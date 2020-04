Berlin. Sportbars müssen in der Zeit ohne Fußball-Bundesliga nicht für ihr Sky-Abonnement zahlen. Der Pay-TV-Sender will die Zahlungen "rückwirkend zum 14. März 2020 so lange aussetzen, bis wir wieder ein adäquates Live-Sport-TV-Programm liefern können“, heißt es in einem Schreiben an die Gastronomen.

Für private Kunden gibt es bisher keine Kulanz-Regelung, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Sky und DAZN zeigen derzeit nur Aufzeichnungen

Sky hat wie der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN nach der Absage nahezu aller Sportveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus derzeit keine Live-Übertragungen im Angebot.

Sie zeigen derzeit vor allem Dokumentationen und Aufzeichnungen früherer Fußballspiele.