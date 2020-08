Messi-Vertraute: Wechsel von Barcelona zu Guardiola und ManCity

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 27. August 2020:

Messi-Vertraute: Er will zu Guardiola

Tag zwei nach dem Messi-Beben: Nach 20 Jahren beim FC Barcelona zieht es den Fußballstar offenbar zu Manchester City. Der sechsmalige Weltfußballer wolle seine Karriere bei seinem früheren Trainer Pep Guardiola und an der Seite seines Freundes Sergio Agüero fortsetzen, berichtete die renommierte argentinische Zeitung „La Nación“ unter Berufung auf eine Messi nahestehende Person. Der 33-Jährige habe die Entscheidung über seinen Abschied von Barcelona und für Manchester gemeinsam mit seiner Familie getroffen.

Unter Pep Guardiola feierte Messi mit dem FC Barcelona die größten Erfolge. Werden nun beide in Manchester wieder vereint?

Selbst äußerte sich der argentinische Superstar noch nicht zu seinen Plänen, nachdem er dem FC Barcelona mitgeteilt hatte, dass er den Verein verlassen wolle. Bei ManCity wäre laut „La Nación“ ein 3+2-Vertrag denkbar. Demnach würde Messi drei Jahre und zwei Jahre bei dem zum gleichen Eigner aus Abu Dhabi gehörenden New York City FC verbringen.

Ein Knackpunkt ist allerdings noch die Ablöse. Barcelona fordert die vertraglich fixierten 700 Millionen Euro. Messi stützt sich auf eine Klausel, die ihm einen ablösefreien Wechsel ermöglicht. Allerdings lief diese Klausel am 10. Juni, also zehn Tage nach dem regulären Saisonende aus.

Pressestimmen zum angekündigten Messi-Abschied Spanien Marca: „Die Bombe ist explodiert. Messi gegen Barca: Das ist der Krieg! Es fällt schwer solche Sätze ohne Ausrufezeichen zu schreiben. Barcelona steht unter Schock. Der Klub ist schwer angeschlagen. Ein Messi-Abgang wäre auch ein herber Schlag für die spanische Liga als Gesamtprodukt.“ 1 von 13

Spanien AS: „Adios per Burofax. Barca sieht Messi als verloren an. Sie werden einen Euro mehr verlangen als für Neymar. Barcelona und speziell dessen Präsident Josep Maria Bartomeu stehen unter Schock. Die Rechtsabteilung des Vereins arbeitet auf Hochtouren um nachzuweisen, dass sie im Recht sind. Man darf gespannt sein, welcher Klub das Gesamtpaket Messi übernehmen kann.“ 2 von 13

Spanien Sport: „Totaler Krieg. Messi teilt Barca per Burofax mit, dass er ablösefrei gehen will. PSG, Manchester United, City und Inter Mailand haben bereits mit dem Umfeld des Spielers Kontakt aufgenommen, um ihn verpflichten zu können. 3 von 13

Spanien El Mundo Deportivo: „Messi-Bombe. Er will gehen. Der Vorstand bittet ihn noch einmal über alles nachzudenken und seine Karriere im Camp Nou zu beenden. Barcelona tut alles weh! Jetzt gibt es Ohrfeigen. Welch ein Erdbeben. Mit Messi würde viel mehr als nur ein Spieler gehen, er ist Geschichte des Vereins. Ein trauriges Ende. 4 von 13

Italien Gazzetta dello Sport: „Messi, was für ein Schock! Es ist schwierig, sich ein traurigeres, selbstzerstörerisches und absurderes Ende der Beziehung zwischen dem Floh und Barca vorzustellen. Eine Beziehung, die als zeitlos und unzerstörbar schien, wird voraussichtlich vor Gericht enden. Millionenschwere Fetzen fliegen. Messi flüchtet deprimiert von Barcelona.“ 5 von 13

Italien Corriere dello Sport: „Messis Geschichte in Barca geht auf schlimmste Weise zu Ende - mit einem kalten Burofax. Messis Ankündigung ist zwar nicht ein Blitz aus heiterem Himmel, ist jedoch ein Schock. Damit geht ein Kapitel der Fußball-Geschichte zu Ende. Das CL-Debakel gegen den FC Bayern hat die ganze Zukunft der Katalanen zu Grab getragen.“ 6 von 13

Italien Tuttosport: „Zwischen Messi und Barcelona bahnt sich jetzt ein Krieg zwischen Anwälten an. Ein wunderbares Fußballmärchen geht zu Ende. Jetzt öffnen sich interessante Szenarien für die Zukunft des Flohs. An Interessenten fehlt es nicht, doch die Klubs, die sich den Spieler wirklich leisten können, sind nur wenige.“ 7 von 13

Italien Corriere della Sera: „Messi zeigt all seine Skepsis über die Erfolgsaussichten des neuen Kurses, den die von den Bayern in der Champions League gedemütigten Katalanen starten wollen. Ein harter Krieg der Anwälte droht am Ende der langen Liebesgeschichte zwischen dem Floh und Barca.“ 8 von 13

Italien La Repubblica: „Nach der langen Liebe, kommen jetzt die Rechtsanwälte zum Zug. Die Scheidung zwischen Messi und Barcelona könnte einen langen Krieg auslösen, der sehr kostspielig werden könnte. Die Lawine ist erst ins Rollen gekommen und wird den Fußball radikal ändern.“ 9 von 13

England The Sun: „Transfer-Schock. Messi hat die Bombe aller Bomben platzen lassen. Barcelona Mess-ed up (Barcelona hat es verbockt).“ 10 von 13

England Daily Mail: „Nach einem Krisengespräch mit seinem neuen Boss Ronald Koeman ist das Undenkbare jetzt eine reale Möglichkeit: Lionel Messi will Barcelona verlassen. Aber wer außer ManCity, PSG und Co. könnten den Transfer des Jahrhunderts stemmen?“ 11 von 13

England The Guardian: „Europas Elite steht Schlange, um den wohl besten Spieler der Welt zu verpflichten.“ 12 von 13

England Daily Telegraph: „Es ist fast unvorstellbar, dass Messi für einen anderen Klub als Barcelona spielt. Aber diese entfernte Möglichkeit ist nun ein mögliches Ergebnis dieser Transferperiode.“ 13 von 13

Leverkusen hat Interesse an Stürmer Schick

Sticht Bayer Leverkusen Ligarivale RB Leipzig im Rennen um Stürmer Patrik Schick aus? Laut der „Bild“ hat Bayer großes Interesse am 21 Jahre alten Tschechen, der zuletzt als Leihspieler in Leipzig spielte. Schick steht noch bis 2022 bei der AS Rom unter Vertrag. Der Ex-Club von Leverkusens Manager Rudi Völler soll eine Ablöse von 25 Millionen Euro fordern. Eine solche Summe ist Leipzig zu viel. Sollte Kai Havertz allerdings wie erwartet für rund 100 Millionen Euro von Leverkusen zum FC Chelsea wechseln, könnte Bayer den Transfer auch in Corona-Zeiten finanzieren.

Guckt sich Patrik Schick schon mal nach einem neuen Club um? Vergangene Saison ging er für Leipzig auf Torejagd.

Keine Zuschauer-Rückkehr bis Jahresende?

Der Fußball und alle anderen Sportarten in Deutschland müssen wahrscheinlich bis zum Jahresende ohne Zuschauer auskommen. Das geht aus der Beschlussvorlage für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Demnach sollen Großveranstaltungen bis zum Jahresende verboten bleiben. Dies gelte etwa für „Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen“.

Seehofer will Ende der Geisterspiele

Bundesportminister Horst Seehofer wünscht sich dagegen ein Ende der Geisterspiele im Fußball. „Wir müssen an konstruktiven Lösungen arbeiten, wie wir die Bundesliga und die 2. Liga wieder mit Publikumsbeteiligung realisieren können“, sagte der CSU-Politiker vor dem Bund-Länder-Gipfel der „Augsburger Allgemeinen".

„Die Bevölkerung versteht es nicht, wenn im Nahverkehr viele Menschen auf engem Raum unterwegs sein dürfen, aber ein Fußballspiel mit wenigen Zuschauern und großen Abständen nicht möglich sein soll“, sagte Seehofer. Konkrete Zahlen wollte er nicht nennen. „In einem Stadion mit 80.000 Plätzen kann man durchaus eine nennenswerte Anzahl von Zuschauern unterbringen und dabei alle Infektionsschutzregeln einhalten, wenn die Hygienekonzepte stimmen.“

Horst Seehofer macht Fußballfans Hoffnung auf die Rückkehr in Stadien.

Man könne grundsätzlich „mit einer überschaubaren Zahl von Zuschauern anfangen und dann diese Zahl je nach Entwicklung anpassen“. Beim Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder geht es unter anderem um die Frage, ob und wie viele Zuschauer bei Großveranstaltungen wie Bundesliga-Spielen erlaubt werden.

Bayern im Supercup vor 3000 eigenen Fans

Der FC Bayern könnte einen möglichen Sieg im europäischen Supercup wohl mit 3000 eigenen Fans im Stadion feiern. Laut dem "Kicker" will die Uefa beide Finalisten mit einem Kartenkontingent in dieser Höhe versorgen. Am Dienstag hatte die Uefa ihren Plan bestätigt, wonach die Partie der Münchner am 24. September in Budapest gegen den spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla als „Pilotprojekt“ vor Zuschauern ausgetragen werden soll.

Der Plan sieht vor, dass trotz der Corona-Pandemie bis zu 30 Prozent der Zuschauerkapazität genutzt werden soll. Demnach dürften rund 20.000 Besucher in die Arena. Auch der deutsche Supercup am 30. September in München, bei dem die Bayern auf Borussia Dortmund treffen, soll nach dem Willen der DFL, vor „einer bestimmten Anzahl von Zuschauern“ stattfinden.

Schalkes McKennie wechselt wohl zu Juve

Mittelfeld-Kämpfer Weston McKennie (Vertrag bis 2024) soll laut dem „Kicker“, "Sport1" und mehrerer italienischen Medien von Schalke 04 zu Juventus Turin wechseln. Der italienische Meister soll für eine einjährige Leihe sechs Millionen Euro an den Bundesligisten zahlen. Darüber hinaus soll sich Juve eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro für die Dienste des Amerikaners sichern.

Weston McKennie wird Schalke 04 verlassen.

Ändert die Fifa die Abseitsregel?

Die Fifa soll laut dem „Kicker“ über eine Änderung der Abseitsregel nachdenken. Dies soll zu mehr Toren führen. Demnach soll zukünftig ein Körperteil ausreichen, um das Abseits aufzuheben, so lange es sich noch auf Höhe des vorletzten Gegenspielers befindet. Bislang ist die Regel nahezu umgekehrt: Sobald ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden darf, näher an der Torauslinie ist, als der vorletzte Gegenspieler, steht ein Fußballer abseits.

Der Vorstoß kommt demnach vom ehemaligen Arsenal-Trainer Arsene Wenger. Fifa-Präsident Gianni Infantino soll aufgeschlossen sein. Wenger ist seit dem vergangenen Herbst Fifa-Direktor für globale Fußballförderung. Es soll eine Auswertung geben, die zeigt, dass etwa 50 Prozent der wegen Abseits aberkannten Treffer seit dem Einsatz der Video-Assistenten und der kalibrierten Linie unter Anwendung der Wenger-Idee gezählt hätten. Den Angaben zufolge soll es in Deutschland eine Testserie geben.

Arsene Wenger (r.) war langjähriger Teammanager bei Arsenal London.

