Gladbach: Fans und Mitarbeiter in Rom festgesetzt

Die Europapokal-Reise von Borussia Mönchengladbach in den Süden ist mit einigem Ärger zu Ende gegangen. Im Anschluss an das Europa-League-Spiel bei AS Rom (1:1) ist ein Mitarbeiter des Bundesligisten in der Nacht auf Freitag in Polizeigewahrsam genommen worden. Wie die Borussia am Freitagmittag bestätigte, habe der Vereinsmitarbeiter zu Dokumentationszwecken das Vorgehen der italienischen Sicherheitskräfte im Gladbacher Fanblock im Olympiastadion mit seinem Handy gefilmt. Die Polizei in Rom wollte sich zu den Vorgängen auf Anfrage zunächst nicht äußern und verwies auf eine offizielle Mitteilung im Laufe des Tages.

Am Freitag war der Gladbacher Club zunächst bemüht, weitere Informationen über die Vorfälle und Folgen im Zuge der Europacup-Partie zu sammeln. Zwei weitere Mitarbeiter der Borussia, darunter ein Fanbeauftragter, waren zunächst in Rom geblieben. Details will die Borussia auf der für 14 Uhr angesetzten Pressekonferenz bekanntgeben.

Bereits in der Nacht hatte der Bundesligist über Probleme beim Auslass der deutschen Fans aus dem Olympiastadion informiert. Nach Club-Angaben wurden nach der Partie am Donnerstagabend neben dem Mitarbeiter einige Anhänger in Polizeigewahrsam genommen und an der Abreise aus Rom gehindert.

„Nach unseren Erkenntnissen und zu unserem Bedauern sind der italienische Ordnungsdienst und die Polizei mit für deutsche Verhältnisse überzogener Härte vorgegangen. Warum dies so war, können wir im Moment nur mutmaßen“, sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers.

Zuvor hatten die rund 7000 Fans bis eine Stunde nach Spielende im Gästeblock ausharren müssen, ehe sie den Bereich verlassen durften. Die Vereinsführung hatte versucht, über die Uefa Einfluss auf das Vorgehen der italienischen Sicherheitsdienste zu nehmen. Die Mannschaft konnte schließlich erst weit nach Mitternacht die Rückreise antreten.

Schon beim Auswärtsspiel in Istanbul hatte es Probleme mit den türkischen Sicherheitskräften gegeben, weil Fahnen der Gladbach-Fans konfisziert und Borussen-Anhänger des Stadions verwiesen worden waren.

Lüttich-Fans bewerfen und schlagen Polizisten

Der Lütticher Fanblock beim Spiel in Frankfurt.

Foto: Imago/Jan Hübner

Nach dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich am Donnerstagabend sind nach Polizei-Angaben vier Beamte von Gästefans aus Belgien mit Steinen beworfen und mit Fahnenstangen geschlagen worden. Vier Polizisten wurden dabei leicht verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Sie hätten ihren Dienst aber fortsetzen können. Zunächst hatte der Hessische Rundfunk berichtet.

Die Polizisten hatten die Lüttich-Anhänger nach dem Spiel dem Sprecher zufolge vom Stadion zu den Bussen begleitet, als mehrere Personen kurz vor dem Parkplatz begannen, Steine zu werfen. Vier Menschen seien festgenommen worden, sagte der Sprecher. Insgesamt hatte die Polizei nach eigenen Angaben etwa 2500 belgische Fans vom Stadion zu den Bussen begleitet.

DFB im Glück: Nur Mindestsperre für Can

Nationalspieler Emre Can ist nach seiner Roten Karte in der EM-Qualifikationspartie in Estland (3:0) nur mit der Mindestsperre von einem Spiel belegt worden. Das teilte die Uefa am Freitag auf Anfrage mit. Bundestrainer Joachim Löw muss somit nur im kommenden Länderspiel gegen Weißrussland am 16. November in Mönchengladbach auf den Profi von Juventus Turin verzichten. Im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am 19. November in seiner Heimatstadt Frankfurt ist der 25-Jährige wieder spielberechtigt.

Emre Can musste beim EM-Qualifikationsspiel gegen Etsland vorzeitig in die Kabine.

Foto: Imago/ZUMA Press

Can war im Oktober in Tallinn nach einer Notbremse schon in der 14. Minute des Feldes verwiesen worden. Der Mittelfeldakteur war von Löw nach vielen Ausfällen auf der Innenverteidigerposition aufgeboten worden. Nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle hat der Bundestrainer auch beim Jahresabschluss im November Defensivsorgen. Eine Rückholaktion des von ihm aussortierten Mats Hummels hatte Löw allerdings am Donnerstagabend ausgeschlossen.

Schweinsteiger muss Hauptwohnsitz verlegen

Bastian Schweinsteiger zieht es nach dem Ende seiner Fußballer-Karriere offenbar zurück nach Europa. Der Rio-Weltmeister lässt für sich und seine Familie ein neues Domizil in Westendorf nahe des österreichischen Ski-Mekkas Kitzbühel bauen. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung.

Bastian Schweinsteiger mit Ehefrau Ana Ivanovic bei seinem Abschiedsspiel in München im vergangenen Jahr.

Foto: Imago/MIS

„Schweinsteiger hat das Grundstück gekauft und lässt nun darauf ein Haus errichten“, sagte Bürgermeisterin Annemarie Plieseis dem Blatt. Mit dem Kauf ist allerdings eine Pflicht verbunden: Das Grundstück ist mit einer „Hauptwohnsitzwidmung“ versehen. Schweinsteiger müsste demnach seinen Lebensmittelpunkt ins Brixental verlegen.

„Es gelten für Schweinsteiger die gleichen Regeln wie für alle anderen“, sagte Plieseis. Die Gemeinde werde den Wohnzweck prüfen lassen. Vizebürgermeister Walter Leitner-Hölzl gibt sich allerdings keinen Illusionen hin. Westendorf bekomme „wohl wieder einen Zweitwohnsitz“, sagte er.

Kitzbühel und das Brixental erfreuen sich bei zahlreichen Prominenten – nicht nur aus dem Sport – großer Beliebtheit. Schweinsteiger wird dort auch auf einen alten Bekannten treffen: David Alaba, mit dem er bei Bayern München zusammenspielte, wohnt im knapp 10 km entfernten Kirchberg.

Fünfjahreswertung: Bundesliga hält Platz 3

Die Engländer gehen aus der dritten Gruppenspiel-Woche im Europapokal als Sieger hervor. England holte in der Uefa-Fünfjahreswertung 2,000 Wertungspunkte, während Konkurrent Spanien nur auf 1,572 Zähler kam. Die Bundesliga kam mit 1,143 Punkten auf den dritten Platz und vergrößerte den Vorsprung auf Italien, das nur auf 1,000 Punkte kam.

England ist in der laufenden Saison das stärkste Land, hat schon 7,714 Punkte geholt, während Spanien auf 7,500 kommt. Portugal hat Russland, das bisher nur enttäuschende 3,000 Punkte holte, vom sechsten Platz verdrängt.

Die Uefa-Fünfjahreswertung 2019/20 nach dem 3. Spieltag der Gruppenphase (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22):

Spanien 90,855 Punkte (7,500 bislang in der Saison 2019/20) England 79,605 (7,714) Deutschland 62,355 (6,285) Italien 61,225 (5,500) Frankreich 52,415 (4,833) Portugal 44,849 (5,700) Russland 43,883 (3,000) Belgien 35,500 (5,200) Niederlande 33,350 (7,000) Ukraine 32,500 (3,600)

Optimistischer Daum will 90 werden

Christoph Daum sieht an seinem 66. Geburtstag zuversichtlich in die Zukunft. „Ich bin überzeugt davon, dass meine beste Zeit noch vor mir liegt. Ich möchte aber gar nicht genau wissen, was da konkret kommt“, sagte Daum bei der Diabetes-Charity-Gala in Berlin.

Christoph Daum mit Ehefrau Angelica Camm-Daum bei der 9. Diabetes Charity-Gala in Berlin.

Foto: Imago/Photopress Müller

„Für meine Gesundheit mache ich so oder so sehr viel. Ich treibe Sport und meditiere.“ Seit fünf Jahren reise er regelmäßig nach Indien und beschäftige sich unter anderem mit Atem- und Entspannungsübungen. Sein größter Wunsch für die Zukunft: „Dass ich meinen 90. Geburtstag im vollzähligen Kreis meiner Familie feiern kann.“

Am 8. November wird der Ex-Trainer des FC Köln in Leipzig mit seinem vor fünf Jahren gegründeten Fußballverein FC Diabetologie gegen die Traditionsmannschaft des RB Leipzig antreten.

Polizei erwartet ruhiges Derby Schalke vs. BVB

Im Revierderby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund am Sonnabend (15.30 Uhr) erwartet die Polizei einer Sprecherin zufolge „ein ganz normales Fußballspiel“. Es gebe keine besonderen Hinweise auf bevorstehende Krawalle oder Auseinandersetzungen zwischen den Fanszenen. Allerdings ziehen die Einsatzkräfte wie gewohnt Verstärkung aus den umliegenden Städten heran, hieß es weiter. „Die Begegnung zwischen den beiden Clubs ist erfahrungsgemäß immer sehr emotionsgeladen.“

Die Bundespolizei wappnet sich laut Mitteilung für den Schutz des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs vor aufeinander treffende Fangruppen. Dazu werden auch Sichtwände aufgestellt. Die Behörden rechnen demnach mit rund 2500 Dortmunder Gästefans. Die Bahn setzt einen zusätzlichen Zug ein, der nonstop nach Gelsenkirchen fährt. Vor allem bei der Rückreise nach dem Spiel müsse am Bahnhof mit Sperrungen einzelner Bahnsteige gerechnet werden, hieß es.

Die Polizei überwacht am Wochenende die Reisewege noch weiterer Fußballfans, die zu Regionalliga-Spielen im Bundesland unterwegs sind: SG Wattenscheid 09 gegen Rot-Weiß Oberhausen, BVB Dortmund U23 gegen FC Schalke 04 U23, Fortuna Düsseldorf II gegen Rot-Weiß Essen.

Zudem spielen Werder Bremen in Leverkusen und Fortuna Düsseldorf in Paderborn.

MLS-Playoffs: Gressel weiter, Ibrahimovic raus

Erneute Titel-Träume bei Julian Gressel, Play-off-Aus für Zlatan Ibrahimovic: Während der deutsche Profi seinem Team Atlanta United mit einem Treffer den Weg ins Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga MLS ebnete, war für den schwedischen Starstürmer Endstation im Viertelfinale.

Gressel (25) traf beim 2:0-Erfolg von Atlanta gegen Philadelphia Union mit dem früheren Drittligaprofi Kai Wagner schon in der zehnten Spielminute zur Führung. Nun spielen die Titelverteidiger am 30. Oktober (Ortszeit) gegen Toronto FC um den Einzug ins Finale.

Seltenes Bild: Zlatan Ibrahimovic am Boden. Auch ein Tor des schwedischen Superstars reichte L.A. Galaxy nicht zum Sieg gegen Stadtrivale FC Los Angeles.

Foto: Imago/ZUMA Press

Das Ziel, im November im Endspiel zu stehen, verfolgte auch der mittlerweile 38 Jahre alte Ibrahimovic. Trotz eines eigenen Treffers (auch der ehemaliger Duisburger Rolf Feltscher traf für Galaxy) musste er mit Los Angeles Galaxy nun aber die Segel streichen.

Beim 3:5 im Derby gegen den Los Angeles FC wurde Ibrahimovic dabei von den FC-Stürmern Carlos Vela und Adama Diomande in den Schatten gestellt. Beide trafen doppelt und können sich nun gegen die Seattle Sounders beweisen.