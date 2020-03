Coronavirus: Geisterspiele bei Dortmund – Schalke & Paris – BVB?

Geisterspiele in Bundesliga und Champions League? Dem deutschen Sport drohen wegen der Ausbreitung des Coronavirus` Geisterspiele und Absagen. Nach der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern offensiver abzusagen, wächst auch der Druck auf die großen Profiligen des Landes.

Eine Entscheidung über Geisterspiele oder Absagen wird in Deutschland auf Landes- und nicht auf Bundesebene getroffen. Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen mit den Folgen für Sport-Events weltweit:

Coronavirus: BVB vs. Schalke vor leeren Rängen?

Wegen des Coronavirus' könnten die Bundesliga-Derbys Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch sowie Borussia Dortmund gegen Schalke 04 am Sonnabend zu Geisterspielen werden. „Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Sonntagabend im ARD-Polittalk „Anne Will“.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert Geisterspiele im Fußball.

Foto: imago / Jürgen Heinrich

Aber Nordrhein-Westfalen werde die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) umsetzen – „und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar“. Spahn hatte empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen.

Laumann sagte, bei der Bundesliga sei es auch wichtig, dass man nicht einzelne Vereine bestrafe, sondern dass man dies in der Gesamtheit sehe. „Wenn wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen mehr (mit) über 1000 Menschen zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden.“ Diese müssten entscheiden. Er sei aber sicher, dass es nun eine einheitliche Umsetzung gebe. „In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.“

Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen. Prinzipien für den Umgang mit kleineren Veranstaltungen hat das @rki_de entwickelt. (3/6) — Jens Spahn (@jensspahn) March 8, 2020

BVB-Spiel in Paris wohl Geisterspiel

Das Coronavirus erreicht die Champions League: Nun wird wohl Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/Sky; Hinspiel: 2:1 für den BVB) bei Paris Saint-Germain ohne Zuschauer stattfinden. Die Sportzeitung „L'Équipe“ berichtet, dass der Anpfiff unter normalen Bedingungen „immer hypothetischer“ werde. Noch am Montag soll eine Entscheidung verkündet werden. Auch die Verschiebung der Partie auf einen späteren Zeitpunkt könne nicht ausgeschlossen werden.

Coronavirus – lesen Sie auch:

CL-Spiel von Leipzig ohne Publikum?

Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig berät im Laufe des heutigen Montags mit Verantwortlichen von RB Leipzig über das geplante Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur. Bis zum Nachmittag solle eine Entscheidung fallen, ob die Partie am Dienstag (21 Uhr/Sky) angesichts der Coronakrise wie geplant stattfinden kann, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit.

Das Hinspiel in London hatte RB mit 1:0 gewonnen. Eine Entscheidung über die weiteren RB-Partien in der Bundesliga steht ebenfalls noch aus. Am Sonnabend ist das nächste Heimspiel gegen den SC Freiburg terminiert.

Erklärung von #DFL-Geschäftsführer Christian Seifert mit Blick auf aktuelle Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus ➡️ https://t.co/5VkbgHLOdV#COVID19 pic.twitter.com/3Z1bmuR9Aw — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 8, 2020

Coronavirus: Bochum stoppt Ticketverkauf

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus' hat HSV-Ligarivale VfL Bochum den Kartenvorverkauf für die kommenden Begegnungen gestoppt. „Aufgrund der noch nicht final geklärten Situationen um Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern in NRW“, habe sich der Zweitligist zu dieser Maßnahme entschlossen.

Genauere Informationen liegen uns aktuell weder von Seiten der Gesundheitsbehörden, noch von Seiten der DFL vor. Sobald wir hierzu Neuigkeiten haben, werden wir euch informieren. #meinVfL 2/2 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) March 9, 2020

Tennisturnier in Indian Wells abgesagt

Das mit der kompletten Weltelite besetzte Tennisturnier im kalifornischen Indian Wells ist wegen der Coronakrise abgesagt worden. „Wir sind sehr enttäuscht, aber Gesundheit und Sicherheit haben höchste Priorität“, sagte der deutsche Turnierdirektor Tommy Haas. „Wir bereiten uns darauf vor, das Turnier an einem anderen Datum auszutragen, und erörtern die Optionen.“

Damit ist erstmals eine große internationale Sportveranstaltung in den USA von einer Absage wegen der Virus-Pandemie betroffen. Zuvor hatte die Gesundheitsbehörde des Riverside County einen gesundheitlichen Notstand für das Coachella Valley, in dem Indian Wells liegt, ausgerufen, nachdem ein Fall einer Infektion mit dem neuen Coronavirus bestätigt worden war.

Coronavirus: Seria A droht Abbruch der Saison

Der Umgang des italienischen Fußballs mit dem neuartigen Coronavirus wird zum Politikum. Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora bezeichnete die Entscheidung der Serie A, den Spielbetrieb trotz der Ausbreitung von Sars-CoV-2 fortzusetzen, als „unverantwortlich“. Beim öffentlich-rechtlichen TV-Sender Rai 2 sagte er: „Worauf warten wir denn noch? Auf den ersten Infektionsfall in der Serie A?“

Nun könnte sogar die restliche Saison in Italien abgebrochen werden. „Ich vertraue in den Fußballverband und werde noch bis Dienstag warten. Wenn der Fußball nicht seine Verantwortung übernimmt, wird es die Regierung tun“, stellte Spadafora klar. Den Ligapräsidenten Paolo dal Pino griff er direkt an: „Er gibt Entscheidungen immer nur weiter. Es scheint mir, er ist sich des Ernstes der Lage nicht bewusst.“

Ein trauriger Anblick: Das Topspiel in der italienischen Serie A zwischen Juventus Turin und Inter Mailand fand vor leeren Rängen statt.

Foto: Vincenzo Pinto / AFP

In Italien wurden seit Ende Februar zwar etliche Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen, so auch das Spitzenspiel am Sonntag zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand (2:0). Spadafora ging das nicht weit genug, seine Forderung am Sonntagmorgen, die Spiele überhaupt nicht mehr anzupfeifen, wurde aber nicht beachtet. Der italienische Verband hat für Dienstag eine Krisensitzung angekündigt.

Wird die Eishockey-WM abgesagt?

Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada (31. März bis 10. April) ist wegen des Coronavirus' bereits ersatzlos gestrichen worden. Auch die Männer-WM im Mai in der Schweiz rückt vermehrt in den Fokus, für Weltverbands-Präsident Rene Fasel gilt aber ein Zuschauerausschluss noch als „undenkbar“. In anderen Wintersportarten ist dieser bereits Realität: Der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto wurde ebenso ohne Fans ausgetragen wie die Nordischen Weltcups am Holmenkollen.

Was wird aus Olympia und der Fußball-EM?

Scheinbar unbeeindruckt von all dem schreiten die Vorbereitungen auf die beiden größten Sportereignisse des Jahres voran. Die Verantwortlichen für die Fußball-Europameisterschaft in zwölf Ländern (12. Juni bis 12. Juli) und die Olympischen Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) verweisen darauf, die Lage genau zu beobachten, wesentliche Einschränkungen sind bislang aber nicht geplant.

Warum sollen Sport-Events nicht stattfinden?

Für Minister Spahn ist es das oberste Ziel, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. „Denn je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen“, sagte er. Auch der Chef des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, schloss sich Spahns Empfehlung an und sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Man kann nicht Fußballspiele mit 35 000 Besuchern stattfinden lassen, als wäre nichts geschehen.“

Gladbach bat Fans, nicht zu kommen

Borussia Mönchengladbach bat Fans aus dem besondern vom Virus betroffenen Kreis Heinsberg, nicht zum Topspiel gegen Dortmund zu kommen. 550 Ticketinhaber machten vom Angebot der Kaufpreis-Erstattung Gebrauch. Sie sollen zudem kostenlos zu einem Spiel in naher Zukunft eingeladen werden, sobald die Coronakrise überstanden ist.

Geisterspiele – wer darf dabei sein?

Ein Spiel ohne Zuschauer kann von den lokalen Gesundheitsbehörden oder den Vereinen als Veranstalter angeordnet werden. Eine solche Entscheidung würde den gastgebenden Verein praktisch das Heimrecht kosten und diesen zugleich um Einnahmen aus dem Ticketverkauf bringen. Sollte es dazu kommen, würden neben den beteiligten Mannschaften noch Betreuer, Ballkinder, Arena-Personal und Journalisten dabei sein.

Wer entschädigt die Fans?

Solche Forderungen müssten sich an die betroffenen Vereine als Veranstalter der Spiele richten. So hat sich Borussia Dortmund gegen mögliche Spielabsagen mit einer Ausfallversicherung abgesichert – und dürfte damit im Profifußball nicht allein sein.