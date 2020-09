Norderstedts Pokalträume schon nach zwölf Minuten beendet

Norderstedt. Der Traum von der Pokalüberraschung währte nur zwölf Minuten, dann waren die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt knallhart auf dem Boden der Realität gelandet. Nach weniger als einer Viertelstunde lag der Hamburger Pokalsieger in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen mit 0:3 hinten. Am Ende feierte der Bundesligist am Sonntag einen ungefährdeten 7:0 (6:0)-Sieg im Auswärtsspiel im heimischen Stadion. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Norderstedter die Gastgeberrolle an die Werkself abgegeben.

Vor den 300 zugelassenen Zuschauern erzielten Lars Bender (3.), Nadiem Amiri (10., 32.), Lucas Alario (12.), Florian Wirtz (21.), Charles Aranguiz (30.) und Patrik Schick (77.) die Treffer für die Leverkusener.

Der Klassenunterschied zwischen den beiden Teams war von Beginn an offenkundig. Lars Bender marschierte nach einer verunglückten Aktion von Evans Nyarko unbehelligt durch den Strafraum und hatte keine Mühe, den Norderstedter Schlussmann Lars Huxsohl zu überwinden. Auch in der Folgezeit machte die Mannschaft des Trainerduos Jens Martens und Olufemi Smith, die das Hamburger Pokalfinale mit 5:1 gegen den TSV Sasel gewonnen hatte, dem Bundesligisten das Toreschießen mehr als einfach.

Norderstedt kassiert nur ein Tor nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel stand der Defensivverband des Regionalligisten stabiler. Allerdings drückte Leverkusen auch nicht mehr mit letzter Konsequenz auf das Norderstedter Tor. Nennenswerte Angriffsakzente setzte das Team vom Hamburger Stadtrand nur selten. Erst in der 63. Minute gab es eine Halbchance im Leverkusener Strafraum, die Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky mit der Faust klärte. Immerhin blieb es bei nur einem Gegentor nach der Pause.

Viel Zeit zum Trauern hat die Eintracht aber nicht. Schon am Mittwoch steht das Regionalligaspiel gegen die SV Drochtersen/Assel auf dem Programm. In der vierten Liga hatte es für die Norderstedter am ersten Spieltag eine 1:3-Niederlage gegen Weiche Flensburg gegeben.