„Sehr gute Signale“ bei Hamburgs Rollstuhlbasketballern

Die Bundesligasaison der BG Baskets wurde am 13. März abgebrochen. Planungen für die neue Spielzeit laufen.

Nationalspielerin Anne Patzwald will bei den Baskets bleiben.

Hamburg. „Meine Aufgabe sind 100 Liegestütze am Tag“, sagt Anne Patz­wald. Kai Möller, Ex-Teamkollege bei den BG Baskets, hatte die Challenge bei Instagram ausgesprochen, Patzwald hat sie angenommen. Und weitergegeben an ihre Mitspieler bei der Rollstuhlbasketball-Bundesligamannschaft des HSV und weitere Freunde. „Ich teile das auf, zweimal 50 oder dreimal 33“, sagt die Nationalspielerin, „und man kann den Trainingseffekt schon sehen.“

Ihren eigentlichen Sport kann die 30-Jährige derzeit nicht ausüben. Training ist nicht möglich, die Saison wurde am 13. März mitten in den Play-offs abgesagt. Die Paralympischen Spiele, geplant im August in Tokio, wurden um ein Jahr verschoben. „Richtig so“, sagt Patz­wald, „das wäre die größte Coronaparty der Welt geworden.“ Seitdem ist Ruhe, die meisten Verträge bei den BG Baskets enden mit dem April, auch der von Anne Patzwald. „Wir wollen unser Team gerne zusammenhalten“, sagt David Schulze, der verantwortliche Koordinator der BG Baskets im HSV, „aber Konkretes zur Zukunft können wir noch nicht sagen.“

Alireza Ahmadi hat gültige Arbeitspapiere für die kommende Saison

Klar ist nur, dass Trainer Alireza Ahmadi gültige Arbeitspapiere für die kommende Saison hat, ebenso Spieler Mojtaba Kamali. Die anderen nicht. Marcin Balcerowski hat seine Karriere beendet und ist in seine polnische Heimat zurückgekehrt. Center Reo Fujimoto ist in Japan, „er hat signalisiert, dass er wieder bei uns spielen möchte“, sagt Schulze. Die Nationalspielerinnen Patzwald und Mareike Miller haben ihren Lebensmittelpunkt und Arbeitsplatz in Hamburg.

Die Chancen stehen für den HSV gut, dass beide bleiben. Detaillierte Vertragsgespräche aber konnte es noch nicht geben. „Ich bin sehr glücklich über meinen Job im BG Klinikum Hamburg“, sagt Ergotherapeutin Patzwald. „Es sieht sehr gut aus, wir haben gute Signale unserer Partner“, sagt Schulze, „einen finalen Fahrplan gibt es aber noch nicht, da nicht absehbar ist, wann die neue Saison beginnt. Wir müssen abwarten.“

Schulinklusionsprojekt der BG Baskets ist gestoppt

Auch das Schulinklusionsprojekt der BG Baskets ist natürlich gestoppt. Sechs schon gebuchte Termine wurden gestrichen. Der Besuch in Schulen ist ein wichtiges Geschäftsmodell des HSV, Ahmadi und andere Spieler vermitteln Kindern das Spiel und tragen so zum Verständnis für die Situation von Rollstuhlfahrern bei. „Wir wollen das im neuen Schuljahr gerne fortsetzen und ausbauen“, sagt Schulze, „die Nachfrage der Schulen ist da.“

Die Spieler sind untereinander und mit ihren Trainern hauptsächlich über soziale Netzwerke in Kontakt. Die meisten arbeiten und trainieren zu Hause. „Ich habe mir auch eine Klimmzugstange besorgt und Gewichte“, erzählt Anne Patzwald, „und ich übe Ballhandling auf dem Balkon und jongliere für die Hand-Augen-Koordination.“ Alles für den Moment X, wenn es hoffentlich wieder losgeht. Die Paralympics 2021 sind das neue Ziel: „Ich bin noch jung, ich will auf keinen Fall aufhören.“

