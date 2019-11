Verlängert Messi und bleibt Beierlorzer Bundesliga-Trainer?

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 17. November 2019:

8,59 Millionen sehen 4:0 der DFB-Elf im TV

Mäßige TV-Quote für RTL beim DFB-Erfolg gegen Weißrussland (4:0): Im Schnitt 8,59 Millionen Zuschauer haben die Liveübertragung verfolgt. Der Marktanteil betrug 29,3 Prozent. In der Spitze schauten sogar 9,46 Millionen Fans zu. Immerhin: Im Vergleich zum vorherigen EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am 13. Oktober (8,26 Mio. Zuschauer) konnte der TV-Sender einen Zuschauerzuwachs von 330.000 Zusehern verzeichnen.

Wird Beierlorzer neuer Mainz-Trainer?

Beierlorzer hat seinen Vertrag in Köln am vergangenen Freitag aufgelöst.

Foto: witters

Eine gute Woche nach seiner Entlassung beim 1. FC Köln steht Achim Beierlorzer womöglich bereits vor einer Rückkehr auf die Trainerbank. Wie der "Kicker" berichtet, soll sich Mainz 05 mit Beierlorzer beschäftigen. Die Rheinhessen suchen weiter nach einem Nachfolger für den entlassenen Sandro Schwarz. Sportvorstand Rouven Schröder hatte zuletzt betont, Anfang kommender Woche den neuen Trainer vorstellen zu wollen.

Barca will Vertrag mit Messi rasch verlängern

Der FC Barcelona will den Vertrag mit Lionel Messi so schnell wie möglich verlängern. „Wir reden mit den Beratern von Messi“, sagte Sportdirektor Eric Abidal der Tageszeitung "Sport", „wir wollen seine Personalie sehr schnell zum Abschluss bringen. Er ist ein Schlüsselspieler.“ Der Vertrag des Argentiniers läuft noch bis 2021. Allerdings besitzt Messi mit Vollendung des 32. Lebensjahres eine Klausel, dass er den Club jeweils im Sommer ablösefrei verlassen kann – also erstmalig zum 1. Juli 2020. Abidals Schlusswort: „Hoffentlich bleibt Messi noch viele Jahre.“

Rüdiger für Spielabbrüche bei Rassismus

Nationalverteidiger Antonio Rüdiger hat sich für Spielabbrüche nach rassistischen Vorfällen ausgesprochen. „Das Spiel zu stoppen, halte ich für sinnvoll. Würde ich rassistische Beleidigungen von der Tribüne mitbekommen, bin ich der Erste, der rausgeht“, sagte Rüdiger der „BamS“, „ich habe gesehen, was bisher gegen solche Vorfälle unternommen worden ist – und zwar ziemlich wenig.“

Dagegen findet der Abwehrchef des FC Chelsea den Vorschlag von Raheem Sterling von Manchester City, bei rassistischen Vorfällen den betroffenen Verein mit einem Abzug von neun Punkten zu bestrafen, für zu hart. „Am Ende bestraft man die Mannschaft – und damit die Falschen.“ Allerdings kann der 26-Jährige die Forderung des englischen Nationalstürmers nachvollziehen: „Es würde einige Clubs aufwecken. Ich persönlich bin aber gegen einen Punkteabzug.“

Antonio Rüdiger pausiert aktuell wegen einer Leistenverletzung.

Foto: Friso Gentsch/dpa

Umso zielführender hält Rüdiger die Kampagne in der Premier League: „Alle Zuschauer im Stadion werden offensiv dazu aufgefordert, Zwischenfälle sofort bei den Ordnern zu melden. Das halte ich für einen sehr sinnvollen und möglicherweise wirkungsvollen Weg.“ Damit könnten auch Vorfälle wie beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien im März in Wolfsburg vermieden werden, als Leroy Sané rassistisch beleidigt wurde. „Wenn ich da sitze und so etwas zulasse, ist das auch eine Form, Rassismus zu akzeptieren. Zu sagen: Ich habe nichts gesehen und nichts gehört, ist schwach.“

Kuriose Panne: Hertha-Profi im falschen Belgien-Trikot

Hertha-Verteidiger Dedryck Boyata hat bei Belgiens 4:1-Sieg in Russland für eine kuriose Trikot-Panne gesorgt – und sich dafür den Spott seines Teamkollegen Michy Batshuayi eingehandelt. Boyata schnappte sich in der Pause des EM-Qualifikationsspiels in St. Petersburg versehentlich das Trikot mit der Nummer 23 von Batshuayi und lief damit zur zweiten Halbzeit auf. Der Ex-Dortmunder reagierte mit Humor auf den Fauxpas des Abwehrspielers und twitterte später: „Er hat seinen Traum wahr gemacht.“

Boyata bemerkte seinen Irrtum nach knapp einer Stunde und tauschte das falsche Trikot gegen sein eigenes mit der Nummer 4. Später spielte dann auch noch der echte Batshuayi mit.

He realized his dream 🙏🏾😂😂😂 https://t.co/Ui4M3Z6XDd — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) November 16, 2019

Gehirn-OP: Liverpool sorgt sich um Ex-Profi

Der FC Liverpool sorgt sich um seinen früheren Profi Dominic Matteo. Der 45-Jährige hat sich bereits am Montag einen Gehirntumor entfernen lassen und wird derzeit in einem Krankenhaus in Leeds behandelt, nachdem er die Intensivstation verlassen konnte. „Die Gedanken aller im Club sind bei Dom, seiner Familie und Freunden, und wir werden ihnen in dieser schwierigen Zeit unsere Unterstützung anbieten“, teilte der Club von Jürgen Klopp mit.