios Limnios (22/von Paok Saloniki). Beide hätten im Training „positiv überrascht“, sagte Gisdol: „Sie sind Optionen fürs Wochenende. Sie könnten direkte Hilfen sein.“

Noch fehlen wird in Bielefeld Stürmer Anthony Modeste, der wegen Knieproblemen die komplette Vorbereitung verpasst hat und „Schritt für Schritt aufgebaut“ werden soll, wie Gisdol sagte.

1. FC Saarbrücken: Grünes Licht für Ludwigspark

Der 1. FC Saarbrücken darf seine Heimspiele in der 3. Liga ab sofort im Ludwigspark austragen und muss keine Ausweichspielstätte nutzen. Der Aufsteiger erhielt nach einer Stadioninspektion am Donnerstag vom DFB endgültig Grünes Licht für die Austragung aller Partien in der seit Jahren im Umbau befindlichen Heim-Arena. Ihre Heimpremiere feiern die Saarländer am Sonnabend gegen den FC Hansa Rostock, am 4. Oktober ist der Hallesche FC zu Gast.

„Wir sind dem DFB sehr dankbar, dass man großes Verständnis für die bauliche Ausnahmesituation hatte“, sagte Saarbrückens Präsident Hartmut Ostermann. Geplant ist zunächst eine maximale Kapazität von 900 Personen. „Der Umbau ist zwar noch nicht abgeschlossen, doch die aus gesundheitspolitischer Sicht sinnvolle Begrenzung der Zuschauerzahl lässt eine vorzeitige Rückkehr glücklicherweise zu“, erklärte Ostermann.

Calhanoglu-Cousin wird Profi auf Schalke

Schalke 04 hat Nachwuchsspieler Kerim Calhanoglu mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Verteidiger, der erst im Sommer vom U19-Team der TSG Hoffenheim zu den Königsblauen gewechselt war, soll aber zunächst weiterhin in der Nachwuchsmannschaft zum Einsatz kommen. Calhanoglus neuer Vertrag läuft bis 2024. Er ist ein Cousin des ehemaligen HSV-Profis Hakan Calhanoglu.

Foto: Imago/Eibner

„Ähnlich wie seinerzeit Sead Kolasinac oder zuletzt Weston McKennie und Can Bozdogan ist auch Kerim zu uns in die U19 gekommen, um den nächsten, vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Profifußball zu gehen“, sagte Nachwuchstrainer Norbert Elgert. Sportvorstand Jochen Schneider ergänzte: „Kerim Calhanoglu hat unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können. Wichtig ist nun, dass er in jungen Jahren den Grundstein dafür legt und jeden Tag hart an sich arbeitet.“

Kaiserslautern: Martin Wagner tritt zurück

Ex-Profi Martin Wagner ist von seinen Posten in den Führungsgremien des krisengeschüttelten Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zurückgetreten. Der 52-Jährige lege seine Mandate im Beirat der Management GmbH und im Aufsichtsrat „aus beruflichen und persönlichen Gründen zum 1. Oktober 2020 nieder“, hieß es in einer Mitteilung des viermaligen deutschen Meisters.

„Der FCK wird immer mein Verein des Herzens bleiben. Im Rahmen meiner persönlichen Möglichkeiten werde ich auf Wunsch meinen Rat einbringen und natürlich als Fan immer an der Seite sein“, sagte Wagner, der mit dem FCK 1998 die Meisterschaft gewann: „Ich wünsche dem Verein und den Verantwortlichen für die Zukunft alles Gute – vor allem gute Entscheidungen.“

Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass Wagner den Lauterer Trainer Boris Schommers kritisch sehe.