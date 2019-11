Wütende Fans beschädigen Ibrahimovic-Statue

Die Statue von Zlatan Ibrahimovic in Malmö wurde durch wütende Fans verunstaltet.

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 28. November 2019:

Deutschland rückt in FIFA-Weltrangliste einen Platz nach oben

Barça-Star Dembélé schon wieder verletzt

Wütende Fans demolieren Ibrahimovic-Statue

Kolasinac bereut Jugendsünden

Drei Jahre nach Flugzeugtragödie: Chapecoense steigt ab

Nach Pleite in Barcelona: BVB-Führung macht Druck

Deutschland rückt in Weltrangliste einen Platz nach oben

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft ist die deutsche Nationalmannschaft in der Weltrangliste der Fifa einen Platz nach oben gerutscht. Die DFB-Elf steht in der am Donnerstag veröffentlichten Tabelle auf Platz 15, hinter den Niederlanden und vor Dänemark, die jeweils zwei Plätze einbüßten.

Angeführt wird die Liste nach wie vor von Belgien, vor Frankreich und Brasilien. Den größten Sprung nach oben machte Myanmar, das südostasiatische Land kletterte um elf Positionen auf Platz 136.

Für ihre Weltrangliste vergibt die Fifa für jedes Spiel von Nationalmannschaften nach festgelegten Kriterien Punkte. So gibt es für einen Sieg bei einer Weltmeisterschaft weit mehr Punkte als für ein siegreiches Freundschaftsspiel. Die Aussagekraft der Tabelle ist jedoch umstritten.

Barça-Star Dembélé schon wieder verletzt

Ousmane Dembélé hat sich beim Champions-League-Erfolg (3:1) des FC Barcelona gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Der Flügelstürmer werde noch untersucht, um die Schwere der Verletzung festzustellen, teilten die Katalanen am Donnerstag mit. Der Franzose musste am Mittwochabend im Camp Nou bereits nach 26 Minuten nach einem Zweikampf mit Raphaël Guerreiro vom Platz. Dembélé (22) kommt seit seinem Wechsel vom BVB nach Spanien im Sommer 2017 wegen immer neuer Verletzungen nicht richtig in Tritt. Wie lange er dieses Mal pausieren muss, ist noch unklar.

Dembélé habe in dieser Saison nur an acht Partien teilnehmen können und dabei ein Tor erzielt, rechnete der Verein vor. „Dembélé ist ein Problem für Barça“, kommentierte die Zeitung „Sport“. Coach Ernesto Valverde nahm den Angreifer aber in Schutz: „Es ist eine Schande, denn es ging ihm gut, und er hat gut trainiert“, sagte er nach dem Sieg. Dembélé sei wegen der immer neuen Verletzungen sehr traurig: „Wir werden versuchen, uns um ihn zu kümmern.“

Wütende Fans demolieren Ibrahimovic-Statue

Der Einstieg von Zlatan Ibrahimovic als Anteilseigner beim Stockholmer Erstliga-Club Hammarby IF hat in seiner Heimatstadt Malmö für gehörigen Frust gesorgt. Nach der Bekanntgabe hing ein Mann zunächst einen Klositz über die erst kürzlich eingeweihte Statue des Stürmerstars vor dem Stadion der Stadt, später wurde eine rassistische Parole auf das Bronze-Abbild des Fußballers gesprüht. Kleinere Brandschäden und Spuren eines Feuerlöschers am Sockel deuteten laut dem Fernsehsender SVT darauf hin, dass jemand versucht hat, die Statue anzuzünden.

In der Nacht zum Donnerstag wurde auch die Wohnung des 38-Jährigen in Stockholm beschädigt. Jemand sprühte dort „Judas“ an die Tür und verteilte die intensiv riechende schwedische Fischspeise Surströmming vor dem Eingang, wie die schwedische Zeitung „Aftonbladet“ berichtete.

Ibrahimovic stammt aus Malmös Problemviertel Rosengård und hatte seine ersten Profijahre bei Malmö FF verbracht. Er und Hammarby hatten am Mittwoch verkündet, dass der Stürmer Anteilseigner bei dem Verein aus der schwedischen Hauptstadt werde. Ihm gehört nun ein knappes Viertel des Stockholmer Clubs, der in der abgelaufenen Saison Tabellendritter wurde, punktgleich hinter Vizemeister Malmö FF.

Kolasinac bereut Jugendsünden

Der frühere Schalker Sead Kolasinac (26) blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit als Jugendspieler. „Man dachte, man wäre der Größte. Man konzentriert sich nicht mehr auf die Aufgaben, sondern denkt, dass alles ein Selbstläufer ist“, sagte der Profi des FC Arsenal im Interview mit DAZN und Spox: „Damals bin ich jung und naiv durch die Welt gegangen und dachte, mir kann keiner was.“

Der Abwehrspieler hatte bei den Junioren des Karlsruher SC, der TSG Hoffenheim und des VfB Stuttgart gespielt, ehe er in die Knappenschmiede von Schalke 04 wechselte und dort den Durchbruch schaffte. „Heute weiß ich, dass man das alles beachten muss, um professionell und erfolgreich Fußball zu spielen. Das habe ich schnell gelernt“, sagte Kolasinac.

Einen großen Anteil an diesem Sinneswandel hatte laut Kolasinac der langjährige Schalker Jugendtrainer Norbert Elgert. „Er gab mir eine Chance. Ich wollte ihn nicht enttäuschen, und ich wollte meine Familie nicht mehr enttäuschen. Deswegen habe ich auf Schalke so professionell gearbeitet und meinen inneren Schweinehund überwunden“, sagte er.

Drei Jahre nach Flugzeugtragödie: Chapecoense steigt ab

Fast auf den Tag genau drei Jahre nach der verheerenden Flugzeugtragödie, bei der fast die gesamte Mannschaft von Chapecoense ums Leben kam, muss der brasilianische Club den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Nach dem 0:1 (0:0) gegen Botafogo FR aus Rio de Janeiro sind es bei noch drei ausstehenden Spieltagen uneinholbare zehn Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

In der Nacht zum 29. November 2016 war der Charterflieger, der das Team zum Finalhinspiel in der Copa Sudamericana gegen Atlético Nacional Medellín nach Kolumbien bringen sollte, kurz vor der Landung mit leergeflogenen Treibstofftanks an einem Berghang zerschellt. Für 71 der 77 Insassen, darunter 19 Spieler, 14 Mitglieder des Trainerstabes und neun Personen aus der Clubführung, war es ein Flug in den Tod.

Der Club aus dem nur 166.000 Einwohner zählenden Chapecó, der zwischen 2009 und 2013 aus der vierten in die erste Liga marschiert war, sollte ursprünglich nach der Katastrophe eine Nicht-Abstiegsgarantie von drei Jahren bekommen, lehnte damals aber das Angebot der Konkurrenz ab. Nach immerhin Platz acht im ersten Jahr nach dem Unglück rettete sich Chapecoense im Vorjahr als Tabellen-14. noch gerade so eben. Diesmal reichte es für den derzeitigen Vorletzten dagegen nicht mehr.

Von den drei Spielern, die den Absturz überlebt haben, ist einzig Alan Ruschel noch aktiv, wechselte aber im August zum Liga-Rivalen EC Goias. Helio Neto war zwar wieder ins Training eingestiegen, konnte aber wegen ständiger Schmerzen seine Karriere nicht fortführen. Jakson Follmann, dessen rechter Unterschenkel teilamputiert werden musste, macht sich derzeit als Sänger in der Talentshow Popstar einen Namen.

Nach Pleite in Barcelona: BVB-Führung macht Druck

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben vor dem für die Zukunft von Trainer Lucien Favre wohl entscheidenden Spiel bei Hertha BSC am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) den Druck erhöht. „Da wollen wir die Trendwende und den Anschluss an die oberen Plätze schaffen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc nach der 1:3 (0:2)-Niederlage in der Champions League beim FC Barcelona.

Sebastian Kehl erklärte, dass „wir dringend in die Erfolgsspur zurück müssen.“ Der Leiter der Lizenzspielerabteilung forderte daher „eine richtig gute Leistung und eine hohe Bereitschaft.“ Dass Jürgen Klinsmann bei den kriselnden Berlinern den Trainerposten übernommen hat, sieht Kehl als Nachteil: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Berlin ein anderes Gesicht zeigen wird“.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte Favre vor dem Spiel in Barcelona zwar das Vertrauen ausgesprochen, aber auch Ergebnisse gefordert. Die verdiente Niederlage beim spanischen Meister war für Zorc „kein Schritt aus der Krise“. Bei einer weiteren Pleite in der Hauptstadt dürfte Favres Zeit in Dortmund abgelaufen sein, der Schweizer hat aber noch nicht aufgegeben: „Es ist eine sehr schwierige Phase. Ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen. Ich habe Vertrauen.“