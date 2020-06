Dynamo-Profi Chris Löwe klagt Liga an: „Ist denen alles scheißegal“

Kiel. Fußballprofi Chris Löwe hat nach der 0:2-Niederlage von Dynamo Dresden bei Holstein Kiel heftige Kritik an der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geübt. „Glauben Sie, dass einer in der DFL sich nur eine Sekunde Gedanken macht, was bei uns in den Köpfen vorgeht? Das ist denen alles scheißegal. Wir sind die, die den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß“, erklärte der Außenverteidiger des stark abstiegsbedrohten Zweitligisten am Donnerstagabend beim Pay-TV-Sender Sky.

Nach einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne aufgrund mehrfacher positiver Corona-Tests und nur einer Woche Training waren die Sachsen verspätet und mit einem echten Mammutprogramm von acht Spielen in 22 Tagen in die Restrunde eingestiegen. Lediglich vor dem letzten Spiel bleibt eine Woche Pause.

Abstieg fast besiegelt – Dynamo-Profi Löwe klagt DFL an

„Die Leute sitzen in ihren 5000 Euro teuren Bürostühlen, entscheiden über unsere Köpfe hinweg, und wir sind die Idioten, die das Ganze ausbaden. Die Frage ist, ob dasselbe mit München oder Dortmund passiert wäre oder nur mit uns?“, fragte Löwe mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen.

Dresden hat nach fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Mit 28 Punkten und bei noch zwei ausstehenden Spielen hat das Schlusslicht fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Selbst zwei Siege aus den verbleibenden Spielen beim SV Sandhausen und gegen den VfL Osnabrück könnten nun zu wenig sein für Dresden.

Kauczinski zeigt Verständnis für Löwe

Trainer Markus Kauczinski warb anschließend um Verständnis für Löwe. „Wir sind durchgespielt und durchgenudelt. Dass mit den Jungs dann die Emotionen durchgehen, ist nicht ungewöhnlich“, sagte der 50-Jährige. Auch er selbst habe beim Blick auf den Spielplan „keine Idee, wie das gehen soll. Man sieht, dass wir nicht mehr können.“

In Kiel brachte Emmanuel Iyoha (45.+1) die Gastgeber beinahe mit dem Pausenpfiff in Führung. Kurz zuvor hatte Dresdens Jannik Müller wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen (39.) und schwächte die ohnehin gebeutelte Mannschaft weiter. Lion Lauberbach (80.) sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung.

