Box-Held Klitschko krempelt sein Nachtleben um

Die Coronakrise hat auch massive Auswirkungen auf die Welt des Sports.

Die Entwicklungen am Sonnabend, den 25. April 2020:

Ex-Boxchamp Klitschko schläft im Rathaus

Der frühere Box-Weltmeister Vitali Klitschko wird in seiner Funktion als Bürgermeister von Kiew von der Coronakrise zu ungewöhnlichen Maßnahmen gezwungen. "Ich schlafe in meinem Büro, ich arbeite von morgens bis abends“ sagte der 48-Jährige bei RTL/ntv: "Bei sehr vielen Sachen müssen wir sehr schnell reagieren. Wir sehen die Gefahren von anderen europäischen Städten.“

Vitali Klitschko Anfang des Jahres in Kiew, damals noch dicht umringt von Reportern.

Foto: Imago/ZUMA Press

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie berät sich der einstige Schwergewichtsboxer auch immer wieder mit dem Robert Koch-Institut, Bürgermeistern anderer europäischer Städte oder Experten aus Kiews Partnerstadt Wuhan, wo das Virus ausgebrochen war. "Wir vergleichen unsere Zahlen, wir tauschen die ganzen Informationen, was andere machen. Auf keinen Fall wollen wir die Fehler machen, die andere Städte – besonders in Italien und Spanien – gemacht haben."

Deshalb hat Klitschko in Absprache mit der Landesregierung in Kiew auch strikte Maßnahmen eingeführt. Die öffentlichen Verkehrsmittel haben ihren Betrieb längst komplett eingestellt, auch die Schule waren früher als in vielen anderen Städten geschlossen worden.

Willi Lemke hofft auf freie Geisterspiele

Der frühere Bundesliga-Manager Willi Lemke wünscht sich die Live-Übertragung von Fußball-Geisterspielen im frei empfangbaren Fernsehen. "Das hätte den unglaublich wichtigen Effekt, dass der Run auf die Wohnzimmer mit Sky-Ausstattung unterbleiben würde. Und die Leute würden vielleicht nicht zu den Stadien gehen und sich dort infizieren“, sagte der 73-Jährige der Bild-Zeitung.

Lemke warnte davor, dass sich viele Fans gemeinsam vor dem Fernseher versammeln könnten, weil die Bundesliga live derzeit nur beim Bezahlsender Sky und dem Streamingdienst DAZN zu sehen ist und viele dafür kein Abo haben. „Die Kneipen und Sportsbars sind geschlossen, die gehen dann in die Wohnzimmer. Das ist eine Gefahr, weil die Leute da voraussichtlich keine eineinhalb Meter Abstand zueinander haben“, erklärte der einstige Manager von Werder Bremen, der früher auch als Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport tätig war.

Er erwarte nicht, dass Sky und DAZN die geplanten Geisterspiele im Falle einer Fortsetzung der Bundesliga komplett kostenlos übertragen oder die Rechte an Wettbewerber wie ARD und ZDF verschenken. „Dafür müssten die anderen Sender angemessen bezahlen. Angesichts der vielen negativen Meldungen in diesen Tagen und der Einsamkeit vieler Menschen glaube ich, dass man unter diesen Voraussetzungen vielen Menschen damit eine Freude bereiten könnte“, sagte Lemke.

Sky und andere Medienpartner hatten sich mit der Bundesliga zuletzt auf die Zahlung der vierten und letzten Rate der Fernsehgelder geeinigt, Medienberichten zufolge geht es um rund 300 Millionen Euro. Lediglich Eurosport lehnte eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien ab. Mit dem Geld sollen drohende Insolvenzen von Clubs wegen der Corona-Krise abgewendet werden.

Fortuna-Chef fordert Gehaltsobergrenze

Vorstandschef Thomas Röttgermann von Fortuna Düsseldorf hat sich für eine Gehaltsobergrenze im Profifußball ausgesprochen. "Es braucht Regeln, um die Entwicklung der Vereine und des Fußballs insgesamt nicht zu gefährden. Darüber sollten wir jetzt dringend nachdenken und diskutieren“, sagte Röttgermann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der 59-Jährige verwies auf Gehaltsgrenzen im US-Sport. Es sei möglich, „Gehaltsobergrenzen anhand des Gesamtumsatzes des jeweiligen Vereins zu errechnen“.

Das aktuelle Finanzierungsmodell des Profifußballs sei „extrem risikoreich“, warnte Röttgermann. Beim Bundesligisten in Düsseldorf machen die Löhne für die Fußballprofis demnach 45 Prozent des Gesamtumsatzes aus. „Spielergehälter stellen einen Großteil der Ausgaben dar, und man befindet sich in einem immerwährenden Rattenrennen mit Vereinen aus derselben Liga und internationalen Clubs“, erklärte der Fortuna-Boss. Er forderte auch wegen der Folgen der Corona-Krise eine europaweite Debatte zu dem Thema.

Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, hatte zuvor dem ZDF gesagt: „Sehr viele Menschen stellen zu Recht die Frage: Sind eigentlich Spielergehälter angemessen, sind Ablösesummen angemessen. Und die Frage ist mehr als berechtigt“ Seifert versicherte, die DFL werde sich nun „sehr wohl Gedanken machen, wie künftig das wirtschaftliche, vielleicht aber auch das Wertefundament der Bundesliga aussehen kann.“

Röttgermann betonte, er fordere „keine plumpe Schwächung der Starken zum Vorteil der Schwächeren“. Finanzstarke Clubs sollten ihre durch gute Arbeit erreichten Wettbewerbsvorteile nicht verlieren. „Aber die Spreizung, die wir in den deutschen und europäischen Ligen sehen, was die Finanzen und Spielergehälter betrifft, ist ein Problem“, sagte Röttgermann.

Neue "Sportschau" muss direkt improvisieren

Die ARD-"Sportschau" startet an diesem Sonntag auf einem neuen Sendeplatz, muss das überarbeitete Format wegen der Coronakrise aber direkt wieder modifizieren.

Eigentlich war angedacht, die Sendung mit mehr Sport und mehr Hintergründen um 20 Minuten auf 50 Minuten Sendezeit zu verlängern.

Aufgrund fehlender Aktualität sei derzeit aber eine "gewöhnliche" Sendung im Sport noch nicht denkbar, wie der produzierende WDR mitteilte.

Daher starte die "Sportschau" am Sonntag nun doch mit einer 20-minütigen Kurzausgabe, an deren Anschluss die Dokumentation "Uli Hoeneß - ein Leben für den FC Bayern München" gesendet werde.

Beginn der neuen "Sportschau" ist künftig um 18.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als zuletzt. Dafür soll das Format für gewöhnlich künftig um 19.20 Uhr enden.

Die Sendung am Sonntag moderiert Matthias Opdenhövel mit den folgenden Themen:

Nach der Absage der HBL-Saison - wie geht es weiter? (Beitrag von Andreas Köstler)

Die Formel 1 in der Corona-Krise (Andreas Troll)

Nach den Lockerungen - Endlich wieder Breitensport (Boris Poscharsky)

Liverpool ohne Titel, eine Stadt vor der Depression? (Klaus Fiedler)

Ibrahimovic-Verlängerung hängt an Corona

Schwedens Fußballstar Zlatan Ibrahimovic schließt eine Vertragsverlängerung beim italienischen Topklub AC Mailand nicht aus. „Mein Vertrag mit dem AC Milan läuft noch, wir werden sehen, wie das Abenteuer zu Ende geht und ob es zu Ende geht. Es sind noch keine offiziellen Beschlüsse getroffen worden“, sagte der 38 Jahre alte Stürmer laut italienischen Medien.

Milan-Chef Ivan Gazidis legte Ibrahimovic offenbar noch kein Angebot für eine Verlängerung seines bis Ende Juni laufenden Arbeitspapiers vor. Solange nicht klar sei, ob und wann die wegen der Coronakrise unterbrochene Serie A wieder aufgenommen werden kann, soll es keine Entscheidung darüber geben, berichteten Medien.

Superstar Ibrahimovic trainiert derzeit in seiner Heimat beim Erstligisten Hammarby IF. Sein italienischer Klub hatte ihm im Gegensatz zu den anderen ausländischen Spielern eine Sondergenehmigung erteilt, vorerst nicht nach Mailand zurückkehren zu müssen.

French-Open-Champ jobbt im Discounter

Das Wort Service hat für Tennisprofi Kevin Krawietz derzeit eine ganz neue Bedeutung: In wettkampffreien Zeiten der Coronakrise schlägt der 28-Jährige in einem Supermarkt auf. „Seit ein paar Wochen arbeite ich auf 450-Euro-Basis bei einem Discounter“, verriet Krawietz in einem Spiegel-Interview.

An der Kasse Waren einscannen und abkassieren darf er aber noch nicht. „Ich räume zusammen mit einem Kumpel Regale ein und aus, schaue, dass Wurst und Käse aufgefüllt sind, sortiere leere Kartons aus, wir nennen das abschachteln“, berichtete Krawietz von seinem Zweitjob. „Letzte Woche habe ich einmal vor dem Eingang Security gemacht, die Einkaufswagen mit Desinfektionsmittel besprüht.“

Krawietz hatte „schon länger mal vor, in einen normalen Job reinzuschauen. Durch Corona habe ich nun die Gelegenheit dazu“, erklärte er. Was er dort lernt? „Mehr Wertschätzung. Die Kollegen hier stehen teilweise um fünf Uhr auf, sind ab halb sechs im Laden, um die Regale zu befüllen“, schilderte er. „Ich hingegen hatte in meinem Leben den Luxus, mein Hobby zum Beruf machen zu können.“

Der Coburger hatte im Vorjahr bei den French Open gemeinsam mit Andreas Mies für Furore gesorgt: Die beiden Deutschen triumphierten in Roland Garros im Doppel. Krawietz darf derzeit als Profi dank einer Ausnahmegenehmigung in einer Tennishalle trainieren. „Da spiele ich drei-, viermal die Woche. Ansonsten habe ich mir Inlineskates angeschafft, fahre damit in München am Nymphenburger Kanal auf und ab.“ Ansonsten gilt für ihn: abschalten und abschachteln.

Umfrage: Mehrheit gegen DFL-Quarantänepläne

Die Bundesbürger reagieren laut einer Umfrage teilweise mit Unverständnis auf die DFL-Pläne zur Fortsetzung der Saison. Demnach sind 90 Prozent der Befragten dafür, bei Coronavirus-Infektionen von Profis die gesamte Mannschaft für 14 Tage in Quarantäne zu schicken. Das ergab eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD-„Sportschau“. Nach den DFL-Plänen soll die unterbrochene Saison im Mai mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Dabei ist vorgesehen, bei möglichen Infektionen nur die jeweilige Spieler in Quarantäne zu schicken.

Normalerweise gilt die Empfehlung, dass bei Infektionen mit dem Coronavirus alle Kontaktpersonen des Betroffenen für 14 Tage in Quarantäne sollen. Auch der DFL-Plan der ständigen Kontrollen der Fußballprofis stieß mehrheitlich auf Ablehnung. So waren 61 Prozent der Befragten der Meinung, dass der Aufwand regelmäßiger Tests der Teams mit dem Ziel, Infektionen zu vermeiden, nicht gerechtfertigt sei. 34 Prozent dagegen sahen dies als gerechtfertigt an. Auch dieser Aspekt hatte in den vergangenen Tagen bereits Kritik ausgelöst.

Berliner Vereine wollen sich an Senat wenden

Angesichts des langfristigen Verbots von Großveranstaltungen in der Hauptstadt setzt Peter John Lee auf eine gemeinsame Initiative der betroffenen Vereine. „Wir haben uns schon mit den anderen Berliner Proficlubs ausgetauscht. Jetzt versuchen wir, den Grund der Entscheidung zu verstehen. Und wir überlegen, wie wir damit umgehen“, sagte der Geschäftsführer der Eisbären Berlin.

Zusammen wollen sich die Vereine nun an den Berliner Senat wenden, der am Dienstag verkündet hatte, aufgrund der Covid-19-Pandemie Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern in der Hauptstadt bis zum 24. Oktober zu verbieten. Die Maßnahme war für Lee völlig unerwartet gekommen: „Wir waren nicht involviert, keiner hat so schnell damit gerechnet“, sagte er. Zudem überraschte ihn der Zeitrahmen: „Wir wissen alle nicht, was in sechs Monaten sein wird.“

Für die Eisbären gerät durch das Veranstaltungsverbot sogar der Start in die neue Saison in Gefahr. Die Champions Hockey League (CHL) soll nach jetzigem Stand am 3. September beginnen, die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gut zwei Wochen später. Lee hofft nun auf eine „vernünftige“ Lösung: „Nummer eins ist die Gesundheit, das ist keine Frage. Aber es bringt viel Unruhe bei den Mitarbeitern. Zum Eishockey gehören ja nicht nur die Spieler, es gibt viele Leute, die von uns abhängen.“

Bundesligaprofi fehlt Kaltstart-Phantasie

Mittelfeldspieler Dominik Kohr (26) von Eintracht Frankfurt hat sich gegen eine Wiederaufnahme der Saison in der Fußball-Bundesliga ohne ausreichendes Mannschaftstraining ausgesprochen. „Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, von heute auf morgen auf einmal wieder Fußball zu spielen“, sagte Kohr: „Ich denke, wir müssen erst wieder gemeinsam mit den Jungs das Elf gegen Elf trainieren, bevor wir wieder Pflichtspiele absolvieren können.“

Einen Termin für den Wiederbeginn der Liga gibt es noch nicht, die Deutsche Fußball Liga (DFL) wartet auf grünes Licht der Politik. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte von den Verein gefordert, „eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen. Wir spielen, wenn wir es wieder dürfen, unter absoluten Ausnahmebedingungen.“

Einer möglichen Hotel-Quarantäne steht Kohr dagegen offen gegenüber. „Natürlich wäre es keine leichte Phase, da man sein normales Leben in der Form für eine Weile nicht mehr führen könnte. Aber wenn es für die Bundesliga und die Vereine der einfachste Weg ist, wäre wahrscheinlich jeder bereit mitzuziehen“, sagte Kohr.

Handball: Olympia-Quali erst im März 2021

Der Weltverband IHF hat aufgrund der Corona-Pandemie das Qualifikationsturnier der deutschen Handballer für die Olympischen Spiele ein zweites Mal verschoben. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason spielt nun planmäßig vom 12. bis zum 14. März 2021 um das Ticket für Tokio.

Bei der ursprünglich für den 17. bis 19. April angesetzten Ausscheidung in Berlin wäre die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason auf Schweden, Slowenien und Algerien getroffen. Vor der Olympia-Verschiebung in den Sommer 2021 war das Turnier zunächst auf Juni verlegt worden.

„Wir prüfen aktuell, ob wir weiter mit dem Spielort Berlin planen können. Erworbene Tickets bleiben gültig. Weitere Informationen werden in Kürze folgen“, sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober.

Nach Saisonabbruch: KNVB droht Klagewelle

Dem niederländischen Fußballverband KNVB steht nach dem Abbruch der Saison in der Eredivisie und der zweiten Liga eine Klagewelle bevor. Einige Klubs sind unzufrieden mit der Entscheidung des Verbandes, die Spielzeit ohne Meister sowie Auf- und Absteiger zu beenden. Widerstand regt sich vor allem beim Tabellenzweiten AZ Alkmaar, bei Pokalfinalist FC Utrecht sowie die beiden Topklubs der Eerste Divisie, denen der mögliche Aufstieg verwehrt wurde.

Alkmaar, das bei Unterbrechung der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie punktgleich mit Tabellenführer Ajax Amsterdam an der Spitze lag, will laut AZ-Sportdirektor Robert Eenhoorn gegen die KNVB-Entscheidung vorgehen.

Ajax, das nach dem Abbruch weiter auf seinen 35. Titel warten muss, belegt nach 25 Ligaspielen nur aufgrund der besseren Tordifferenz Rang eins. Alkmaar hat das Hin- und Rückspiel gegen den Rekordmeister jedoch gewonnen. Ajax wurde für die Play-offs der Champions League nominiert. Alkmaar nimmt an der zweiten Qualifikationsrunde zur Königsklasse teil.

„Als Spieler und als Verein willst du natürlich Meister werden“, sagte Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar auf der Homepage des Klubs: „Es ist schade, dass wir nicht zum Meister erklärt worden sind, aber in dieser Situation mag das verständlich sein. Es gibt im Moment wichtigere Dinge als Fußball.“

Weil auch das Pokalfinale zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Utrecht abgesagt wurde, droht dem Verband eine weitere Klage. Wie Utrechts Mehrheitsaktionär Frans van Seumeren dem niederländischen TV-Sender NOS sagte, wolle er die besten Rechtsanwälte des Landes engagieren, um vor Gericht zu ziehen sowie bei den entsprechenden Instanzen der Uefa gegen den KNVB zu klagen.

Leichtathletik-Präsident Coe warnt Doper

Leichtathletik-Weltverbandschef Sebastian Coe hat mögliche Dopingsünder in Zeiten der Corona-Krise vor Sportbetrug gewarnt. „Ich möchte eine ganz klare Botschaft an die Athleten senden: Sitzen Sie nicht da und denken Sie, dies sei eine testfreie Zeit! Das ist sie nicht“, sagte der Präsident von World Athletics in einem Interview der Deutschen Welle. „Wenn Sie sich dafür entscheiden, außerhalb der Vorschriften und der Integrität unseres Sports zu treten, werden Sie erwischt werden“, betonte der 63 Jahre alte Brite.

Der Weltverband denkt derzeit über Finanzspritzen für Sportler nach, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. „Wenn es keine Wettbewerbe gibt, gibt es auch kein Preisgeld. Das erste Ziel ist daher zu versuchen, die Wettbewerbe zurückzubekommen“, meinte Coe. „Wir alle sind bestrebt, den Athleten wann immer möglich zu helfen. In den nächsten Tagen werden wir uns mit einer Art Unterstützungssystem befassen“, kündigte er an.

Es gehe nicht nur darum, dass es zurzeit keine Wettkämpfe gibt. „Die Athleten haben ihre eigenen persönlichen Sponsorschaften und Verträge. Es gibt auch Probleme mit den Sendern“, sagte Coe. „Ich hoffe aufrichtig, dass wir die Athleten noch in diesem Jahr wieder ins Training bringen können. Viele haben bereits auf Balkonen, auf Hotelkorridoren und auf der Straße trainiert.“ World Athletics wolle die Athleten „so schnell wie möglich wieder in den Wettkampf bringen, aber nur, wenn wir das auch sicher tun können“.

Er hoffe, dass die „globale Gemeinschaft die Pandemie bald eindämmen“ kann, betonte Doppel-Olympiasieger Coe. Länder wie zum Beispiel Deutschland „stehen das durch, aber es ist noch zu früh, um wahnsinnig optimistisch zu sein“. Sein eigenes Land - Großbritannien - sei „abgeriegelt. Ich führe dieses Interview fast 40 Tage, nachdem ich mein Büro verlassen musste und in meinem Haus eingesperrt bin.“