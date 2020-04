Fürste und Hens im virtuellen Golfduell

Die Golfplätze in Norddeutschland sollen am 4. Mai wieder öffnen. Ein passendes Pre-Event dafür liefert der Hamburger Golf Verband (HGV) in Kooperation mit der Hamburger Carl Group an diesem Donnerstag. Um 19 Uhr messen sich Hockey-Idol Moritz Fürste (35) und Handball-Legende Pascal Hens (40) in einer virtuellen Golf-Challenge auf der Anlage Budersand auf Sylt. Die Technik stellen die Carl Group und Trackman, der Weltmarktführer für Virtual Golf Experiences, zur Verfügung. Im Rahmen der Veranstaltung, die unter dem Titel „Golf for Good“ firmiert, sind die Zuschauer aufgerufen, für mehrere soziale Projekte zu spenden. Übertragen wird das Duell auf den Facebookseiten der Protagonisten, kommentiert wird es von Radiomoderator Christian Stübinger und HGV-Präsident Dominikus Schmidt.

( HA )