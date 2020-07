Setzt Ex-HSV-Manager Aufstockung der Zweiten Liga durch?

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 21. Juli 2020:

Liga-Aufstockung: Dresden und DFL verhandeln

Nach dem sportlichen Abstieg befindet sich Dynamo Dresden mit der DFL in Gesprächen über einen möglichen Verbleib in der 2. Bundesliga. Das bestätigte der Club der dpa. Laut eines Sprechers wolle Dynamo aber „keine Wasserstandsmeldungen“ abgeben. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass Dresdens Geschäftsführer Michael Born und Ralf Becker (bis Mai 2019 Sportvorstand beim HSV) sich in Frankfurt/Main mit den Liga-Vertretern Peter Peters, Rüdiger Fritsch und Ansgar Schwenken getroffen und eine Aufstockung der Liga gefordert hätten.

Kämpfen um den Klassenerhalt am Grünen Tisch: Die Dynamo-Geschäftsführer Michael Born (l.) und Ralf Becker.

Bereits vor dem Ende der Saison hatte Dresden angekündigt, aufgrund des Abstiegs juristische Schritte prüfen zu wollen. Ein von einer Anwaltskanzlei erstelltes Gutachten über die Erfolgsaussichten liegt dem Club angeblich seit einer Woche vor.

Dresden sieht eine Wettbewerbsbenachteiligung, da die Mannschaft aufgrund von mehreren Coronavirus-Fällen zunächst in Quarantäne und dann neun Spiele in 28 Tagen absolvieren musste. Welche Erfolgsaussichten Dynamo hat, ist unklar. Die DFL kommentierte den Sachverhalt nicht. Dem „Bild“-Bericht zufolge soll Dynamo dem Dachverband einen konkreten Vorschlag zu einem Liga-Verbleib unterbreiten.

Hamann: Werder soll Kruse zurückholen

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat Werder Bremen eine Verpflichtung von Stürmer Max Kruse ans Herz gelegt. „Falls Kruse sich eine Rückkehr vorstellen kann, sollte Werder ihn zurückholen“, sagte der 46-Jährige dem „Weser-Kurier“.

Kruse spielte zuletzt bei Fenerbahçe Istanbul in der Türkei, hatte dort aber Mitte Juni vorzeitig seinen Vertrag gekündigt und zuletzt öffentlich mit einem Comeback in Deutschland geliebäugelt. Kruse war allerdings hauptsächlich mit Union Berlin in Verbindung gebracht worden.

Kruse hatte zu Beginn seiner Profikarriere und zwischen 2016 und 2019 für Bremen gespielt. „Du brauchst Leute, die in schwierigen Phasen vorangehen. Und Max ist so jemand“, beschrieb Hamann eine Qualität des 32-Jährigen.

Eine Verpflichtung Kruses würde aus Hamanns Sicht auch bei anderen Transfers helfen. „Wenn andere Spieler wissen, dass der Kruse schon da ist, dann fällt es leichter, noch den zweiten, dritten oder vierten Transfer zu tätigen“, sagte er. In unsicheren Corona-Zeiten sieht Sky-Experte Hamann auch Chancen für Werder. „Wenn man kreativ und schnell ist, kann man derzeit Spieler bekommen, die man sonst nicht bekommen hätte.“

Seehofer glaubt an Stadion-Fans im Herbst

Bundesinnenminister Horst Seehofer macht Fans Hoffnung auf eine Rückkehr in die Stadien zur neuen Saison. „Ich bin schon länger der Meinung, dass man in die Stadien wieder Zuschauer lassen kann – wenn es ein starkes Hygienekonzept gibt“, sagte der in der Regierung für den Sport zuständige CSU-Politiker dem „Münchner Merkur“. Die Bundesligisten arbeiten aktuell an Plänen, um zur neuen Spielzeit zumindest wieder einen Teil ihrer Arenen mit Zuschauern füllen zu können.

Seehofer vertraut dabei auf die Liga und den Verband. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auf die DFL und den DFB Verlass ist“, sagte er. „Im Herbst könnte das wieder anlaufen. Natürlich nicht mit einer ausverkauften Arena, aber man kann sich Schritt für Schritt steigern. Das Virus schlägt dort zu, wo die Regeln nicht eingehalten werden.“

Neuer Hoffenheim-Trainer: Hoeneß Favorit?

Sebastian Hoeneß ist laut „Kicker“ offenbar Favorit auf den Trainerposten bei der TSG Hoffenheim. Der 38 Jahre alte Hoeneß, Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter und Neffe von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, hatte in der vergangenen Saison die zweite Mannschaft von Bayern München überraschend zur Meisterschaft in der 3. Liga geführt. Nach „Kicker“-Informationen mache man sich beim Rekordmeister bereits Gedanken über die Nachfolge.

Hoffenheim ist nach der Entlassung des Niederländers Alfred Schreuder als einziges Bundesliga-Team auf Trainersuche. Uli Hoeneß hatte zuletzt im Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks gesagt, dass bezüglich eines Abgangs oder Verbleibs seines Neffen „noch nichts entschieden“ sei. Der langjährige Bayern-Manager wolle sich aber nicht einmischen, er könne „so oder so“ mit allen Entscheidungen leben.

Havertz zu Chelsea? Es wird konkreter

Der angeblich kurz bevorstehende Wechsel von Nationalspieler Kai Havertz zum FC Chelsea bleibt das große Transfer-Thema englischer Medien. Dem „Guardian“ zufolge besteht Einigkeit mit dem Spieler, der Premier-League-Club müsse nur noch mit Bayer Leverkusen über die Höhe der Ablösesumme verhandeln. Der Bundesligist fordert demnach weiterhin 100 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen. „Chelsea muss über 100 Millionen Euro aufbringen“, um Havertz zu kaufen, heißt es in der „Daily Mail“. Die „Bild“-Zeitung schreibt, möglicherweise würden beide Vereine einer geringeren Sofortzahlung plus möglicher Erfolgsprämien zustimmen.

Havertz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis Sommer 2022, ein Abschied des hochtalentierten Mittelfeldspielers in diesem Jahr gilt aber als sehr wahrscheinlich. Bayers Sportdirektor Simon Rolfes bestätigte in der vergangenen Woche dem „Kicker“, dass es für Havertz Interessenten gebe. Aber er sagte auch: „Wir haben kein konkretes Angebot vorliegen.“ Chelsea, das vom früheren Weltklasse-Spieler Frank Lampard trainiert wird, hatte zuletzt bereits den deutschen Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig verpflichtet.

Klopp der beliebteste deutsche Trainer

Jürgen Klopp, Teammanager des englischen Meisters FC Liverpool, ist der beliebteste deutsche Trainer. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Intelligent Research in Sponsoring (IRIS). Demnach fanden 90 Prozent der 978 befragten Fans in Deutschland den 53-Jährigen sympathisch.

Auf Platz zwei landet Freiburgs Trainer Christian Streich mit 78 Prozent, dicht gefolgt vom Bayern-Meister-Coach Hansi Flick (76 Prozent). 75 Prozent der Befragten fanden Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) und Marco Rose (Borussia Mönchengladbach) sympathisch.

Je 70 Prozent Zustimmung bekommen laut der Umfrage Julian Nagelsmann (RB Leipzig) und Florian Kohfeldt (Werder Bremen). Schalke-Trainer David Wagner kommt auf 57 Prozent.

Düsseldorf bindet ein weiteres Talent

Zweitligist Fortuna Düsseldorf setzt langfristig auf Offensivtalent Shinta Appelkamp. Der 19-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024, das teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mit. Neben Dennis Gorka (18) und Nikell Touglo (18) ist Appelkamp der dritte Nachwuchsspieler im Profikader, der einen langfristigen Vertrag erhält.

Appelkamp war im Sommer 2015 aus seiner japanischen Heimat in Fortunas U16 gewechselt und überzeugte in den Folgejahren unter anderem als Kapitän der U19.

Cristiano Ronaldo erzielt historischen Treffer

Cristiano Ronaldo hat auf dem Weg zum nächsten Titel mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin Historisches geleistet. Beim 2:1 (0:0)-Sieg über Lazio Rom traf der portugiesische Superstar doppelt und hat damit als erster Profi mindestens 50 Tore in der englischen Premier League, der spanischen La Liga und der Serie A erzielt.

Er freut sich über jeden einzelnen seiner Treffer: Juve-Star Cristiano Ronaldo (r.).

„Rekorde sind immer wichtig, aber Siege sind wichtiger,“ sagte der 35-Jährige: „Ich helfe der Mannschaft dabei, zu gewinnen. Es sind noch vier Spiele und wir wissen, dass die Serie A eine schwierige Liga ist.“ Juventus hat acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Inter Mailand. Schon am Donnerstag könnte Turin den neunten Meistertitel in Serie perfekt machen.

Ronaldo hatte in seiner Zeit bei Manchester United (2003–2009) 84 Ligatreffer erzielt, für Real Madrid (2009–2018) waren es 311. Die 50er-Marke erreichte er in Italien im 61. Einsatz - Rekord.

Das Topspiel gegen Lazio wurde vom Duell um die Torjägerkanone zwischen Ronaldo und dem früheren Dortmunder Ciro Immobile geprägt. Zunächst überholte der Portugiese mit seinen beiden Treffern (51./Handelfmeter, 54.) und insgesamt 30 Saisontoren den Konkurrenten, Immobile zog aber in der Schlussphase wieder gleich (83., Foulelfmeter). Vor dem Lazio-Strafstoß hatte Ronaldo noch intensiv auf seinen Torhüter Wojciech Szczesny eingeredet - vergebens.

Lazio kassierte bereits die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen, die Teilnahme an der Champions League ist dem Team von Trainer Simone Inzaghi bei elf Punkten Vorsprung auf Rang fünf aber praktisch nicht mehr zu nehmen.

Guardiola ist sauer auf Arsenal

Eine Woche nach dem Europapokal-Freispruch für Manchester City hat Startrainer Pep Guardiola erneut dem Umgang anderer Clubs mit den Citizens kritisiert. Dem FC Arsenal, der Man City am Sonnabend im FA-Cup-Halbfinale geschlagen hatte, zolle er „großen Respekt“, sagte Guardiola laut BBC. Allerdings nur für das, „was sie auf dem Feld sind“. Abseits des Platzes hingegen habe er „nicht viel“ für die Gunners übrig. Britischen Medien zufolge sollen sich die Londoner mit sieben weiteren Clubs verbündet haben, um vor dem Urteil Druck beim Internationalen Sportgerichtshof Cas gegen die Citizens zu machen.

Die Sportrichter hatten die Uefa-Sanktion, die neben dem Europapokal-Ausschluss für zwei Spielzeiten auch 30 Millionen Euro Geldstrafe vorsah, am 13. Juli aufgehoben. Übrig blieb lediglich eine Strafzahlung in Höhe von zehn Millionen Euro. Die angeblichen Verstöße gegen die Uefa-Finanzregeln (Financial Fair Play) seien nicht ausreichend bewiesen oder verjährt, teilte der Cas mit. Eine detaillierte Urteilsbegründung wird noch erwartet.

Ein weiterer Grund für Guardiolas Abneigung gegen das Verhalten des FC Arsenal könnte zudem sein, dass sein ehemaliger Assistent Mikel Arteta im vergangenen Dezember von den Gunners abgeworben wurde, um dort den Cheftrainer-Posten zu übernehmen. Die BBC schreibt, die Gespräche hätten unmittelbar nach dem 3:0-Ligasieg von Man City im in London begonnen - allerdings ohne Kenntnis der Citizens.

Beispiellose Post-Aktion für WM-Held Charlton

Historische Ehrung für die verstorbene englische Fußball-Ikone Jack Charlton: In den nächsten drei Wochen werden sämtliche Postsendungen in Irland und Großbritannien mit einem Fußball und den Worten „Jack Charlton, 1935-2020“ abgestempelt.

David McRemmond, der Geschäftsführer der irischen An Post, sagte: „Jack Charlton hat unserer Nation viele unserer glücklichsten und stolzesten Momente beschert. Er war das beste Beispiel für eine Kultur, die auf beiden Inseln geteilt wurde.“

Das Motiv des Weltmeisters von 1966, der am 11. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben war, wird damit der „erste gemeinsame Poststempel der An Post und der Royal Mail sein“, ergänzte McRemmond.

Charlton hatte nach seiner Spielerkarriere als Trainer der irischen Nationalmannschaft überraschend das Viertelfinale der WM 1990 erreicht.

Sein Tod löste sowohl in Großbritannien als auch in Irland große Trauer und Anteilnahme aus. Beide Fußballverbände sowie der britische Premierminister Boris Johnson ehrten den älteren Bruder von Bobby Charlton (83) mit öffentlichen Statements. Jack Charlton sollte am Dienstag beerdigt werden.

Wolverhampton nimmt Kurs auf Europa

Die Wolverhampton Wanderers haben sich dank eines 2:0 (1:0)-Erfolges gegen Crystal Palace auf den sechsten Platz der Premier League vorgekämpft und steuern klar auf Kurs Europa League. Die Treffer der Wolves am vorletzten Spieltag erzielten Daniel Podence (41.) und Jonny Otto (68.).

Zuvor hatte ein Kopfballtreffer des Everton-Brasilianers Richarlison die letzten Hoffnungen von Sheffield United zerstört, sich noch für die Europa League zu qualifizieren. Dank des entscheidenden Tores nach 46 Minuten setzte sich der FC Everton am Montag in Sheffield mit 1:0 (0:0) durch.

Ursprünglich war erwartet worden, dass Sheffield in seiner ersten Premier-League-Saison seit 2007 gegen den Abstieg kämpfen würde, doch das Team setzte sich nach der Corona-Zwangspause in der oberen Tabellenhälfte fest. Durch den Sieg der Wolves ist nun aber der Abstand des Tabellenachten auf den möglicherweise noch für die Europa League reichenden Platz sieben nicht mehr aufzuholen.

Rang sieben reicht für das Europa-Ticket, wenn der FC Chelsea im FA Cup-Finale gegen Arsenal gewinnt, da Chelsea dank seiner Ligaposition (3.) bereits sicher in einem der Europapokal-Wettbewerbe spielt.