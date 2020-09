Fußball-Ticker Bergamo an Harit interessiert – Cordoba in Köln vor Abschied

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 12. September 2020:

Bergamo an Schalkes Harit interessiert

Schalkes Offensivspieler Amine Harit wird laut Medienberichten als Neuzugang beim italienischen Spitzenclub Atalanta Bergamo, dem Verein von Nationalspieler Robin Gosens, gehandelt. Die Ablösesumme soll sich zwischen 20 und 25 Millionen Euro bewegen.

Cordoba wohl vor Abschied aus Köln

Kölns Topstürmer Jhon Cordoba (27) steht offenbar kurz vor einem Wechsel. „Bei Jhon ist es so, dass er auf uns zugekommen ist und drum gebeten hat, nicht von Anfang an zu spielen, weil er in Verhandlungen mit einem anderen Verein ist“, sagte Trainer Markus Gisdol bei Sky. Deshalb saß der Kolumbianer im DFB-Pokalspiel gegen die VSG Altglienicke zunächst auf der Bank.

Verlässt Jhon Cordoba den 1. FC Köln?

Foto: imago / Eduard Bopp

Cordoba besitzt in Köln noch einen Vertrag bis Sommer 2021, entsprechend können die Rheinländer nur noch in diesem Jahr eine Ablöse kassieren. Die Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts verliefen bislang erfolglos. Cordoba war mit 14 Pflichtspieltoren in der Vorsaison bester Torschütze der Kölner. 2017 war Cordoba für 17 Millionen Euro von Mainz 05 nach Köln gewechselt, er ist der Rekordtransfer des FC.

Messi bleibt Kapitän bei Barcelona

Lionel Messi bleibt auch nach den jüngsten Querelen um seine Person erster Kapitän des FC Barcelona. Wie die Katalanen mitteilten, wurde der 33-Jährige in seinem Amt bestätigt, das er seit dem Abschied von Andres Iniesta 2018 innehat. Messi hatte zuletzt mit seinen Wechselabsichten für Aufsehen gesorgt. Erst vergangene Woche hatte der sechsmalige Weltfußballer nach einem mehrtägigen Disput mit der Vereinsspitze bestätigt, in Barcelona zu bleiben. Am Mittwoch war er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Juventus mit Minus von 71,4 Millionen

Juventus Turin hat die vergangene Saison auch wegen der Corona-Pandemie mit einem Verlust von 71,4 Millionen Euro abgeschlossen. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei minus 39,9 Millionen Euro. Der Umsatz des Serienmeisters sank um 48 auf 573,4 Millionen Euro. Dies sind im Vergleich zur Saison 2018/19 etwa acht Prozent weniger.

Durch eine Vereinbarung mit den Spielern um Ex-Weltmeister Sami Khedira für einen Gehaltsverzicht sei es in der vergangenen Saison gelungen, 90 Millionen Euro einzusparen. Dies konnte den hohen Verlust jedoch nur teilweise abfedern.