So kreativ halten sich die Leser des Abendblatts fit

„Um als Pensionäre auch in Coronazeiten wetterunabhängig beweglich zu bleiben, bauten wir mithilfe von zwei Böcken und einer Pressholzplatte aus dem Baumarkt einen Tischtennistisch im reduzierten Format von 2,10 x 1,20 Meter, der ideal in die Doppelzimmer-Türöffnung unserer Wohnung passt. Im Türrahmen installierten wir zusätzlich einen kleinen LED-Strahler, sodass wir sogar in den dunklen Abendstunden entspannt Tischtennis spielen können.“

Foto: Hans-Jörg Bieger