Dortmund hat offenbar schon einen Sancho-Ersatz im Blick

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 31. Juli 2020:

BVB hat Depay als Sancho-Ersatz im Blick

Sollte Jadon Sancho den BVB in diesem Sommer verlassen, könnte er durch den niederländischen Nationalspieler Memphis Depay (26) von Olympique Lyon ersetzt werden. Wie die „Bild“ berichtet, soll sich Dortmund mit einem entsprechenden Szenario beschäftigen. Sancho könnte für rund 100 Millionen Euro zu Manchester United wechseln.

Bereit zum Wechsel? BVB-Star Jadon Sancho steht auf der Wunschliste von Manchester United.

Foto: Ina Fassbender / AFP

Nagelsmann will Grillitsch nach Leipzig holen

RB Leipzig buhlt um den Österreicher Florian Grillitsch von 1899 Hoffenheim. Unter dem jetzigen Leipziger Trainer Julian Nagelsmann hatte sich der 24 Jahre alte Grillitsch in Hoffenheim prächtig entwickelt. „Flo ist in meinen Augen einer der besten Sechser in der Bundesliga, der schon ein bisschen unter dem Radar läuft. Man liest zumindest selten was über ihn“, sagte Nagelsmann schon im vorigen Monat bei DAZN.

Er sei einer der außergewöhnlichsten Spieler, die er trainiert habe. „Er hat noch ein paar Baustellen, das weiß er, das habe ich ihm auch oft genug gesagt. Aber er ist ein außergewöhnlicher Fußballer und besitzt eine unglaubliche Gabe, den Spielrhythmus zu bestimmen“, sagte Nagelsmann.

Rüdiger lockt Havertz zu Chelsea

Folgt Kai Havertz diesem Lockruf? Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea hat den Leverkusener reichlich Honig um den Mund geschmiert. „Ich denke, er wäre für jeden Topverein eine Verstärkung“, sagte Rüdiger. Seit Wochen wird über einen Transfer von Havertz nach London spekuliert. „Er ist ein super Spieler, hat große Qualitäten“, sagte Rüdiger über seinen Nationalmannschaftskollegen.

Rüdiger verriet, dass ihn Timo Werner vor dem Wechsel zu Chelsea mehrfach angerufen habe. „Wir haben häufig darüber gesprochen. Er hat viel gefragt.“ Darauf angesprochen, ob ihn auch Havertz in letzter Zeit angerufen habe, lachte der Verteidiger und wich aus. „Kai und ich, wir sprechen über ganz andere Dinge“, so Rüdiger. „Ganz normal – wie mit vielen anderen Kollegen aus dem DFB-Team auch.“

Ibrahimovic fordert Zweijahresvertrag bei Milan

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic (38) fordert vom AC Mailand eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre und ein Gehalt von fünf Millionen Euro plus Boni. Die Prämien sollen an die Zahl der Tore und den Erfolg der Mannschaft gekoppelt sein. Das berichtete die „Gazzetta dello Sport".

Ziel des Schwedens sei es, seinen 40. Geburtstag bei Milan zu feiern. Der Stürmer liebäugele auch mit einer zweiten Karriere im Management des Clubs, heißt es in dem Bericht. Ibrahimovic war im Winter zum Ex-Meister zurückgekehrt und hatte in den vergangenen Wochen maßgeblichen Anteil am Höhenflug von Milan. Für die Saisonhälfte kassierte er drei Millionen Euro.