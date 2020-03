Hamburg. Marius Ebbers reagierte schnell. Nach der Absage aller Partien im Amateurfußball am 13. März handelte der frühere Profi des FC St. Pauli und aktuelle Trainer des Oberligaclubs SC Victoria sofort, setzte den Trainingsbetrieb aus.

"Wir können nicht als große Gruppe trainieren, wenn dadurch gesundheitliche Gefahren entstehen. Das würde die notwendigen Maßnahmen zu unser aller Schutz ad absurdum führen", sagt Ebbers.

"Viele Teams werden nicht wettbewerbsfähig sein"

Seine Spieler halten sich seitdem individuell fit. Nur können Joggen, Stabilisationsübungen und Krafttraining das Teamtraining weder sportlich noch gefühlsmäßig ersetzen, wie Victorias Spieler Klaas Kohpeiß und Alexander Borck betonen.

"Geht es nach der Pause sofort wieder los, werden viele Teams nicht wettbewerbsfähig sein", sagt Kohpeiß. Borck, Personal Trainer in einem Fitnessstudio in Buchholz, treffen die Einschränkungen in der Corona-Krise doppelt hart. "Unser Studio musste geschlossen werden. Die Auswirkungen bekomme ich auch zu spüren", sagt Borck.

Abgesagte Jubiläumsfeier als kleinstes Problem

Dem Außenbahnspieler geht es damit genauso wie seinem Club. Mit 3400 Mitgliedern, davon 1600 in der Fußballabteilung, ist der SC Victoria von 1895 einer der größeren Hamburger Breitensportvereine. Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen hat der Verein längst abgesagt. Doch das ist momentan das kleinste Problem an der Hoheluft.

"Natürlich fehlen uns Einnahmen aus dem laufenden Betrieb", sagt Präsident Ronald Lotz. "Wir werden auf längere Zeit keine Erlöse aus Heimspielen mehr haben, weder an Eintrittsgeldern noch im unserem Vereinsheim, der Victoria-Klause."

Einnahmen aus Boll-Ablösespiel fehlen

Genaue Zahlen nennt er nicht. Bei einem Zuschauerschnitt von 233 plus den Einnahmen aus der bei den Fans beliebten Stadion-Gaststätte dürfte es ein mittlerer vierstelliger Betrag pro entgangenem Heimspiel sein.

"Auch weitere Einnahmen wie die aus dem Ablösespiel mit Zweitligist Holstein Kiel für unseren Ex-Trainer Fabian Boll entfallen nun", sagt Lotz.

SC Victoria bangt um auch um Ehrenamtler

Auf der Ausgabenseite laufen die Kosten weiter. Der Jahresetat der Oberligamannschaft liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Darüber hinaus arbeiten rund 30 Angestellte für den SC Victoria und mehr als 200 Ehrenamtliche, die kleine Aufwandsentschädigungen erhielten.

"Wir wollen unsere Leute nicht verlieren“, sagt Lotz. "Es ist für jeden Verein mühsam, so viele Ehrenamtler an Bord zu holen. Wir werden kluge Lösungen brauchen, damit das nicht passiert.“

Sponsoren und Mitglieder bleiben Vicky treu

Auch Rafael van der Vaarts Sohn Damian (l.) spielt Fußball beim SC Victoria.

Foto: Witters

Immerhin: Die Sponsoren stehen zum Verein. Auch Mitgliedereinbrüche wegen des fehlenden Sportangebots fürchtet Lotz nicht. Vor der Zwangspause herrschte ein Aufnahmestopp, seit einiger Zeit existiert eine Warteliste.