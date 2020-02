Klinsmann-Rücktritt: Investor Windhorst berät über Hertha-Aufsichtsrat

vom 22. Februar 1995 bis 4. Juli 1998 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft; 1988 und 1994 Deutschlands Fußballer des Jahres; 1988 Bundesliga-Torschützenkönig; 1995 Englands Fußballer des Jahres; 1. Länderspiel am 12. Dezember 1987 in Brasilia gegen Brasilien (1:1); 108. und letztes Länderspiel am 4. Juli 1998 in Lyon gegen Kroatien (0:3/WM-Viertelfinale).