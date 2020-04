Fußball Liverpool vor Hammer-Transfer? Klopp ruft Papa Mbappé an

Liverpool. Bahn sich beim FC Liverpool trotz der Coronakrise ein Hammer-Transfer im Sommer an? Jürgen Klopp will den französischen Stürmerstar Kylian Mbappé offenbar „um jeden Preis", wie das französische Internetportal le10sport.com berichtet. Im Werben um den Angreifer von Paris St. Germain geht „Kloppo" offenbar ungewöhnliche Wege. Der Coach des FC Liverpool soll sich telefonisch bei Mbappés Vater Wilfried erkundigt haben, ob dessen Sohn zu einem Wechsel auf die Insel bereit wäre.

Schon jetzt deutet sich allerdings ein entscheidender Haken in der Geschichte an: Mbappés von Thomas Tuchel trainierter Club Paris sei bei einem Angebot unter 200 Millionen Euro noch nicht einmal gesprächsbereit – Coronakrise hin oder her.

Bei Mbappé schlägt Klopps Herz höher

Klopp hatte sich schon in der Vergangenheit häufiger als großer Fan von Mbappé geoutet. „Ich liebe ihn, um ehrlich zu sein. Was für ein Spieler! Und noch dazu ein netter Kerl“, sagte er einmal. Im vergangenen November betonte er allerdings auch, Liverpool habe „absolut keine Chance“ auf eine Verpflichtung des Ausnahmestürmers. Das gelte im Übrigen für alle Clubs – Paris sei finanziell einfach zu stark, urteilte Klopp. Nun könnte er seine Meinung geändert haben.