Hamburg. Als der TSV Sasel seinen Trainingsbetrieb aufgrund der Coronapandemie einstellte, hatte der Club wie viele andere ein Problem: Er musste es besonders den kleinen Mitglieder erklären.

"Einer unserer Betreuer wurde sofort von ein paar Jungs gefragt, ob sie sich statt des Trainings privat zum Kicken auf dem Platz treffen dürfen", erinnert sich Sasels Fußballabteilungsleiter Söhren Grudzinski. "Er hat ihnen dann noch einmal geduldig erklärt, warum auch das leider momentan nicht geht."



Grudzinskis Beispiel steht exemplarisch für eine schwierige Aufgabe von Vereinsverantwortlichen und Eltern in der Pandemie. Vor allem den Kindern in den Altersklassen der G-, F- und E-Jugend zwischen sechs und zehn Jahren muss die ernste und auf unbestimmte Zeit offene Lage, die den Verzicht auf Fußball in der Mannschaft zur Folge hat, altersgerecht vermittelt werden.

Koordinator Bajramovic: "Klar haben sie komisch geguckt"

Sasel stellt 40 Jugendmannschaften, davon 18 im Bereich der G-, F- und E-Jugend. Beim TSV für die ganz kleinen Kicker zuständig ist Jasmin Bajramovic. Der frühere hochklassige Amateurspieler (Altona 93 und SC Victoria) und Bruder des früheren St.-Pauli-Profis Zlatan Bajramovic ist am Parkweg als G- und F-Jugend-Koordinator tätig. "Natürlich stehe ich mit unseren Trainern im Austausch und gebe ihnen Tipps für ihre Mannschaften", sagt Bajramovic.

Er kann dabei auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. "Mein Sohn Levi ist zehn Jahre alt, meine Tochter Milla sieben. Klar haben sie komisch geguckt, als ich ihnen gesagt habe, dass ihr Training nun leider lange ausfällt. Damit sie es besser verstehen, habe ich mit ihnen die Sendung ,logo!‘ geschaut, die Kindernachrichten des ZDF“, sagt Bajramovic. "Das hat sehr geholfen."

Das könnte Sie auch interessieren:

Nur mindern kindgerechte Nachrichten nicht den natürlichen Spieltrieb und Bewegungsdrang der Kleinen. Kindliches Verständnis ist das eine, kindliche Ungeduld das andere. Das weiß auch Bajramovic. "Für Kinder ist das jetzt eine extrem harte Zeit."

Innovative Übungen für die F-Jugend

Daher wird Sasel kreativ. Frank Hasenbeck, Trainer der 5. F-Jugend, zeigte per WhatsApp-Video den Eltern beispielhaft das Training seines Sohnes Lean im Garten: Koordinationslauf durch die Slalomstangen, Sprung über die Hürde, Schuss, Tor!

Torsten Meier, Coach der 3. F-Jugend, war besonders einfallsreich. Für eine beispielhaft versendete Übung verband er den Ball mit zwei Clips und einem dazugehörigen Band am Trikot seines Sohnes Nick. Dieser kickt die Kugel im Video auf dem Teppich stets weg und erhält sie durch den Zug umgehend zurück – so lässt sich Passspiel und Annahme in Zeiten von Corona üben.

Anregungen über "Albas tägliche Sportstunde"

G- und F-Jugendkoordinator Bajramovic besorgt sich zudem stets neuen Input für seine Trainer aus dem Internet. Angetan hat es ihm "ALBAs tägliche Sportstunde", die auf Youtube von Basketball-Bundesligist Alba Berlin kostenlos zur Verfügung gestellten Übungen für Kinder und Jugendliche.

"Klasse, die helfen uns sehr mit ihrem Angebot", sagt Bajramovic. Die Reaktionen der Saseler Eltern sind bisher positiv, eine Austrittswelle gab es nicht. "Damit unsere Kinder ein abwechslungsreiches Einzeltraining erhalten und in Bewegung bleiben“, verspricht Bajramovic, "werden wir alles tun, was wir können."