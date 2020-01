Die US-Amerikanerin Sofia Kenin freut sich in Melbourne über ihren Sieg.

Australian Open Sofia Kenin und Ashleigh Barty in Melbourne im Halbfinale

Melbourne. Die amerikanische Tennisspielerin Sofia Kenin steht erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale. Bei den Australian Open gewann die 21-Jährige am Dienstag in Melbourne das Duell zweier Viertelfinal-Debütantinnen gegen die Tunesierin Ons Jabeur 6:4, 6:4.

Im Halbfinale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft die Weltranglisten-15. als Außenseiterin auf die Siegerin der Partie zwischen der australischen Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty und der zweimaligen Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien.

Zwei Tage vor ihrem Viertelfinal-Erfolg hatte Kenin im Achtelfinale den Erfolgsweg der erst 15-jährigen Amerikanerin Cori Gauff beendet.

Als erste australische Tennisspielerin seit 1984 hat auch die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Die 23-Jährige besiegte im Viertelfinale von Melbourne die Tschechin Petra Kvitova 7:6 (8:6), 6:2. Vor einem Jahr hatte die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova das Viertelfinal-Duell mit Barty noch für sich entschieden und war anschließend bis ins Endspiel gekommen.