Deutsche Weltfußballerin ist Mutter von Zwillingen geworden

Na wer hätte das gedacht?😉 Mal eine schöne Nachricht in dem ganzen Trubel! #Repost @vfl.wolfsburg.frauen ・・・ Zwillingsglück im Hause Schult! 🐺🐺 Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen Almuth und ihrer Familie alles Gute! 💚 #vflwolfsburg #wölfinnen #immernurdu #immer_hungrig #almuthschult #almuthohneinsta #almuthüberall