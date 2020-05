Galopp-Dachverband nennt Termin für Derbymeeting in Horn

Hamburg. Die Verantwortlichen des Hamburger Rennclubs haben seit Dienstag Planungssicherheit. Der Dachverband Deutscher Galopp e. V. hat den Termin für das 151. Deutsche Derby auf der Horner Rennbahn bekannt gegeben. Vom 10. bis 12. Juli wird nun eine stark verkürzte Version des traditionsreichen Rennevents stattfinden. Ursprünglich war das Derbymeeting vom 28. Juni bis 5. Juli geplant.

Die Veranstaltung beginnt mit dem „Fliegerpreis“ am 10. Juli, gefolgt vom „Stutenpreis“ am 11. Juli. Am letzten Renntag sind neben dem Kampf um das „Blaue Band“ auch der traditionelle „Große Hansapreis“, die „Hamburger Stutenmeile“ sowie zwei Auktionsrennen angesetzt. In den vergangenen Wochen hat der Hamburger Rennclub ein Hygienekonzept erstellt, das Jockeys, Trainer und Pferdebesitzer bestmöglich schützen soll. Zuschauer werden wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht zugelassen sein.