14. Hamburger Sportgala: Hamburg kürt die Sportstars des Jahres

Hamburg. Bei der diesjährigen 14. Hamburger Sportgala in der Volksbank Arena wurden heute die Sportler des Jahres geehrt. Der Hamburger Senat, Alexander Ottos ECE, Hamburger Sportbund, NDR und das Hamburger Abendblatt haben in insgesamt fünf Kategorien Auszeichnungen für herausragende sportliche Leistungen vergeben.

Sportlerin des Jahres

Die Sportlerin des Jahres wurde Esther Henseleit. In ihrem ersten Profijahr wurde sie zum „Rookie des Jahres“ der Ladies European Tour (LET) gewählt und gewann mit einem furiosen Sieg beim letzten Turnier des Jahres als erste deutsche Frau den Tour-Gesamtsieg. Mit vier zweiten Plätzen auf der LET, weiteren sieben Top-Ten-Platzierungen und einem Sieg bei den Skaftö Open hat sie sich außerdem eindrucksvoll für die US Women’s Open sowie für die Tour der Ladies Professionell Golf Association (LPGA) im nächsten Jahr qualifiziert. Die Laudatio hielt Martin Schwalb, ehemaliger Handball-Nationalspieler und Vizepräsident des HSV Hamburg.

Das sind die diesjährigen Preisträger:

Esther Henseleit

Torben Johannesen

Hamburg Towers

Björn Lengwenus

Wladimir Klitschko

Sportler des Jahres

Sportler des Jahres wurde Torben Johannesen. Der Sieger der beiden Vorjahre vom RuderClub Favorite Hammonia Hamburg verteidigte mit seiner Mannschaft in diesem Jahr wieder die Titel bei den Europameisterschaften in Luzern und bei den Weltmeisterschaften in Linz. Dazu gewann er im Ruder-Achter zwei Weltcups in Poznan und Rotterdam. Die Laudatio hielten der-Junioren-Europameister Erik Bruns und Leon Braatz.



Mannschaft des Jahres

Mannschaft des Jahres wurden die Hamburg Towers. Mit einer furiosen Saison und spannenden Play-Off Spielen sicherten sich die Spieler von Mike Taylor den Gewinn der Meisterschaft der ProA-Liga und damit den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Die Laudatio hielt American-Football-Coach Patrick Esume.

Active City-Award

Im Rahmen der Hamburger Sportgala auch wieder der Active City-Award verliehen. Er ging in diesem Jahr an Björn Lengwenus, Schulleiter der Eliteschule des Sports – Alter Teichweg. Der Hamburger ist für seinen außerordentlichen Einsatz bei der Unterstützung des Hamburger Sportnachwuchses bekannt. Ein Beispiel ist die Einführung des G10, des Abiturs nach 14 Jahren. Ziel dieser Regelung ist es, durch weniger Schulstunden pro Jahr und mehr Zeit für das Training und die Regeneration Nachwuchstalente an die Spitze zu bringen, ohne die schulische Ausbildung zu vernachlässigen.

Aber auch seine persönliche Philosophie, die Eliteschule des Sports in Verbindung mit der Stadtteilschule zu führen, so das Miteinander aller Schülerinnen und Schüler zu fördern und die Nachbarschaft einzubeziehen, hat sich erfolgreich durchgesetzt. Die Laudatio hielt Andy Grote, Senator für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Hamburg Towers wurden bei der Sportgala zur Mannschaft des Jahres gekürt. Foto: Marcelo Hernandez

Yared Dibaba moderierte die Veranstaltung Foto: Marcelo Hernandez

Sportlerin des Jahres wurde Esther Henseleit, hier mit Laudator Martin Schwalb Foto: Michael Rauhe

Der Ruderer Torben Johannesen wurde zum Sportler des Jahres gekürt. Foto: Michael Rauhe

Björn Lengwenus (r), Leiter einer Hamburger Stadtteilschule, wird von Andy Grote (SPD), Hamburgs Innensenator, bei der Hamburger Sportgala mit dem Active City Award geehrt. Foto: dpa



Die Hockeyspielerinnen vom Club an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez

Die Rollstuhl-Baskekballerinnen: Lara van Haaren , Christiane Fuchte , Anne Patzwald , Johannes Löschke und Nadine Löschke Foto: Michael Rauhe

Foto: Michael Rauhe

Wladimir Klitschko erhielt den Ehrenpreis. Die Laudatio hielt Ralf Dümmel. Foto: Michael Rauhe



Ehrenpreis

Den Ehrenpreis der Hamburger Sportgala erhält in diesem Jahr Wladimir Klitschko. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister zählt zu den besten Boxern der letzten 20 Jahre. Nach seiner aktiven Karriere versucht der 43-Jährige, der schon seit 1996 in Hamburg einen Wohnsitz hat, durch verschiedene Projekte, seine Erfahrungen und sein Wissen aus dem Leistungssport weiterzugeben. So hat er unter anderem einen Studiengang zum Thema "Change Management" in St.Gallen in der Schweiz ins Leben gerufen.

Er begleitet mittelständische Unternehmen in die Digitalisierung, hat mit der F.A.C.E.-Methode ein Werkzeug entwickelt, mit dem er seine Erfahrungen an Manager weitergibt und ist außerdem mit seiner eigenen Klitschko Foundation seit 17 Jahren wohltätig unterwegs. Die Laudatio hielt Unternehmer und „Höhle der Löwen“-Juror Ralf Dümmel.

Bei der Gala-Veranstaltung wurden außerdem mehr als 300 Hamburger Sportlerinnen und Sportler für Deutsche Meisterschaften und internationale Erfolge im Jahr 2019 geehrt. Durch den Abend führte NDR TV-Moderator Yared Dibaba.