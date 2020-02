Fährt in Garmisch-Partenkirchen zum Sieg: Thomas Dreßen aus auf der Kandahar.

Weltcup Abfahrt Dreßen gewinnt Heim-Rennen in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen. Skirennfahrer Thomas Dreßen hat als erster Deutscher seit 1992 das Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen.

In Abwesenheit des erkrankten Kitzbühel-Siegers Matthias Mayer (Österreich) raste der 26 Jahre alte Mittenwalder auf der leicht verkürzten Kandahar-Strecke mit der Startnummer eins in 1:39,31 Minuten zur Bestzeit. Letzter deutscher Sieger beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen war der zweimalige Olympiasieger Markus Wasmeier im Januar vor 28 Jahren.

"Ob es ein Genuss war, weiß ich nicht so recht, aber die Stimmung bei unserem Heimrennen ist der Wahnsinn", sagte der erfolgreichste deutsche Abfahrer im ZDF: "Die Hölle hab ich nicht so gut erwischt. Danach habe ich die Ski brutal laufen lassen."

Auch der Schweizer Favorit Beat Feuz, der mit 0,35 Sekunden nach 30 Fahrern auf Platz sechs lag, konnte den zweiten Weltcup-Erfolg von Dreßen nach dessen Abfahrtssieg Ende November 2019 in Lake Louise nicht verhindern. Zweiter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,16 Sekunden) vor Johan Clarey (+0,17) aus Frankreich.