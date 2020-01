Biathlet Benedikt Doll am Schießstand.

Weltcup Biathlon-Staffel in Ruhpolding nur Fünfter

Ruhpolding. Die deutschen Biathleten haben es bei der WM-Generalprobe in der Staffel nicht auf das Podest geschafft.

Beim Weltcup in Ruhpolding leisteten sich Roman Rees, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer und Benedikt Doll am Schießstand insgesamt zwölf Nachlader und mussten sich mit Platz fünf zufrieden geben.

Vor 22.000 Zuschauern hatten die deutschen Skijäger nach 4x7,5 Kilometern 2:13,1 Minuten Rückstand auf die erstmals in dieser Saison siegreichen Franzosen. 35 Tage vor dem WM-Staffelrennen in Antholz liefen die Norweger 1:12,2 Minuten dahinter auf Platz zwei. Rang drei ging an Österreich (+ 1:24,3 Minuten).

Das Team von Bundestrainer Mark Kirchner verpasste damit nach den Rängen zwei und drei in Hochfilzen sowie zuletzt in Oberhof das dritte Podium der Saison. Der zweite Heim-Weltcup endet am Sonntag mit den Verfolgungsrennen der Frauen und Männer.